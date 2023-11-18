Декларацію з нагоди 90-х роковин Голодомору підписали 45 держав ООН, - Кислиця

Українська делегація в ООН ініціювала підписання державами-членами Декларації з нагоди 90-х роковин Голодомору, до якої приєдналося вже 45 країн.

Про це сказав у суботу постпред України при ООН Сергій Кислиця під час вшанування памʼяті жертв Голодомору в соборі Святого Патрика у Нью-Йорку, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ініціюючи цю декларацію, проводячи дискусії між державами-членами ООН, ми продовжуємо підвищувати обізнаність про жахіття Голодомору", - пояснив Кислиця.

За його словами, нині Росія використовує голод як метод ведення війни, блокуючи український експорт продовольства, обстрілюючи українські порти та зерносховища, перетворюючи родючу українську землю на поле бою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Нью-Йорку відбулися заходи зі вшанування пам’яті жертв Голодомору. ФОТО

"Тому держави-члени ООН підкреслюють у декларації, що пам'ять про минулі жахи і звірства має зміцнювати зусилля міжнародного співтовариства, спрямовані на забезпечення безумовного дотримання прав людини і основоположних свобод, а також на запобігання перетворенню продовольства на зброю", - сказав постпред.

Він також підкреслив, що українська дипломатія продовжує працювати над міжнародним визнанням Голодомору геноцидом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Американський штат Айова визнав Голодомор геноцидом українського народу, - посол Маркарова

Сталін та його поплічники так і не були притягнуті до відповідальності за геноцид, але "ми не повинні допустити, щоб безкарність знову взяла гору", - додав Кислиця.