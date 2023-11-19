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Новини
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Ткач про напад: Чия це охорона - не знаємо. Вдарили в шию і по камері, намагаємося відновити відеофайл

ткач

Журналіст Михайло Ткач подякував за підтримку у ситуації з нападом на нього під час зйомок біля елітного ресторану у Козині на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Ткача.

Він нагадує, що у п’ятницю, 17 листопада, близько 22:20 на парковці ресторану "Тандир" в Козині (Київська область) знімальна група помітила багато автомобілів преміум класу.

"О 23 ресторан залишили декілька людей, серед яких колишній заступник генерального прокурора. Нам стало цікаво і ми ще зачекали, щоб побачити інших гостей закладу. О 23:30 ресторан почали залишати останні відвідувачі. Велика компанія з охороною. Оскільки наше авто не дуже відповідає рівню закладу, охорона звернула на нього увагу і почала ходити довкола", - зазначає журналіст.

Також читайте: Журналіста Ткача на пішохідному переході збило авто: він пов’язує це з розслідуванням про вуличні перегони

"Далі, розуміючи що в нашому авто є люди, вони повмикали дальнє світло на відстані двадцяти метрів. Згодом, коли відвідувачі пішли на вихід, на дальньому світлі одна з автівок під’їхала взагалі впритул до нашої. Розуміючи, що я нікого не побачу, бо нас засліпили, я вийшов на двір. Одразу повідомив охорону, що я журналіст "Української правди" і продовжив знімати. Два охоронці почали закривати камеру. Третій підбіг до мене, вдарив в шию і вдарив по камері. Камера вимкнулась. Скоріше за все, камеру було пошкоджено під час удару. Адже відеофайл, який я знімав в той момент, не відкривається. Намагаємось відновити", - додає Ткач.

"Важливо. Ми не знаємо, з ким пов‘язана охорона. Знаємо, що це охорона когось із гостей. Про що зазначили в новині на УП. Низка машин має оперативні або підробні номерні знаки. Тому це ускладнює відповідь на питання: чия охорона? Але ми працюємо, щоб на нього відповісти", - йдеться у повідомленні.

Ткач також подякував поліції за оперативну реакцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом нападу на журналістів в аеропорту Дніпра

"Сподіваюсь, відео з камер закладу ще існує і допоможе відповісти на питання, хто цей натовп з охороною, чому для них працює заклад після 23-ої, на яких підставах дехто з них використовує підробні номерні знаки або номерні знаки прикриття і чому їх охорона вважає, що застосування сили до журналіста матиме менші наслідки ніж зйомка журналістом тих, кого вони охороняють. Це важливо. Важливо для того щоб люди, які думають, що мають виняткове право так поводитись - усвідомили, що так поводитись вони не мають виняткового права. Такого права не має ніхто", - резюмує він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ на журналіста Михайла Ткача було скоєно напад біля ресторану "Тандир" у селищі Козин Київської області. Згодом у поліції повідомили, що за фактом нападу на журналіста біля ресторану під Києвом розпочато кримінальне провадження.

Автор: 

журналістика (1754) напад (1118) Ткач Михайло (136)


