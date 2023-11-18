І Путін, і ХАМАС борються за одне й те саме. Світ переживає переломний момент, - Байден
Російський диктатор Володимир Путін та терористи ХАМАС переслідують у війні одну й ту саму мету – стерти з карти сусідню демократію.
Про це в колонці для Washington Post заявив президент США Джо Байден, акцентуючи на тому, що треба протидіяти як ХАМАС, так і РФ – заради безпечного майбутнього для всього світу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Байден заявив, що сьогодні світ переживає переломний момент, коли рішення, які ухвалюються – у тому числі під час криз у Європі та на Близькому Сході – визначатимуть напрямок для майбутніх поколінь.
"Чи зможуть ізраїльтяни та палестинці колись жити пліч-о-пліч у світі, з двома державами для двох народів? Чи притягнемо ми Володимира Путіна до відповідальності за його агресію, щоб народ України міг жити вільно, а Європа залишалася якорем глобального миру та безпеки?" – написав Байден.
Головним питанням він назвав те, чи слідуватимуть Штати невпинно позитивному баченню майбутнього, чи дозволять тим, хто не поділяє цих цінностей, "перетягнути світ у більш небезпечне і розділене місце".
Американський лідер вважає, що палестинський народ заслуговує на власну державу і майбутнє, вільне від ХАМАС.
"І Путін, і ХАМАС борються за те, щоб стерти з карти сусідню демократію. І Путін, і ХАМАС сподіваються зруйнувати ширшу регіональну стабільність та інтеграцію і скористатися безладом. Америка не може і не дозволить цьому статися. В інтересах нашої національної безпеки і на благо всього світу", – заявив Байден.
Він наголосив, що світ чекає від США "вирішення проблем нашого часу" – це "борг лідера", і Америка візьме на себе цей обов'язок, оскільки в іншому випадку ризик конфлікту може поширитися, а витрати на його вирішення будуть тільки зростати.
"Ми не дозволимо цьому статися <…> З досвіду двох світових воєн минулого століття ми знаємо, що коли агресія в Європі залишається без відповіді, криза не згасає сама по собі ", – зазначив Байден.
Він зазначив, що це безпосередньо залучає США, тому зобов'язання Штатів перед Україною сьогодні – це інвестиції і в американську безпеку.
Байден підкреслив, що Штати не допускають участі американських військ у російсько-українській війні, але надають зброю та економічну допомогу, щоб зупинити прагнення Путіна до завоювань, перш ніж конфлікт пошириться далі.
Він додав, що Штати роблять це не поодинці, а разом з понад 50 країнами.
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Звісно, що конкретики узгоджують військові, з дозволу адміністрації
Проте перед ними є політична складова - затверджений бюджет Конгресом.
Конгрес затвердив лендліз - то чому адміністрація не виконувала?
Військові би узгодили конкретики
А що в законі про лендліз - потрібно прописувати номенклатуру та об'єм?
Чомусь в законі немає такого
https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:22%20section:2796%20editionrelim)
тому що це узгоджується в рамках запитів, котрі підтверджує або ні - президент
рахували техніку як нову, а передали бувшу у використанні - тому виникла ця різниця
Вірно?
Так об'єм поставок не збільшили - а навпаки зменшили.
Було 1.1 млрд в місяць, стало 400-500млн
Де збільшення?
А 1.6млрд котрі повернулись в бюджет в 2022 - як пояснити?
Я сказав, що і подарунки зброї/техніки від Байдена, і зброя по ленд-лізу нам надходитимуть виключно з-за бажання згаданих інституцій США цю зброю надавати, у визначеній ними же номенклатурі та об'ємах. І це очевидний і безперечний факт.
Все.
Лендліз - залежить від адміністрації
Начебто є різниця - "І це очевидний і безперечний факт."
Від кого залежить ця поправка?
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670
Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.
або любий договір - де конкретно це перелічується
або любий договір про оборону або союз - де вказується чіткий перелік допомоги зброєю, номенклатурою та кількістю.
якщо такого немає - то це саме фантазії та забаганки
коли видумують, що виправдадати чому "халява" краще - "
діти" "жертви" арестовича
Та не маючи аргументів проти цих доказів
Ви висунули нову вимогу надати докази, де вказано скільки F35 та іншої зброї пообіцяли згідно лендліза.
Такого не існує, бо такі обіцянки ніде не прописуються, а вирішуються по факту.
В якості прикладу наведена, ст.5 НАТО, та допомога Ізраїлю - котрі не мають переліку зброї якою будуть допомагати
Інші фантазії - що все рівно нічого не дали - це дитячі фантазії
Щоб перевірити - треба було для початку попросити
А потім радіти, або казати "бачити все рівно нічого не дали"
Коли прийняли лендліз - всі стверджували, що коли закінчаться кошти, то будуть надавати лендліз.
Тобто для лендліза не потрібно виділення коштів.
Так вийшло - що разом з коштами, завершився також лендліз
В законі немає обмежень
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2017-title22/html/USCODE-2017-title22-chap39-subchapVI.htm
В довідці також - вказується, що невідомо скільки надасть адміністрація - тому не можуть порахувати видатки. Все залежить від адміністрації, а не від бюджета або Конгреса
Because CBO has insufficient information about how the Administration would use the
authorities under S. 3522, we have no basis to estimate its effects on federal spending.
https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf
закон для України - також не має обмежень
for fiscal years 2022 and 2023, the President may authorize the United States Government to lend or lease defense articles to the Government of Ukraine
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/pl?s=1&r=74
як тільки запрацювали "пекельні санкції" на імпорт
то єкспорт різко зріс, та дав додатково більше 100млрд$
на графіку, в масштабі 5 років - це чітко видно
а якщо подивитись 25 років - то ніколи санкції із ада, так не допомагали єкспорту
https://tradingeconomics.com/russia/exports
Якесь фарисейство. Все этого хотят. Но Израиль и США главные противники создания Палестинского государства.
Сравните оба "государства", их "современную историю" с 1947 года. Вывод "кто есть кто" очевиден ...
тот же wsj это безос/амазон, а амазон, который уже имеет монополию на рынке сша и постепенно наращивает силы в ес, заинтересован в присутствии на рынках условного китая. поэтому им выгодно даже за счет потерь сша иметь бизнес в деспотиях. если не ошибаюсь уже. aws там присутствует. и им насрать к чему это всё может привести, их бог это current account.
Він влучив в російського солдата з неймовірної відстані у 3800 метрів. Попередній рекорд становив 3540 метрів
Показово, що цей постріл здійснив з української гвинтівки «Володар Обрію»
На думку авторів дослідження, такі результати пов'язані насамперед з низьким рівнем схвалення американцями зовнішньої політики Джо Байдена, насамперед його позиції щодо дій Ізраїлю у війні проти ХАМАСу. Лише 33% опитаних схвалювали зовнішню політику адміністрації Джо Байдена. Протилежної думки висловили 62% опитаних. Що стосується Ізраїлю, то 34% опитаних виборців схвалили позицію Байдена, а 56% - не схвалили.