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Новини Голодомор. День пам’яті
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Декларацію з нагоди 90-х роковин Голодомору підписали 45 держав ООН, - Кислиця

кислиця

Українська делегація в ООН ініціювала підписання державами-членами Декларації з нагоди 90-х роковин Голодомору, до якої приєдналося вже 45 країн.

Про це сказав у суботу постпред України при ООН Сергій Кислиця під час вшанування памʼяті жертв Голодомору в соборі Святого Патрика у Нью-Йорку, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ініціюючи цю декларацію, проводячи дискусії між державами-членами ООН, ми продовжуємо підвищувати обізнаність про жахіття Голодомору", - пояснив Кислиця.

За його словами, нині Росія використовує голод як метод ведення війни, блокуючи український експорт продовольства, обстрілюючи українські порти та зерносховища, перетворюючи родючу українську землю на поле бою.

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"Тому держави-члени ООН підкреслюють у декларації, що пам'ять про минулі жахи і звірства має зміцнювати зусилля міжнародного співтовариства, спрямовані на забезпечення безумовного дотримання прав людини і основоположних свобод, а також на запобігання перетворенню продовольства на зброю", - сказав постпред.

Він також підкреслив, що українська дипломатія продовжує працювати над міжнародним визнанням Голодомору геноцидом.

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Сталін та його поплічники так і не були притягнуті до відповідальності за геноцид, але "ми не повинні допустити, щоб безкарність знову взяла гору", - додав Кислиця.

Автор: 

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я бы остальным и не предлагал больше подписывать...
уже и так видно,шо гниды идут другой дорогой...
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18.11.2023 23:31 Відповісти
а ще можно похвалитися тим, що зелена влада. від якої вже починає смердіти сталінізмом не випустила з України колишнього політв'язня радянських концтаборів Мустафу Джемілєва на зустріч колишніх дисидентів із соціалістичного блоку, що мала відбутися в Брюсселі..
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18.11.2023 23:34 Відповісти
це такий йому подарунок від влади на 80-річчя.
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18.11.2023 23:43 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
загиблим під час голодоморів в Україні!
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18.11.2023 23:54 Відповісти
Прізвища тих, хто організував Голодомор в Україні

https://bastion.tv/izrayil-ne-viznaye-golodomor-genocidom-**********-cherez-prichetnist-yevreyiv_n54281#:~:text=%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%94%CC%81%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97%D0%B2,-%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%86%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90
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19.11.2023 00:09 Відповісти
Сталін не був притягнутий до відповідальності ? Так суду не було ! Потрібен суд , суд над комунізмом , на зразок Нюрнбергського військового трибуналу.
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19.11.2023 00:15 Відповісти
Наркоман
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19.11.2023 08:05 Відповісти
 
 