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Новини
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За фактом нападу на журналіста біля ресторану під Києвом розпочате кримінальне провадження, - Нацполіція

ткач

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом нападу на журналіста видання "Українська правда" і перешкоджання його діяльності в Київській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

"Поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за виявленою публікацією про перешкоджання журналістській діяльності", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію одного з інтернет-видань щодо перешкоджання професійній діяльності журналіста під час конфлікту біля ресторанного закладу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На журналіста Ткача напали під час зйомок біля елітного ресторану у Козині на Київщині. ВIДЕО

У поліції зазначили, що зафіксована на відео подія сталася ввечері 17 листопада. Заяв і повідомлень про перешкоджання журналістській діяльності за цей час до поліції не надходило, однак за фактом виявлення публікації про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів слідчими ГУНП в Київській області порушено кримінальне провадження (ч.2 ст.171 ККУ).

Також встановлено, що 18 листопада журналіст видання "Українська правда) звернувся до медичного закладу по допомогу через тілесні ушкодження, отримані внаслідок конфлікту біля ресторанного закладу.

Медики повідомили про вказаний факт поліцію, як передбачає процедура в подібних випадках. Розпочато досудове розслідування, під час якого можлива додаткова кваліфікація.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ на журналіста Михайла Ткача було скоєно напад біля ресторану "Тандир" у селищі Козин Київської області.

Автор: 

напад (1118) ресторани (334) Ткач Михайло (136)


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Топ коментарі
+20
цікаво а де оті храбрєци з тцк які ловлять людей по вулицях чому їх тут немає-а навєрна ссикотна...
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18.11.2023 21:58
+20
... "біля ресторану "Тандир", де помітили, зокрема, колишніх високопоставлених співробітників Офісу генпрокурора." Джерело:

Колишні співробітники? То "бронь" на них вже не поширюється?
То де воєнкоми?
На блокпостах у глухих селах проводять "мобілізацію"?
Ну-ну...
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18.11.2023 21:58
+17
Напад групою мордоворотів, тому ч.3 ст.171 КК України, а не за ч.2, яка є менш тяжкою.
До того ж бики з охорони досить досвідчені, діяли мовчки, узгоджено, професійно - явно підготовлені та досвідчені силовики або колишні із досвідом, результату щодо перешкоджання досягли.
Транспорт у потвор цікавий, на фронті у такому потреба
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18.11.2023 21:52
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Напад групою мордоворотів, тому ч.3 ст.171 КК України, а не за ч.2, яка є менш тяжкою.
До того ж бики з охорони досить досвідчені, діяли мовчки, узгоджено, професійно - явно підготовлені та досвідчені силовики або колишні із досвідом, результату щодо перешкоджання досягли.
Транспорт у потвор цікавий, на фронті у такому потреба
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18.11.2023 21:52 Відповісти
цікаво а де оті храбрєци з тцк які ловлять людей по вулицях чому їх тут немає-а навєрна ссикотна...
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18.11.2023 21:58 Відповісти
Ви праві - сцуть
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18.11.2023 22:01 Відповісти
Всі охоронці таких закладів хворі... дуже-дуже хворі люди
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19.11.2023 10:03 Відповісти
то охоронці не закладу а тих хто приїздив на відпочинок або сходняк до того закладу...
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19.11.2023 10:10 Відповісти
Броня та така, що скорішспершу ОПу у повному складі мобілізують, а цих не чіпатимуть
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19.11.2023 10:42 Відповісти
... "біля ресторану "Тандир", де помітили, зокрема, колишніх високопоставлених співробітників Офісу генпрокурора." Джерело:

Колишні співробітники? То "бронь" на них вже не поширюється?
То де воєнкоми?
На блокпостах у глухих селах проводять "мобілізацію"?
Ну-ну...
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18.11.2023 21:58 Відповісти
Дали раз по шиї, щоб не ліз де не просять. При Пороху Бігусам з Мішами ніхто не заважав проводити замовні розслідування про умовних Свинарчуків, вину яких так і не довели вже при теперішній владі.
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18.11.2023 22:00 Відповісти
Тепер давальцям по шиї строк впаяють, щоби не були дуже впевненні у хазяєвах.
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18.11.2023 22:10 Відповісти
А пам'ятаєте таку собі "шМендель", що не підпускала журналістів до блаЗЄня?

