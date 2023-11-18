Протягом 18 листопада росіяни 25 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 189 вибухів, поранені 2 людини, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 189 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська, Дружбівська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повіомляє у фейсбуці Сумська ОВА.

У повідомленні зазначається: "Миколаївська громада: ворог бив з мінометів (19 вибухів).

Білопільська громада: здійснено артилерійські обстріли (12 вибухів).

Хотінська громада: був обстріл з гаубиці (2 вибухи) та мінометний обстріл (2 вибухи).

Дружбівська громада: зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії (57 вибухів) та мінометів (22 вибухи).

Краснопільська громада: здійснено пуск з гелікоптера 8 ракет типу НАР.

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Юнаківська громада: зафіксовано скидання з БпЛА вибухівки ВОГ (1 вибух).

Великописарівська громада: були обстріли з СПГ-9 (12 вибухів), міномету (22 вибухи) та артилерії (2 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (9 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів поранено 2 цивільні особи.

Середино-Будська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади.

Есманська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).

Шалигинська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів)".

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