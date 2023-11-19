У ніч на 19 листопада знищено 15 із 20 ворожих "Шахедів", - Генштаб (оновлено)

Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу "Shahed-136/131". В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 29 з 38 ударних БпЛА. Крім того, в ніч на 19 листопада ворог знову атакував наша країну ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Знищено 15 з 20 ворожих дронів.

Як згодом уточнили у Повітряних силах, у ніч на 19 листопада 2023 року окупанти атакували з півночі (Курська область - РФ) ударними БпЛА типу "Shahed". Зафіксовано пуски 20 ударних безпілотників.

"Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській та Черкаській областях. В результаті протиповітряного бою знищено 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ворог атакував дронами Київ, над містом та на підступах до нього знищено близько десятка "Шахедів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни запустили з півночі ударні безпілотники, - Повітряні сили (оновлено)