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Топ коментарі
+41
Охорона , скоріш за все , була або ,, слуг наріда ",
або ОПЗЖ
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19.11.2023 09:38
+23
Хочеться сказати тільки одне: ,, щоб ці відвідувачи повиздихали разом з охороною!" Амінь.
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19.11.2023 09:41
+23
Журналісти самі привели до влади цю зелену банду, а тепер жаліються. В 19 році були останні вільні вибори в історії України, тепер будуть вибори без вибору, бо ці баньдюки просто так владу не віддадуть..
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19.11.2023 09:44
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Охорона , скоріш за все , була або ,, слуг наріда ",
або ОПЗЖ
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19.11.2023 09:38 Відповісти
усі розважальні заклади мають бути закриті в комендантську годину.... звідки взялись в кафе ті мордаті люди?
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19.11.2023 11:12 Відповісти
Я конкретно написала. Припиніть свій словесний понос.
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19.11.2023 12:04 Відповісти
Припини морозити чухню, в 307 написано, що Згода особи на знімання припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці
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19.11.2023 12:15 Відповісти
А ще будь-яка людина може знімати протиправні дії, а саме роботу закладу після початку комендантської години. Якийсь у вас підхід вибірковий... Крім того, у журналістів, на відміну у рядових громадян, значно більше прав у тому, що вони можуть знімати. В тому числі ', вони мають право знімати у зоні, де оголошено військовий або назпзвичайний стан. В Україні наразі такий стан є чинним. Так що перед тим, як ******* про закон, варто його знати.
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19.11.2023 13:01 Відповісти
Для припинення порушення та відновлення прав бородатих персон в Україні наче існує поліція з судом. Вирішувати такі суперечки з журналістами кулаками виглядає цілком злочинно.
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19.11.2023 13:32 Відповісти
тобто ти згоден висіти на одному стовпі разом з цими бородатими громадянами?
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19.11.2023 19:46 Відповісти
Ти хоячш сказати, що вибивання камери із руки журналіста і застосування до нього фізичної сили регламентовано в статті 307?
Якщо ти вважаєш, що твої права поррушені- набираєш 102, чи їдеш у райвідділок і пишеш заяву у поліцію. "Правник, блін"
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19.11.2023 20:00 Відповісти
Так по дебільному бикувать дозволяють собі тільки міліонери- прокурори, та судді бо живуть як криси на нечесно зороблених грошах прикриваючись владой якій вони служать а не суспільству, явно один з них, якась хрень мабуть з перепою про псевдо-журналіста псевдо законнік хренов піди проспись
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19.11.2023 12:00 Відповісти
А що робив журналіст під час комендантської години біля ресторану, чи жуоналістам і "слугам" з "ригами" можна?
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19.11.2023 18:48 Відповісти
Ну, цей журналіст (місцями добряче підзеленений) взяв спеціальну корочку, щоб пересуватися під час комендантської години і проводити розслідування.
Не захищаю Ткача, але, заради справедливості, він же не бухать і танцювать в кафе поперся, на відміну від бикуватих чуваків. Він же ж типу працює. А що там роблять оті дядьки призивного віку вночі? Працюють офіціантам та баристами? Ні, бо кафе має закриватись мінімум за годину до комендантського часу. І щось мені здається, що це якраз людішкі слуг і ригів відпочивають.
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19.11.2023 19:50 Відповісти
Взагалі-то в цій жеж статті і написано: Згода особи на знімання припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці
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19.11.2023 12:10 Відповісти
для зустрічей посадових осіб держава передбачила кабінети, та службові приміщення! а ресторани та кафе з елітними авто та номерами прикриття-це зіичайна "Сходка перевертнів" з охоронцями від звичайних людей
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19.11.2023 12:37 Відповісти
Написали таке, Ви що? Де Ви побачили при чєстном мальчіке при владі перевертнів? Їх давно немає, як і олігархів. А ще за Саакашвілі щезли, як роса на сонці і грузинські бандити.
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19.11.2023 18:53 Відповісти
Чому вони не на фронті ?!!!
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19.11.2023 11:51 Відповісти
Знову ОП закриває глаза на якусь проблему українців підсовуючи Ткача. Ткач це цепний пудель Єрмака. Він по команді і наводці з ОП знімає сюжети про неугодних і вилизує Єрмака на українській правді.
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19.11.2023 09:39 Відповісти
я так розумію що оті ублюдки які охороняли таких самих ублюдків є угодними угоднікамі...
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19.11.2023 09:44 Відповісти
