Ворог не зменшує активність під Авдіївкою, продовжує поповнювати знекровлені підрозділи, - Сили оборони

За добу ворог під Авдіївкою завдав 10 авіаційних та чотири ракетні удари, здійснив 51 атаку та понад 800 артилерійських обстрілів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

"Зазнають значних втрат, але продовжують поповнювати знекровлені підрозділи. Російський генералітет використовує тактику "візьми позицію чи помри". Зростає кількість дезертирів, командування окупантів практикує загороджувальні загони і навіть розстріли своїх підлеглих", – сказав Штупун.

Він зазначив, що за добу загарбники втратили 531 особу та 36 одиниць техніки.

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"Полонені росіяни розповідають, що їх обманюють, кажуть, що на наших позиціях нікого немає. В Авдіївці йдуть піхотні штурми, зараз дії РФ можна назвати розвідкою боєм, ми очікуємо посилення атак", - заявив спікер ЗСУ.