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Новини Війна
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Дронова війна зараз на самому піку. Росіяни намагаються працювати FPV вночі, - пресофіцер 3-ї ОШБр Бородін

дрони

Застосування дронів на полі бою наразі перебуває у "найпіковішому" стані як з боку окупантів, так і з боку українських військ. При цьому росіяни наразі намагаються застосовувати проти Сил оборони FPV-дрони вночі.

Про це в ефірі телемарафону розповів пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він наголосив, що на Бахмутському напрямку наразі найскладнішим для українських військ є протистояння російській артилерії, авіації і дронам.

"Дронова війна зараз знаходиться на самому піку з обох сторін", – сказав Бородін.

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Він зазначив, що росіяни запускають "багато" дронів, проте конкретну кількість підрахувати важко. Це можуть бути "десятки" FPV-дронів, що запускаються з певної ділянки фронту, на якійсь зосереджена одна російська рота.

"Я вже не кажу про дрони більш складні, які працюють по САУ і танках. FPV у них достатньо багато, і вони вже натренувались, але треба зазначити, що і у нас… По FPV – в якомусь плані паритет. Але це така гонка з ускладненнями – хто краще підготується, у кого буде краще РЕБ, хто краще зрозумів якісь нові фішки. До прикладу, зараз росіяни намагаються працювати FPV вночі. Вони ставлять відповідні камери. Це поки у них на низькому рівні, але вони працюють над цим", – сказав Бородін.

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дрони (4668)


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Вони більше залежать від своєї промисловості (і будують нові заводи), ми від допомоги США і Європи.
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18.11.2023 23:39 Відповісти
Що чудово - своя промисловість завжди програє спільній промисловості групи найрозвинутіших країн.
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19.11.2023 00:05 Відповісти
дурню ляпнули. у росії окрім своєї промисловості ще додається промисловість кндр, ірану, китаю + промисловість Заходу (за рахунок обходу санкцій)
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19.11.2023 01:23 Відповісти
Майже 50 країн де-факто є нашим тилом, в якому виробляються і яким постачається значна частина зброї та ***********, убезпечуються жінки, діти та люди похилого віку.
Зрозуміло, що цей тил не є сталінським чи гітлерівським тилом диктатора, в якому піддані та громадяни 3 рейху, в тому числі неповнолітні діти та люди похилого віку працювали на військових виробництвах 24/7/12/365 у напівголодному стані, у холоді, під наглядом НКВД/ гестапо, під загрозою отримати покарання вʼязницею за запізнення на роботу... Сталін і Гітлер в тилу примушували працювати полонених та вивезених з окупованих територій громадян у військовому виробництві.
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19.11.2023 12:03 Відповісти
Вони вже залежать від Ірану і Північної Кореї . Я вже мовчу про Китай .
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19.11.2023 00:24 Відповісти
ФПВ- дрони з нічним баченням та самонаведенням на ціль можуть змінити хід війни на користь того, хто перший робитиме їх великими серіями (масштабує виробництво).

Джерело: https://t.me/serhii_flash/1597

"Дронова війна зараз знаходиться на самому піку з обох сторін", - сказав Бородін.

Джерело:
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19.11.2023 11:37 Відповісти
 
 