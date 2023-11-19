Російська влада посилює контроль за інтернетом та інформаційним простором, - ISW
Готуючись до президентських виборів 2024 року в РФ почали впроваджувати заходи щодо обмеження доступу громадян до Інтернету та посилення контролю над інформаційним простором
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ
"17 листопада, прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав постанову, яка дозволяє Федеральній службі з нагляду у сфері зв'язку, інформатизації та ЗМІ (Роскомнадзор) блокувати сайти, які публікують інформацію про способи обходу сайтів, заблокованих російським урядом", - йдеться в повідомленні.
За місяць до цього, 17 жовтня держдума Росії прийняла законопроєкт, згідно з яким агітаційні матеріали президента не можна показувати на сайтах, заборонених Роскомнаглядом.
Крім того, постанова від 17 листопада, ймовірно, частково стосується контролю над російським інформаційним простором перед президентськими виборами 2024 року.
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У него приемник "Грюндиг"
Он его ночами крутит-
Ловит, контра, ФРГ
Больно бьют по нашим душам
"Голоса" за тыщи миль
Мы зря Америку не глушим,
Ой, зря не давим Израиль:
Всей своей враждебной сутью
Подрывают и вредят -
Кормят, поят нас бермутью
Про таинственный квадрат!..."
(с) В.В.
Также был применен компьютерный алгоритм распознавания лица и движений тела. Исследование показало, что настоящий президент РФ был на параде в Москве 9 мая, а его дублеры во время инспекции Крымского моста (сходство 52%) и визита в Мариуполь.