Вибачте' шановний але Все і далі мають по повній як у 2019 році а ви того не бачите. Головне створити атмосферу що є хтось гірший за бубочку та Єрмака з шоблою. Ті хто в сюжеті не хороші, просто треба народу в черговий раз насипати у мізки поки оп в черговий раз мутитиь якийсь черговий договорняк з кацапами в Омані
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19.11.2023 12:17 Відповісти
ублюдків де коли та до кого б вони не мали приналежності у всі часи потрібно називати ублюдками-бо вони саме ними і є...
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19.11.2023 12:20 Відповісти
Не треба підсовувати подібні висери на замовлення подоляка.
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19.11.2023 09:48 Відповісти
А шо по Монакам дарма катався. Батальонери враз з Дерьмаком прибігали рішати після сюжетів Ткача. А опофеозом є аукціон з майбахом. Власник ховався в Польщі аткач з Притулою машину продають. Геть гнилий персонаж.
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19.11.2023 10:47 Відповісти
https://t.me/RostyslavS/3071 Як раз про той майбаз
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19.11.2023 12:22 Відповісти
Хочеться сказати тільки одне: ,, щоб ці відвідувачи повиздихали разом з охороною!" Амінь.
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19.11.2023 09:41 Відповісти
ну навіщо так жорстоко? у нас стільки територій замінованих, вони могли б саперам допомагати...
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19.11.2023 11:15 Відповісти
аби якийсь ткач ліз мені межи очі і знімав без дозволу я би йому також дав по шиї (без вагань)
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19.11.2023 09:42 Відповісти
Дивний журналіст.Про якісь права згадує.
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19.11.2023 09:43 Відповісти
Журналісти самі привели до влади цю зелену банду, а тепер жаліються. В 19 році були останні вільні вибори в історії України, тепер будуть вибори без вибору, бо ці баньдюки просто так владу не віддадуть..
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19.11.2023 09:44 Відповісти
По вашому бити журналіста можна в залежності, подобається він мені чи не подобається?
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19.11.2023 11:05 Відповісти
Ми доречі коментуємо статтю на Цензорі яка подана в рубриці новин в якій написано що єдині двері які відкрив Ткач це двері автомобіля в якому він перебував. Звідки ваші висновки про ноги і двері?
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19.11.2023 12:59 Відповісти
Реальні бандюки були при владі у 2013 році, але Україна і їх перемолола. А нинішні це так, -шпана. Їх виплюнуть і не помітять.
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19.11.2023 14:06 Відповісти
можна, і навіть потрібно - тільки морально, а не фізично.
В конкретному випадку мені був би цікавим жабогадюкінг між Ткачем і тими гостями.
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19.11.2023 13:25 Відповісти
Тільки потрібно уточнювати - які саме журики сприяли приходу до влади ЄрЗе. Уточнення що Ткач один з них, - було б доцільним.
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19.11.2023 13:22 Відповісти
Сраколиза не шкода зовсім.
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19.11.2023 09:44 Відповісти
Чомусь по тому шоблу не летять
ракети.та немає депутатів опозиції.ніякого внутрішнього опору.ми як раби захищаємо панів щоб їм було добре ресторані
Х
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19.11.2023 09:45 Відповісти
"УП" - "зєлєна" помийка ОПи. Немає про що розмовляти. Ткач - дешевий самопіарник та підлабузник на бюджетному утриманні . доведено низкою інших його публікацій з прикритим та не дуже, вихвалянням влади.
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19.11.2023 09:45 Відповісти
Оприлюдніть,будь ласка,весь список гостей тих що з охоронцями.Якщо весь їх злочин-що вони догулювали після 23 ї,то напад на журналіста-це набагато важчий проступок.Потрібна додаткова деталізація того що відбулось.
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19.11.2023 09:46 Відповісти
Пацани не впізнали свого сраколиза. А може то охорона Серлєща дала колишеьому колезі лєща?
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19.11.2023 10:00 Відповісти
Минуточку, тов. Ткач! "використовує підробні номерні знаки або номерні знаки прикриття" - так это может для секретности, а не для того, чтобы какой-то журналист всё снимал и выкладывал?
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19.11.2023 10:01 Відповісти
Якщо використовує номери прикриття, то нєфіг по ресторанах дорогих шастати!
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19.11.2023 10:20 Відповісти
А это почему?
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19.11.2023 10:23 Відповісти
Придворный журналист Ткач снова разыгрывает из себя жертву режима.
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19.11.2023 10:02 Відповісти
нема кому воювати?
подивіться скільки дітей топ чиновників Ізраілю воює зараз в Газі: діти міністрів, прокурорів, депутатів вищих рангів. А діточки нашої топ-бидлоти?
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19.11.2023 10:10 Відповісти
бідненькі дітки з калашами... . То може поїдеш, та допоможеш їм..!?
