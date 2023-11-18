І Путін, і ХАМАС борються за одне й те саме. Світ переживає переломний момент, - Байден

Російський диктатор Володимир Путін та терористи ХАМАС переслідують у війні одну й ту саму мету – стерти з карти сусідню демократію.

Про це в колонці для Washington Post заявив президент США Джо Байден, акцентуючи на тому, що треба протидіяти як ХАМАС, так і РФ – заради безпечного майбутнього для всього світу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Байден заявив, що сьогодні світ переживає переломний момент, коли рішення, які ухвалюються – у тому числі під час криз у Європі та на Близькому Сході – визначатимуть напрямок для майбутніх поколінь.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конгрес США зрештою схвалить новий пакет допомоги Україні, - сенаторка Шахін

"Чи зможуть ізраїльтяни та палестинці колись жити пліч-о-пліч у світі, з двома державами для двох народів? Чи притягнемо ми Володимира Путіна до відповідальності за його агресію, щоб народ України міг жити вільно, а Європа залишалася якорем глобального миру та безпеки?" – написав Байден.

Головним питанням він назвав те, чи слідуватимуть Штати невпинно позитивному баченню майбутнього, чи дозволять тим, хто не поділяє цих цінностей, "перетягнути світ у більш небезпечне і розділене місце".

Американський лідер вважає, що палестинський народ заслуговує на власну державу і майбутнє, вільне від ХАМАС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден підписав законопроєкт про фінансування роботи уряду США без допомоги Україні, - Білий дім

"І Путін, і ХАМАС борються за те, щоб стерти з карти сусідню демократію. І Путін, і ХАМАС сподіваються зруйнувати ширшу регіональну стабільність та інтеграцію і скористатися безладом. Америка не може і не дозволить цьому статися. В інтересах нашої національної безпеки і на благо всього світу", – заявив Байден.

Він наголосив, що світ чекає від США "вирішення проблем нашого часу" – це "борг лідера", і Америка візьме на себе цей обов'язок, оскільки в іншому випадку ризик конфлікту може поширитися, а витрати на його вирішення будуть тільки зростати.

"Ми не дозволимо цьому статися <…> З досвіду двох світових воєн минулого століття ми знаємо, що коли агресія в Європі залишається без відповіді, криза не згасає сама по собі ", – зазначив Байден.

Він зазначив, що це безпосередньо залучає США, тому зобов'язання Штатів перед Україною сьогодні – це інвестиції і в американську безпеку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переговори Байдена та Сі Цзіньпіна не змінять позицію КНР щодо війни в Україні, - МЗС Китаю

Байден підкреслив, що Штати не допускають участі американських військ у російсько-українській війні, але надають зброю та економічну допомогу, щоб зупинити прагнення Путіна до завоювань, перш ніж конфлікт пошириться далі.

Він додав, що Штати роблять це не поодинці, а разом з понад 50 країнами.