За фактом нападу на журналіста біля ресторану під Києвом розпочате кримінальне провадження, - Нацполіція

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом нападу на журналіста видання "Українська правда" і перешкоджання його діяльності в Київській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

"Поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за виявленою публікацією про перешкоджання журналістській діяльності", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію одного з інтернет-видань щодо перешкоджання професійній діяльності журналіста під час конфлікту біля ресторанного закладу.

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У поліції зазначили, що зафіксована на відео подія сталася ввечері 17 листопада. Заяв і повідомлень про перешкоджання журналістській діяльності за цей час до поліції не надходило, однак за фактом виявлення публікації про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів слідчими ГУНП в Київській області порушено кримінальне провадження (ч.2 ст.171 ККУ).

Також встановлено, що 18 листопада журналіст видання "Українська правда) звернувся до медичного закладу по допомогу через тілесні ушкодження, отримані внаслідок конфлікту біля ресторанного закладу.

Медики повідомили про вказаний факт поліцію, як передбачає процедура в подібних випадках. Розпочато досудове розслідування, під час якого можлива додаткова кваліфікація.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ на журналіста Михайла Ткача було скоєно напад біля ресторану "Тандир" у селищі Козин Київської області.