Багато їй впаяли? Чи я щось пропустив?
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18.11.2023 22:40 Відповісти
А що, "шМендель" наносила тілесні ушкодження? Якщо вже порівнювати, то аналогічне.
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18.11.2023 23:21 Відповісти
А взагалі хто такі охоронці, які у них права обмежувати громадян, ткач чи не ткач. Стоїть собі громадянин поруч з елітною ригалівкою, до нього немає права підійти навіть представник влади, а тут вгодоване бидло котре затуляє сраки елітного бидла розпускає руки, уявляє себе майже рівним тому бидлу за чиєю сракою ходить.
Зєбубочка вірить що війну виграють злодії з корупціонерами в заміських ригалівках
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18.11.2023 22:31 Відповісти
які у них права обмежувати громадян, ткач чи не ткач. Стоїть собі громадянин поруч з елітною ригалівкою, до нього немає права підійти навіть представник влади, а тут вгодоване бидло котре затуляє сраки елітного бидла розпускає руки,

Извиняюсь, я на русском. Отак стоит себе гражданин. Никого не трогает. Любуется природой. Дышит кислородом. И вдруг на него нападает быдло.
Мне прокуроры и их шныри по боку. Но было ли у ткача разрешение на съёмку людей на частной территории. Пусть гражданин ткач даст показания что снимал окружающие ёлочки, а вгодоване бидло так и норовило попасть в кадр. Он (ткач) отворачивался, а они всё лезли и лезли под камеру.
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19.11.2023 07:31 Відповісти
Отклрмленное бидло или охраняемие им жопи должни били обратиться в правоохранительние органи или подать гражданский иск "о защите права на изображение, защите невмешательства в частную жизнь" и т.п.
Били случай в практике: несколько тел биковали в кафе, начали ломать стулья, хозяин визвал свою охрану с которой били договор, охрана приїхала скрутила биков и отвезла в полицю. Бики (деньги пап и мам) чтоби уравнять ситуейшен и разрешить дело мировой пред'явили незаконне задержание, применение насилия. Але разрулили - обошлось без уголовки, бики заплатили за стулья
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19.11.2023 10:19 Відповісти
Стаття 307 Цивільного кодексу Україну передбачає згоду особи на те, щоб її фільмували сторонні особи, у т.ч. журналісти.
Згода особи припускається, якщо відео знімкується на відкритій, загальнодоступній території, на загальних зборах, конференціях тощо.
Отут буде питання, чи територія стоянки, на якій знімкував Ткач і Ко є відкритою територією?
Ви праві - без суду істину не встановити, най подають позов, якщо мають намір довести неправомірність дій Ткача.
Цікавий момент на відео - Ткач кричить що журналіст та здійснює професійну діяльність, а бики у відповідь мовчать, тільки штовхаються та б'ють. А мовчання - знак згоди Від охорони жодног слова, що вони проти знімкування. У суді їхній позов слабеньку позицію матиме, навряд чи суд задовільнить, а якщо ще виявиться, що на автостоянку відсутні правовстановлюючих документи, а це скоріш так і є, бо в'їзд до неї вільний, то це не приватна територія, а загальнодоступна. Слабенькі шанси у биків в суді з їхнім позовом. За перешкоджання та тілесні журналісту їм точно підозру оголосять, далі суд, будемо дивитися
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19.11.2023 10:58 Відповісти
Все твои ответы- полный бред. Если есть возможнось отредактировать ник,сделай это. Слово "адвокат" нужно убрать.
Ну и почитать немного законы
https://urst.com.ua/ru/ob_ohrannoy_deyatelnosti/st-12
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19.11.2023 11:46 Відповісти
Меняй флажок и учи матчасть
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4616-17#Text
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19.11.2023 14:12 Відповісти
в Києві твориться просто беспредел моя одногрупниця каже такого давно не бачила як у деяності попала менти просто ігнурують бандітьский шабаш
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18.11.2023 22:03 Відповісти
нічого дивного у тому немає що ігнорують-бо вони як і тоді з бандюками одне...
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18.11.2023 22:11 Відповісти