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19.11.2023 10:22 Відповісти
поцілуй Леніна в засмок
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20.11.2023 14:50 Відповісти
Странная история, которую могут раздуть до никчемной новости с Фарион. Пока всех колотили в СМИ о Фарион , как то смазалась действительно важная информация , о том что Военный Вождь прогундосил, что скоро будем выбирать - или затраты на военные нужды , или социальные выплаты ... мол, США денег не дают. Тут полный КРАХ надвигается - и военный ( где боеприпасы,техника и прочее для обороны ? ), и экономический , и социальный , и гуманитарный , и террриториальный ( не дай БОГ! ) ... а из каждого утюга трахкатят о Фарион ... а теперь и про Ткача будут?
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19.11.2023 10:27 Відповісти
О, я тільки що зі сторінки Ткача. Дякую за відповіді на мої питання-а хто такий цей Ткач.
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19.11.2023 10:29 Відповісти
Ткач это новый Лещенко. Такое же дерьмо с фоточками, типа, оппозиционер. На самом деле нет.
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19.11.2023 10:42 Відповісти
УП і всілякі журналістські вкиди ,цілком "жовтий туман" в українському інформпросторі" ще з часів небіжчика Гонгадзе .Вони єдля того,щоб відвертати суспільну думку ,від дій влади, в певний момент часу...
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19.11.2023 10:40 Відповісти
Може то в тебе з дупи виходить жовтий туман після бургерів? Ткач нормально ставить питання. Чи ти під прокурорськими *********?
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19.11.2023 10:57 Відповісти
Гонгадзе був взірцем української журналістики, кицюню. Воровська влада його боялась до всирачки.
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19.11.2023 12:23 Відповісти
я б сказав так: покійний не встиг особливо засвітитися. Тобто точно вже сказати не вдасться. Тоді ще Укр. правда лише набирала обороти. А вже із вбивством притула перехопила управління повністю на себе і газета з часом стала помийкою для інфозливів по замовленню. А вільне дітище Гонгадзе "Народну Правду" змаргіналізувала з допомогою москалів, які цілодобово з неї не вилазили. А потім і зовсім прикрила. Нашо за свій рахунок утримувати те, шо не приносить доходів. а доходи там немалі - серлещ із своєю квартирою не дасть збрехати. Скільки смертей навколо тієї зміючки оленки. грузин і білорус - це не всі. Там ще пару чоловік загинуло у колибі від чадного газу.
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19.11.2023 13:27 Відповісти
Так, справжя чорна вдова. І на місце вибуху миттєво прибігла, і вимагала не фотографуватиїї, як наче сама замінувала. Тим більше, що в неї був мотив і можливість.
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19.11.2023 18:46 Відповісти
Якіїсь балбєси замість того, щоб ставити питання про ет, що є пани, і є кріпаки, почали бризкати лайно на Ткача.
Ви боти провладні чи просто у вас з народження голова динєподібна?
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19.11.2023 10:56 Відповісти
"динєподібна голова ".що конкретного. довідався український народ із цієї новини???не ******** з бургерами ,жуй ось це-Важливо. Ми не знаємо, з ким пов'язана охорона. Знаємо, що це охорона когось із гостей. Про що зазначили в новині на УП. Низка машин має оперативні або підробні номерні знаки. Тому це ускладнює відповідь на питання: чия охорона? Але ми працюємо, щоб на нього відповісти", - йдеться у повідомленні. (балбес є балбес)
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19.11.2023 11:06 Відповісти
..разве не знаете чья охрана???? Что это за цирк....
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19.11.2023 11:22 Відповісти
для себе він знає, що то за компанія була.
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19.11.2023 13:16 Відповісти
Сцикливе холуйське тецекашне падло мабуть більше боїться відвудувачів Тандиру,а ніж москалів)))
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19.11.2023 11:44 Відповісти
сюди працівники воєнкомату не ходять... А які б з тих охоронців були штурмовики!
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19.11.2023 12:11 Відповісти
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19.11.2023 12:22 Відповісти
Окреме питання, що про це може знати москальський емігрант у США, але то таке...
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19.11.2023 12:52 Відповісти
ну, вони типу один про одного багато знають. але що саме є правда, а що маніпуляції довірливими простаками, ніхто з ас впевненими бути не може. Я взагалі таких "американських" обминаю.
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19.11.2023 13:30 Відповісти
Россією керують чотири людини- бандит, його адвокат, акгент Китаю, та найнятий *****, якому відведена роль дурника.
Їхнє завдання одне - руйнування державності суверенної Россії, та повернення самої Россії під контроль Пекіну.
🤡
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19.11.2023 15:45 Відповісти
Приклад тектонічного розлому між фронтом і тилом: другий (десятий !) рік кровопролитної руйнівної війни, а на парковці ресторану "Тандир" в Козині ... багато автомобілів преміум класу.

