УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10045 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
11 947 53

ЗСУ відтіснили окупантів на 3-8 км від Дніпра на лівому березі Херсонщини, - Гуменюк

гуменюк,наталя

Українські війська відсунули окупантів на 3-8 км від Дніпра на лівобережжі Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Цифри відрізняються від 3 до 8 км, залежно від специфіки, географії лівого берега. Роботи ще багато, ворог продовжує артилерійський вогонь правим берегом. Це означає, що вони мають можливість підтягувати резерви. Тобто вони не вибиті настільки, що не зможуть підтягувати додаткові сили", – розповіла Гуменюк.

За її словами, українські захисники продовжують закріплюватись на лівому березі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОК "Південь" про обстановку на лівобережжі Херсонщини: є різниця між "закріпилися" і "закріплюються". Продовжуємо бойову роботу

Автор: 

Гуменюк Наталія (804) ЗСУ (7531) Херсонська область (5728)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+22
Тільки но попросили не звиздіти, бо шкодить нашим воїнам! І тут як завжди...
показати весь коментар
19.11.2023 00:34
+18
головна проблема - не давати там кацапам піднімати голову, бо треба звести до мінімуму втрати на еваку та підвозі б\к.
показати весь коментар
19.11.2023 00:27
+16
навесні позиції вже будуть не на березі Дніпра, а під Енергодаром
показати весь коментар
19.11.2023 00:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
головна проблема - не давати там кацапам піднімати голову, бо треба звести до мінімуму втрати на еваку та підвозі б\к.
показати весь коментар
19.11.2023 00:27 Відповісти
Безглуздість утримання плацдарму на іншому березі Дніпра зрозуміли навіть кацапи. Логістика ризикована, а навесні взагалі всі позиції затопить. Сенс?
показати весь коментар
19.11.2023 00:29 Відповісти
навесні позиції вже будуть не на березі Дніпра, а під Енергодаром
показати весь коментар
19.11.2023 00:41 Відповісти
Швидше орки дочекаються поки переправиться достатня кількість військ і перекинуть туди резерви. Ускладнять "ланцетами" та іншою приблудою логістику через Дніпро і почнуть планомірно кошмарити наші частини на лівому березі обстрілами і бомбами.
показати весь коментар
19.11.2023 00:49 Відповісти
Це буде означати фінал обсеру орків в Авдіївці і нові можливості по просуванню під Роботиним
показати весь коментар
19.11.2023 00:52 Відповісти
всі резерви уходять туди, власне тому і вдалося на лівому закрепитися
показати весь коментар
19.11.2023 00:54 Відповісти
Навіщо ж вибирати для відволікаючого маневру настільки незручну з точки зору логістики (та й в іншому) позицію? Адже це веде до безглуздих втрат.
Дивилася фільм"Батальйони просять вогню". Там приблизно те саме, але в ході масштабної наступальної операції через Дніпро, а не просто так.
показати весь коментар
19.11.2023 01:02 Відповісти
Тому що вона не безглузда. Після підриву ГЕС там радикально змінилась топографія, полегшилась логістика. Плюс росіяне туди не спрямовують зараз резерви, тому там їх оборона зараз просідає.
показати весь коментар
19.11.2023 01:10 Відповісти
Чому "полегшилась логістика"?.Нижче плотини не змінилось нічого. Тільки погіршало - бо вода не зійшла повністю.Заход на лівий беріг вважаю катастрофічной помилкою з поганими наслідками.Наврядчи це дії Залужного - скоріше це банкова керує.
показати весь коментар
19.11.2023 11:09 Відповісти
Та й це не зовсім відволікаючий маневр. Це може насправді розгорнутись взагалі в основний напрямок удару. Все буде залежати от розвитку подій і зміщень акцентів русні. Наприклад, звільнення Харьківщини не можна назвати відволікаючим маневром від звільнення Херсону.
показати весь коментар
19.11.2023 01:25 Відповісти
Генерал!?
показати весь коментар
19.11.2023 01:48 Відповісти
Я Вам страшну таємницю відкрию, тільки Ви не ображайтесь - на зручних напрямках якраз і сидять війська, чекаючи наступу.

