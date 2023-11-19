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Доба на Донеччині: під обстрілом опинилися щонайменше 11 населених пунктів, 2 особи зазнали поранення

донеччина

З початку повномасштабного вторгнення у Донецькій області загинуло 1775 людей.

Про це повідомив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, інформує Цензор.НЕТ.

"На Донецькому напрямку у Мар'їнській громаді 1 людина поранена у Максимільянівці, обстріляні Красногорівка, Зоряне і Костянтинівка. У Селидівській громаді Українськ зазнав ракетних ударів: пошкоджено 14 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі й 3 нежитлові приміщення. У Новогродівці 1 людина поранена, пошкоджено 11 приватних будинків і 7 об'єктів інфраструктури. У Курахівській громаді обстріляні Курахове і Гостре. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та Очеретинської громади", - йдеться в повідомленні.

Окупанти за добу двічі обстріляли Торське Лиманської громади.

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Автор: 

обстріл (28378) Донецька область (8414)


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