"О 23 ресторан залишили декілька людей, серед яких колишній заступник генерального прокурора. ... 23:30 ресторан почали залишати останні відвідувачі. Велика компанія з охороною.

"Далі, ... журналіст "Української правди" .. продовжив знімати. Два охоронці почали закривати камеру. Третій підбіг до мене, вдарив в шию і вдарив по камері. Камера вимкнулась. ... камеру було пошкоджено під час удару.

"... не знаємо, з ким пов'язана охорона. Знаємо, що це охорона когось із гостей. ...Низка машин має оперативні або підробні номерні знаки. Тому це ускладнює відповідь на питання: чия охорона?.

Чому в таких місцях не відловлюють ухилянтів від мобілізації в ЗСУ? Чому тільки селах відловлюють молодиків ? Чому хоча з охорони не можна зібрати військовий підрозділ?

Так званий

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19.11.2023 12:40 Відповісти
А чому їх в бус не пакують? Посеред ночі,та ще й комендантську годину? Эх расцвела буйным цветом малина!!! Дякую пану Президенту, ти нелюдь,як тебе Українська земля носить,як ти міг все це допустити,ти ж тут народився!?!?
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19.11.2023 12:42 Відповісти
Які кремезні впевнені в собі хлопці, саме таких армії не вистачає. Аууу, ТЦКшники ви де???
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19.11.2023 12:51 Відповісти
Чесслово ! Вы как маленькие ! У них броня !
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19.11.2023 16:02 Відповісти
я не розумію творчість ткача! чому тут всі претесь від цього уйобка?
нахер воно треба? в чому сенс?
чому, воно катається по монакам, вільно?
шо саме воно висвітлює, і як що, дуже особисте, то чому ткач ще живий?
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19.11.2023 13:45 Відповісти
Токсиків жОпа випускає, щоб перебити новини про Залужного і про зменшення допомоги від союзників!
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19.11.2023 14:20 Відповісти
Интересно , а менты уже ОТКРЫЛИ уголовное дело по ряду статей ? Тут как минимум 171 и 296.
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19.11.2023 14:39 Відповісти
Єрмак готує тітушек до Майдану. Тому в них броня від призову !
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19.11.2023 16:00 Відповісти
Єрмаковський такий Ткач,
В Козині розводив срач...
Охоронці там бродили,
Й писок халую набили.
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19.11.2023 18:58 Відповісти
Свінарчюкі, бариґа, наживаєцца на краві... Дуже добре, що всмалили в твою тупу мармизу, Ткачь!
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19.11.2023 20:06 Відповісти
Слабо!)
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19.11.2023 20:54 Відповісти
Можливо вже відомо, хто там був, і тутешнім дали команду мочити Ткача.
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19.11.2023 22:51 Відповісти
Я вибачаюсь, це вже європа? Думаю всі ми розуміємо, что конкретні прізвища не маютьб значення. Всі ми знаємо хто там був. Там та в іньших закладах, хто гуляє весілля. При цій владі, чи при попередній, чи ще раніше. То все ті самі люди
То що робити з цим знанням?
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19.11.2023 23:01 Відповісти
Може то і не охорона була, а якісь вільнікідораси? Шо ти у тому ресторані робив а Ткач? Грошей багато маєш?
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20.11.2023 00:54 Відповісти
 
 