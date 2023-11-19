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ЗСУ відтіснили окупантів на 3-8 км від Дніпра на лівому березі Херсонщини, - Гуменюк
Українські війська відсунули окупантів на 3-8 км від Дніпра на лівобережжі Херсонщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Цифри відрізняються від 3 до 8 км, залежно від специфіки, географії лівого берега. Роботи ще багато, ворог продовжує артилерійський вогонь правим берегом. Це означає, що вони мають можливість підтягувати резерви. Тобто вони не вибиті настільки, що не зможуть підтягувати додаткові сили", – розповіла Гуменюк.
За її словами, українські захисники продовжують закріплюватись на лівому березі.
Топ коментарі
+22 CrossFirenko
показати весь коментар19.11.2023 00:34
+18 Urs
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показати весь коментар19.11.2023 00:41
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Дивилася фільм"Батальйони просять вогню". Там приблизно те саме, але в ході масштабної наступальної операції через Дніпро, а не просто так.
На відміну від "незручних" напрямків.
Американці в Тихому океагі показали яка має бути логістика для десантних операцій.
Підказка "ні одного мосту збудовано не було".
Чи може нам треба на океанські острови в сотнях кілометрів від берега висаджуватись?
За винятком Японії та Британії.
Це стратегічна операція, мета якої продемонструвати західним спонсорам "потужну діяльність" і таки поновити потік кеша. Бо ж інакше посадовцям нічого буде "асваівать"-а це вже дійсно нісенітниця.
Сама ж операція-аналог керченсько-феодосійських десантів Другої світової. Для офіцерів оперативних відділів штабів-безглузда маячня, а ось замполітам-НРАВІЦЦА!
про "збереження тишу" вже написали, тож черговий перл від авторки: "наступлєніє-ета кагда ми ні атступаєм".
Насолоджуйтесь!