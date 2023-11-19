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Російська влада посилює контроль за інтернетом та інформаційним простором, - ISW

интернет,цензура

Готуючись до президентських виборів 2024 року в РФ почали впроваджувати заходи щодо обмеження доступу громадян до Інтернету та посилення контролю над інформаційним простором

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ

"17 листопада, прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав постанову, яка дозволяє Федеральній службі з нагляду у сфері зв'язку, інформатизації та ЗМІ (Роскомнадзор) блокувати сайти, які публікують інформацію про способи обходу сайтів, заблокованих російським урядом", - йдеться в повідомленні.

За місяць до цього, 17 жовтня держдума Росії прийняла законопроєкт, згідно з яким агітаційні матеріали президента не можна показувати на сайтах, заборонених Роскомнаглядом.

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Крім того, постанова від 17 листопада, ймовірно, частково стосується контролю над російським інформаційним простором перед президентськими виборами 2024 року.

Автор: 

вибори (6687) росія (65073) ISW (653)


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Топ коментарі
+8
зе влада також йде по шляху рашки.
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19.11.2023 09:30
+6
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19.11.2023 09:26
+4
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19.11.2023 09:48
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19.11.2023 09:26 Відповісти
Капець @бурашка)) ночером жахіття наснитись можуть))
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19.11.2023 10:02 Відповісти
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19.11.2023 10:06 Відповісти
Чому???,,)),, - Улибчівий такой ,)),, просто--міЛашка!,,)),,
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19.11.2023 10:10 Відповісти
зе влада також йде по шляху рашки.
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19.11.2023 09:30 Відповісти
Зе влада на цім шляху выписывает такие кренделя, шо мама не горюй.
Без VPN открывается кацапская "Флибуста" с Бобровой книгой про войну в Украине.
Без VPN не открывается "4PDA" с новой версией погодного виджета для андроида.
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19.11.2023 10:07 Відповісти
от навіщо посилювати та поглюблювати? достатньо просто вимкнути той хернет та залишити єдину програму в зомбоящику...
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19.11.2023 09:48 Відповісти
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19.11.2023 09:48 Відповісти
Доречі, на початку 90-х, бачила військовий модем))))) ламповий..розміром з письмовий стіл..
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19.11.2023 10:06 Відповісти
то ви бачили застаріле обладнання 50х років. Бо радянській воєнний телефакс наприкінці 80 був розміром з мікрохвильовку.
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19.11.2023 10:11 Відповісти
Може) я тоді питання не задавала
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19.11.2023 10:13 Відповісти
"...Вон дантист-надомник Рудик
У него приемник "Грюндиг"
Он его ночами крутит-
Ловит, контра, ФРГ
Больно бьют по нашим душам
"Голоса" за тыщи миль
Мы зря Америку не глушим,
Ой, зря не давим Израиль:
Всей своей враждебной сутью
Подрывают и вредят -
Кормят, поят нас бермутью
Про таинственный квадрат!..."
(с) В.В.
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19.11.2023 11:10 Відповісти
Искусственный интеллект проанализировал голос Путина и подтвердил, что у него как минимум двое двойников, - https://www.thesun.co.uk/news/24776312/vladimir-putin-body-******-claims/ The Sun

Также был применен компьютерный алгоритм распознавания лица и движений тела. Исследование показало, что настоящий президент РФ был на параде в Москве 9 мая, а его дублеры во время инспекции Крымского моста (сходство 52%) и визита в Мариуполь.
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19.11.2023 11:10 Відповісти
Штучний інтелект - дожилися програму для порівняльного аналізу стали називати штучним інтелектом. 52% - а це взагалі бімба , генетичний аналіз як роблять і то не пишуть 100% тому шо десь він може шось не догледіти - а тутка 52% і все точно двійник ( при тому шо в тексті який ви привели спочатку пишуть шо то дублери а вже в дужках написано про 52% ), такшо не тре "жовтий сніг" в писок пхати - ну не тре жовту пресу читати.
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19.11.2023 12:16 Відповісти
 
 