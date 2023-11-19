Ворог атакував дронами Київ, над містом та на підступах до нього знищено близько десятка "Шахедів", - КМВА

Другу добу поспіль ворог атакує столицю дронами. За попередніми даними, знов були застосовані баражуючі боєприпаси типу "Shahed".

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, БпЛА противника були запущені багатьма групами і заходили на атаку Києва хвилями, з різних напрямків, водночас постійно змінюючи вектори руху за маршрутом. Тому і тривога в столиці оголошувалася кілька разів.

"Силами та засобами ППО на території Києва та на підступах до міста було уражено близько десятка ворожих цілей. (остаточні підсумкові дані щодо типу та кількості оприлюднять Повітряні Сили). За поточною інформацією, в місті не зафіксовано постраждалих чи критичних руйнувань (дані оперативних зведень уточнюватимуться.)", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Атака дронами на Київ: усі повітряні цілі уражені на підступах до столиці, - КМВА

"Як бачите, ворог активізував атаки на Київ. Тому будьте уважними та відповідальними і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе", - додає Попко.