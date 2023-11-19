Ворог атакував дронами Київ, над містом та на підступах до нього знищено близько десятка "Шахедів", - КМВА
Другу добу поспіль ворог атакує столицю дронами. За попередніми даними, знов були застосовані баражуючі боєприпаси типу "Shahed".
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, БпЛА противника були запущені багатьма групами і заходили на атаку Києва хвилями, з різних напрямків, водночас постійно змінюючи вектори руху за маршрутом. Тому і тривога в столиці оголошувалася кілька разів.
"Силами та засобами ППО на території Києва та на підступах до міста було уражено близько десятка ворожих цілей. (остаточні підсумкові дані щодо типу та кількості оприлюднять Повітряні Сили). За поточною інформацією, в місті не зафіксовано постраждалих чи критичних руйнувань (дані оперативних зведень уточнюватимуться.)", - йдеться у повідомленні.
"Як бачите, ворог активізував атаки на Київ. Тому будьте уважними та відповідальними і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе", - додає Попко.
Будь ласка, зачекайте...
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скільки німців воює в україні?
то не пишить херні шановна
за допомогу хочь якусь (але насправді ганебно малу як для багатшої країни ЕС !!!) дякуємо але не пишить що без вас би ми програли бо то є брехня
я й не приписую, що за фантазії, я мав на увазі країну а не себе особисто
Бб. Немає бажання спілкуватись з такою як ти. Бухій та несповна розуму - нічого не довести.
І післязавтра...
І післяпісля...
Міноборони витратило 650 млн грн на низькоякісні БПЛА фірми екснардепа Розенблата, Джерело:
Міноборони витратило 650 млн грн на низькоякісні БПЛА фірми екснардепа Розенблата, Джерело:
тому нам треба пробувати збивати їх бойовими вертольотами, навісивши на них хороший тепловізор, думаю що може бути ефективніше мобільних патрулів..... щоб не витрачати на них ракети і ресурс винищувальної авіації...
та так чи інакше судячи що люди сидять без світла ті дрони кудись попадають... та і вчора в завод попали..
ну або штуровиками су24
Ще частина була взагалі не розвернута... як с300 знищені під Херсоном, про які згадують ті хто воював там або Буки що на тралах були спалені... бачив відео на самому початку війни із спаленими буками... вроді в Сумській області...
Я написав що не було чим збивати без претензій... За всі роки незалежності ніхто не подумав його пробувати модернізувати... один був орками модернізований до можливого збиття балістики але його лишили в Криму...
А ППО під Херсоном втратили на марші, тому що були не розвернуті 23 числа і їх вивели тільки 24 зранку....Причому є інтерв'ю учасникаТРО навіть тут на цензорі що деякі розбомбила сушка ще прямо в частині....
а буки так само їх везли з частини тільки 24 числа під вогнем орківської авіації... а не стояли вночі вже на чергуванні
Тому підтримка західних платників податків меншає.
Вони бачать що у нас є гроші. Тому виникає питання чому вони мають віддавати свої на нашу армію, коли українці вже і забули коли донатили.
Люди є різні. Багаті теж є різні. Є величезна купа багатих людей, які від початку війни постійно вкладаються в армію, і серйозно. Є й купа гандонів типу гудка, що терміново оце зараз будують яхти і піднімають побори. Якщо відосікі знімають виключно про других, повністю ігноруючи перших - що це, як не тупорила, проплачена орками журнахлюхівська маніпуляція?
Яким чином ви працюєте на перемогу ? Та аж ніяк. На нашу перемогу працює захід і ЗСУ
Добре. А як щодо ваших родичів ?
Щодо сусідів ? Вони якось долучились ? Чи встигли нагнати автівок що аж у двір не зайдеш, поки розмитнення безплатне було.
Щодо вашого попереднього поста - всі мої знайомі мінімум 10% від доходів щомісячно донатять на ЗСУ. А також допомагають з технікою. За всіх українців розписуватися не буду, але думаю що всі притомні українці допомагають як можуть. Тому що або ми підтримуємо наше військо, або чужі солдати все силою заберуть.
Що стосується нульового розмитнення, тут питання складне. Я вважаю, що держава не має права здирати за розмитнення ті гроші, які вона здирає. Тим більше, враховуючи, що гроші з розмитнення йдуть аж ніяк не на ЗСУ, а на маєтки степанчуків. Тому, хто зміг розмитнити машину за нуль - молодці, правильно зробили. Це вже не кажучи про кількість людей, які втратили свої автівки на початку війни.
Які претензії? До кого? Хай висловлюють претензії до свого висеру в 2019 році. А то як голосувати, то за дегенерата, а потім порохоботи у всьому винуваті, ага.