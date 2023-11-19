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Протягом 18 листопада авіація та артилерія ЗСУ уразили 7 районів зосередження, окупантів, 1 артилерійський засіб, 1 склад та пункт управління, - Генштаб

війна,зсу

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та реактивної артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 18 листопада 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління, району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійському засобу та складу боєприпасів противника".

Також читайте: Протягом 17 листопада ЗСУ уразили 13 районів зосередження окупантів, 2 ЗРК, 6 артилерійських засобів, 1 засіб ППО, 1 пункт управління та 1 склад, - Генштаб

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