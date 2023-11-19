ЗСУ відтіснили окупантів на 3-8 км від Дніпра на лівому березі Херсонщини, - Гуменюк

Українські війська відсунули окупантів на 3-8 км від Дніпра на лівобережжі Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Цифри відрізняються від 3 до 8 км, залежно від специфіки, географії лівого берега. Роботи ще багато, ворог продовжує артилерійський вогонь правим берегом. Це означає, що вони мають можливість підтягувати резерви. Тобто вони не вибиті настільки, що не зможуть підтягувати додаткові сили", – розповіла Гуменюк.

За її словами, українські захисники продовжують закріплюватись на лівому березі.

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