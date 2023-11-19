Російська влада посилює контроль за інтернетом та інформаційним простором, - ISW

Готуючись до президентських виборів 2024 року в РФ почали впроваджувати заходи щодо обмеження доступу громадян до Інтернету та посилення контролю над інформаційним простором

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ

"17 листопада, прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав постанову, яка дозволяє Федеральній службі з нагляду у сфері зв'язку, інформатизації та ЗМІ (Роскомнадзор) блокувати сайти, які публікують інформацію про способи обходу сайтів, заблокованих російським урядом", - йдеться в повідомленні.

За місяць до цього, 17 жовтня держдума Росії прийняла законопроєкт, згідно з яким агітаційні матеріали президента не можна показувати на сайтах, заборонених Роскомнаглядом.

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Крім того, постанова від 17 листопада, ймовірно, частково стосується контролю над російським інформаційним простором перед президентськими виборами 2024 року.