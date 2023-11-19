УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10399 відвідувачів онлайн
Новини
3 610 8

У ніч на 19 листопада знищено 15 із 20 ворожих "Шахедів", - Генштаб (оновлено)

шахед,шахєд

Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу "Shahed-136/131". В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 29 з 38 ударних БпЛА. Крім того, в ніч на 19 листопада ворог знову атакував наша країну ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Знищено 15 з 20 ворожих дронів.

Як згодом уточнили у Повітряних силах, у ніч на 19 листопада 2023 року окупанти атакували з півночі (Курська область - РФ) ударними БпЛА типу "Shahed". Зафіксовано пуски 20 ударних безпілотників.

"Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській та Черкаській областях. В результаті протиповітряного бою знищено 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ворог атакував дронами Київ, над містом та на підступах до нього знищено близько десятка "Шахедів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни запустили з півночі ударні безпілотники, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

Генштаб ЗС (6549) дрони (4668)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській та Черкаській областях. В результаті протиповітряного бою знищено 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

Вночі над Сумщиною збили 3 ворожі безпілотники Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.
показати весь коментар
19.11.2023 08:34 Відповісти
Нікополь також три атакували місто. Дивилася траєкторію польоту дронів, летять через усю країну і тільки повідомлення якій області ховатися, але чомусь не збивають. Тривога ж іде з запізненням, а то і зовсім відсутня
показати весь коментар
19.11.2023 08:50 Відповісти
Скоро два роки гарячої фази війни, і такі шахеди чи їм подібні мусили б пачками летіти на болота, а в Україні тільки дивляться як тільки чиновникам підвищити зарплатню.
показати весь коментар
19.11.2023 08:41 Відповісти
Санкції накладені на Московію, а таке враження що на Україну. Допомога розкрадається, снаряди та ракети не виробляються, чиновникам тільки гроші давай.
показати весь коментар
19.11.2023 09:55 Відповісти
Кожного разу коли рашисти запускають на нас шахеди, ми у відповідь теж повинні запускати на россію нхвилю щахедів, нехай іхні жителі теж брояться, може почнуть чинити тиска на путіна, може тоді припинять
показати весь коментар
19.11.2023 09:06 Відповісти
Ми можемо запустити тільки яйця по 17, асфальт, тротуарну плитку,розкрадену допомогу та відосики.
показати весь коментар
19.11.2023 10:06 Відповісти
А скільки дронів полетіло на Донецьк,Луганськ,Сімферополь.. ?((Там "впаші люди"?А може там гріються та готуються терористи?((
показати весь коментар
19.11.2023 09:19 Відповісти
 
 