Ткач про напад: Чия це охорона - не знаємо. Вдарили в шию і по камері, намагаємося відновити відеофайл

Журналіст Михайло Ткач подякував за підтримку у ситуації з нападом на нього під час зйомок біля елітного ресторану у Козині на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Ткача.

Він нагадує, що у п’ятницю, 17 листопада, близько 22:20 на парковці ресторану "Тандир" в Козині (Київська область) знімальна група помітила багато автомобілів преміум класу.

"О 23 ресторан залишили декілька людей, серед яких колишній заступник генерального прокурора. Нам стало цікаво і ми ще зачекали, щоб побачити інших гостей закладу. О 23:30 ресторан почали залишати останні відвідувачі. Велика компанія з охороною. Оскільки наше авто не дуже відповідає рівню закладу, охорона звернула на нього увагу і почала ходити довкола", - зазначає журналіст.

Також читайте: Журналіста Ткача на пішохідному переході збило авто: він пов’язує це з розслідуванням про вуличні перегони

"Далі, розуміючи що в нашому авто є люди, вони повмикали дальнє світло на відстані двадцяти метрів. Згодом, коли відвідувачі пішли на вихід, на дальньому світлі одна з автівок під’їхала взагалі впритул до нашої. Розуміючи, що я нікого не побачу, бо нас засліпили, я вийшов на двір. Одразу повідомив охорону, що я журналіст "Української правди" і продовжив знімати. Два охоронці почали закривати камеру. Третій підбіг до мене, вдарив в шию і вдарив по камері. Камера вимкнулась. Скоріше за все, камеру було пошкоджено під час удару. Адже відеофайл, який я знімав в той момент, не відкривається. Намагаємось відновити", - додає Ткач.

"Важливо. Ми не знаємо, з ким пов‘язана охорона. Знаємо, що це охорона когось із гостей. Про що зазначили в новині на УП. Низка машин має оперативні або підробні номерні знаки. Тому це ускладнює відповідь на питання: чия охорона? Але ми працюємо, щоб на нього відповісти", - йдеться у повідомленні.

Ткач також подякував поліції за оперативну реакцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом нападу на журналістів в аеропорту Дніпра

"Сподіваюсь, відео з камер закладу ще існує і допоможе відповісти на питання, хто цей натовп з охороною, чому для них працює заклад після 23-ої, на яких підставах дехто з них використовує підробні номерні знаки або номерні знаки прикриття і чому їх охорона вважає, що застосування сили до журналіста матиме менші наслідки ніж зйомка журналістом тих, кого вони охороняють. Це важливо. Важливо для того щоб люди, які думають, що мають виняткове право так поводитись - усвідомили, що так поводитись вони не мають виняткового права. Такого права не має ніхто", - резюмує він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ на журналіста Михайла Ткача було скоєно напад біля ресторану "Тандир" у селищі Козин Київської області. Згодом у поліції повідомили, що за фактом нападу на журналіста біля ресторану під Києвом розпочато кримінальне провадження.