На відміну від "незручних" напрямків.
показати весь коментар
19.11.2023 02:17 Відповісти
Це у "дідів" в 40-х була безглузда логістика.
Американці в Тихому океагі показали яка має бути логістика для десантних операцій.
Підказка "ні одного мосту збудовано не було".
показати весь коментар
19.11.2023 06:56 Відповісти
те що змогли амереканці, зовсім не стосується України.
показати весь коментар
19.11.2023 17:50 Відповісти
Тут живуть "недолюди"?
Чи може нам треба на океанські острови в сотнях кілометрів від берега висаджуватись?
показати весь коментар
21.11.2023 17:07 Відповісти
Чому "недолюди"? є безліч країн з низьким рівнем розвитку!!! просто не потрібно наводити в приклад, передову країну світу.
показати весь коментар
21.11.2023 19:34 Відповісти
А "не передові" не проводили аналогічних десантних операцій.
За винятком Японії та Британії.
показати весь коментар
21.11.2023 19:43 Відповісти
це безсенсова розмова. є таке добре прислівя: "дай Бог, нашому теляті, вовка зїсти".
показати весь коментар
23.11.2023 12:52 Відповісти
А чи є на війні "глузді втрати"?
показати весь коментар
19.11.2023 16:13 Відповісти
"Стратегіня" ти наша!
показати весь коментар
19.11.2023 03:16 Відповісти
Швидше за все якась кацапська шльондра.
показати весь коментар
19.11.2023 09:37 Відповісти
Таке враження, що Ви більший стратег аніж вище військове керівництво, маєте всю інфу, в тому числі і від розвідки, мабуть Ваше місце в генштабі.
показати весь коментар
19.11.2023 03:33 Відповісти
А що вони до цього часу робили? Чи роблять?
показати весь коментар
19.11.2023 07:31 Відповісти
Не гадай дураче-Бог переiначе... Все буде так, як має бути і свого часу!
показати весь коментар
19.11.2023 18:12 Відповісти
Сенс є!
Це стратегічна операція, мета якої продемонструвати західним спонсорам "потужну діяльність" і таки поновити потік кеша. Бо ж інакше посадовцям нічого буде "асваівать"-а це вже дійсно нісенітниця.
Сама ж операція-аналог керченсько-феодосійських десантів Другої світової. Для офіцерів оперативних відділів штабів-безглузда маячня, а ось замполітам-НРАВІЦЦА!
показати весь коментар
19.11.2023 04:50 Відповісти
Вам звідти не видно, а тут кацапи кожного дня обстрілюють Херсон всим, що мають, а тому наші ЗСУ мають їх відагнати подалі від міста. В місті живуть пожилі люди, жіночки та дітки. Діють лікарні, пекарні, магазини та інше.
показати весь коментар
19.11.2023 07:53 Відповісти
Чим навесні затопить, Каховського моря уже немає і паводків на Дніпрі уже давно немає
показати весь коментар
19.11.2023 09:20 Відповісти
не треба гучних слів, вони тільки здригають повітря, як буде 38 кілометрів тоді вже буде зрозуміло чий Крим.
показати весь коментар
19.11.2023 00:34 Відповісти
Тільки но попросили не звиздіти, бо шкодить нашим воїнам! І тут як завжди...
показати весь коментар
19.11.2023 00:34 Відповісти
Попросили не звиздіти, а першим почав звиздіти бункерний єлдак, який поїхав до США і почав там розповідати, що ми вже маємо плацдарм на лавому березі, щоб нам дали зброю і гроші. Те, що він зашкодив морській піхоті - йому пополам, вони з Боневтіком великі стратеги, навіть у сраліна не було такої "Ставки", де приймають рішення ветеринари і охоронники борців.
показати весь коментар
19.11.2023 08:00 Відповісти
А чим чийсь звездьож млже зашкодити??? Кацапи про це, 3 місяці розповідають, всі західні змі про це вже написали, а ви не звездіть))))
показати весь коментар
19.11.2023 11:49 Відповісти
Що таке "перемохи", кицюню? Ти впевнений що зараз про ЗСУ і плацдарм питаєш, а не про якусь свою маячню, яку ти по телехмарафону надивився?
показати весь коментар
19.11.2023 00:43 Відповісти
твій дід пітар, кицюню. твоїх москалів ви1пали на правому березі, зараз 1путь в усі дири на лівому березі Дніпра і 1пати будуть, поки жодного в кордонах 91 року не залишиться.

показати весь коментар
19.11.2023 00:49 Відповісти
ну тобто пітар ти, раз очками цікавишься. весь в дідуся свого. я кращє твоє очко поставлю: коли всіх москалів викинемо з кордонів 91го, я тобі літрову пляшку затовкаю, а швабру (чи що там у вас в топі зараз, гантеля?) я тобі затовкаю як на оці кордони вийдемо:

показати весь коментар
19.11.2023 01:17 Відповісти
Кицюню: на пляшку - скок.
показати весь коментар
19.11.2023 01:21 Відповісти
Кацапи тупо кабанами все рівняють, нереально важко там хлопцям.
показати весь коментар
19.11.2023 00:44 Відповісти
І так наче недавно якась птзда просила інформаційну тишу стосовно лівого берега...
показати весь коментар
19.11.2023 00:45 Відповісти
Інститут вивчення війни кожен день рапортує москалям.чого ти до Гуменюк причепився?
показати весь коментар
19.11.2023 01:15 Відповісти
А толку рапортувати москалям їх жеж донесення. Подивиться джерела, які використовує Інститут вивчення війни...
показати весь коментар
19.11.2023 01:19 Відповісти
та той інститут вивчення для своїх щоденних звітів інфу бере від кацапських зет-блохерів..
показати весь коментар
19.11.2023 08:42 Відповісти
Це про ці 3-8 кілометрів, про яки ще вчора зранку тут розповідала якась Наталя Гуменюк? Та ні, мабуть про інши. Бо вчора вдень така ж сама Наталя Гуменюк саме тут вимагала інформаційної тиши щодо дій ЗСУ на лівоберіжжі.
показати весь коментар
19.11.2023 01:18 Відповісти
"Тобто вони не вибиті настільки, що не зможуть підтягувати додаткові сили",-
про "збереження тишу" вже написали, тож черговий перл від авторки: "наступлєніє-ета кагда ми ні атступаєм".
Насолоджуйтесь!
показати весь коментар
19.11.2023 04:58 Відповісти
Гуменюк багато болтає лишнього,тому її треба сократити.
показати весь коментар
19.11.2023 11:35 Відповісти
Опять гуменит!
показати весь коментар
19.11.2023 13:49 Відповісти
Замінниця Маляр на чілє.
показати весь коментар
19.11.2023 17:56 Відповісти
 
 