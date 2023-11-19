До проведення виборів у РФ загарбники планують видати російські паспорти кожному мешканцю окупованих територій

Окупанти до майбутніх президентських виборів проводять примусову паспортизацію у Луганській області.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Не минуло і двох місяців після так званих "перших виборів", як окупаційна влада Луганщини визнала проблему із паспортизацією населення віддалених районів регіону", - зазначив голова ОВА.

Тепер у регіонів будуть проводити примусову паспортизацію, щоб до майбутніх президентських виборів РФ російські документи отримали усі мешканці Луганської області.

"Про те, яким чином жителі Луганщини без паспорта РФ віддали голоси на вересневому неволевиявленні, ніхто не питає", - йдеться в повідомленні.

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Очільник ОВА також розповідає, що в окупованих регіонах росіяни збільшили обсяги вилучення цивільної техніки, за відповідним розпорядженням Кремля, згідно з яким представники підприємств зобов’язані безоплатно передавати транспортні засоби за договором пожертви.

Коли потреб стало не вистачати, окупанти вдалися до вилучення техніки з гаражних кооперативів та приватних домоволодінь, пише Лисогор.