Ага, прямо бєспрєдєл. Так і сказала: по вулицям страшно ходити, бо скрізь бєспрєдєл. Такого ні у гєтто Нью Йорка, ні у філадельфії немає🤣🤣🤣
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18.11.2023 22:16 Відповісти
Вдруг сами начали быстро начали но медлено будут ехать очередной медлячек
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18.11.2023 22:08 Відповісти
Пане Ткач! Прізвища правоохоронців до розголосу.
Це не інтим, а війна. Нічого таємного немає, най розповідають свою версію подій щодо виконання особливо важливих завдань у кабаках
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18.11.2023 22:09 Відповісти
Киев в руках банд, как в 90е
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18.11.2023 22:10 Відповісти
А нічого не змінилося, просто одяглися не в малинові піджаки.
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18.11.2023 22:13 Відповісти
Київ ??? Вся Україна в руках фсбешних шашличних концерв. Ніякі 90-ті в порівняння не йдуй, зараз все що цими повторами робиться - робиться не стільки для свого збагачення, стільки для знищення України. І якщо більшість українців ідіоти ,які за 4 роки так і не побачили цього - то ми всі приречені.
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18.11.2023 22:16 Відповісти
Уся гниль України зібралася в одному мвсці під охороною бандитів
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18.11.2023 22:12 Відповісти
🤦Боже, як ми позоримося. Який ЄС? Нас ніколи не візьмуть з такими бидлобикам
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18.11.2023 22:16 Відповісти
Поцікався, з корупційно-кримінальною ситуацією у Болгарії та Румунії коли ті вступали у ЄС
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18.11.2023 22:18 Відповісти
Ще скажіть в період військового стану і кривавої війни на території цих держав. Позорисько яке, мені за приклад більше Афганістан підходить, коли Америка гроші туди вкладала, зброю і солдат завезла, щоб навчити, як побудувати нормальну державу. А далі побачили, що цей зброд безнадійний і необучаємий, розвернулися і пішли. Не приведи Господь з нами так зроблять
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18.11.2023 23:06 Відповісти
А чё это они Быдлобыки?
Президенту можно быковать?
А им нет?
Почему такая несправедливость?
У нас же теперь каждый президент!
Это же президент говорил
Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН
Я - НЕ ЛОХ
Президент еще недавно журналистов называл
Мальчиками и девочками
Странные у него ассоциации ,конечно
Но такой у нас президент
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18.11.2023 22:28 Відповісти
Ніколи такого при зелених ригах не було і тут знову.
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18.11.2023 22:17 Відповісти
Ой, та годі вже оту хрень з тою поліцією та справою.
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18.11.2023 22:24 Відповісти
Зараз кожен журналіст наче президент..
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18.11.2023 22:37 Відповісти
Прокурори будуть довго і дуже уважно розслідувати справу своїх же охоронців допоки такі самі судді не знайдуть порушень при розслідуванні, або ю ж не вийде відведений законом строк. Коротше, вони вою справу знають.
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18.11.2023 22:38 Відповісти
Ці кріменальні справи це окозамилювання.Відкупляться або допоможуть закрити справу.Так і буде немає сумніву. Зранку повістка вечером в окопах під Авдіївкою і вся кримінальна справа.
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18.11.2023 22:42 Відповісти
почему этот журналист туда поехал без сопровождения правоохранителей, сразу бы по факту и оформили этих мордоворотов, установили бы личности гостей.
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18.11.2023 22:55 Відповісти
Мабуть, він збіговисько ухилянтів прокурорських засвітив, послідовники татарова в реаліях війни ЖИРУЮТЬ за Києвом!! Війна? Ні, не чули!

Ось Майдан осудити, вони перші, один поперд одного, як татаров перед ригоАНАЛАМИ ВИСЛУЖУВАВСЯ!! За те його ЗЕЛЯ, віддячив, у ОПУ взяв, до корита бюджетного !!!
Так і ця СВОРА пркурорських, з таких же московитів!! ПЕРЕКЛІПАЮТЬ, відмусолять ШТРАФНІ ВИПЛАТИ в ОПУ і ФСЬО!!
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18.11.2023 23:41 Відповісти
Так то якраз і був спец.підрозділ нацполіції "Зе-тушки",нацполіція відкрила справу сама проти себе? З часів януковича такого не було,але цього слід було чекати,в нас ж смотрящий за правоохоронними органами мусаридло Татаров,який причетний до розтрілів Майдану.
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19.11.2023 04:23 Відповісти
Простій нарід за це ж проголосував.Він радів коли сраний шашличнік(саак)борцун з баригами проривав польско-украінський кордон,дрібна гопота кидалася на патрульних.
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19.11.2023 05:23 Відповісти
як відкрили для вигляду так і закриють до кацапів і ексментів кримінал не прилипає. силовики тероризують лише українських активістів .
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19.11.2023 05:39 Відповісти
Дорогой тов. Ткач! "використовує підробні номерні знаки або номерні знаки прикриття" - так это может для секретности, а не для того, чтобы какой-то журналист всё снимал и выкладывал?
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19.11.2023 10:25 Відповісти
 
 