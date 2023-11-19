Протягом 18 листопада авіація та артилерія ЗСУ уразили 7 районів зосередження, окупантів, 1 артилерійський засіб, 1 склад та пункт управління, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та реактивної артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 18 листопада 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління, району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійському засобу та складу боєприпасів противника".
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