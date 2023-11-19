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Новини Агресія Росії проти України
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Армія РФ за добу завдала ударів по 25 населених пунктах Запорізької області

область,запорізька

Минулої доби військові російської армії завдали 132 удари із різного виду озброєння по 25 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів зруйновано 20 будинків та об’єктів інфраструктури.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

115 артобстрілів прийшлися по території Новодарівки, Новоандріївки, Полтавки, Левадного, Білогір'я, Лугівського, Темирівки, Кам'янського, П'ятихаток, Плавнів, Малих Щербаків та інших міст і сіл на лінії вогню.

Ворог здійснив 10 БПЛА-атак по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Чарівному, Малинівці, Малим Щербакам та Степовому, 2 ракетних удари по Таврійському, а також 5 РСЗВ-обстрілів Роботиного, Малої Токмачки й Левадного.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожої атаки дронами на Запоріжжя: зруйновано споруди підприємств, пошкоджено гуртожиток. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28378) Запорізька область (3589)


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