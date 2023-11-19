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Новини
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Ворог не зменшує активність під Авдіївкою, продовжує поповнювати знекровлені підрозділи, - Сили оборони

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За добу ворог під Авдіївкою завдав 10 авіаційних та чотири ракетні удари, здійснив 51 атаку та понад 800 артилерійських обстрілів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

"Зазнають значних втрат, але продовжують поповнювати знекровлені підрозділи. Російський генералітет використовує тактику "візьми позицію чи помри". Зростає кількість дезертирів, командування окупантів практикує загороджувальні загони і навіть розстріли своїх підлеглих", – сказав Штупун.

Він зазначив, що за добу загарбники втратили 531 особу та 36 одиниць техніки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупаційні загони "Шторм" та "Шторм-Z" зазнають значних втрат. Ворог готує чергову хвилю наступу на Авдіївку, - Сили оборони

"Полонені росіяни розповідають, що їх обманюють, кажуть, що на наших позиціях нікого немає. В Авдіївці йдуть піхотні штурми, зараз дії РФ можна назвати розвідкою боєм, ми очікуємо посилення атак", - заявив спікер ЗСУ.

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бойові дії (3764) Авдіївка (2342) Штупун Олександр (88)


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Число іде. Всі дороги забиті числом. В одній історичній книзі про Кримську війну описувались митарства колони підвод яка доставляла з Луганська під Севастополь пушки та ядра.Два з половиню місяці чимчикували. Постійно лапті рвались. Йшли разом з числом. Половина числа вибула по хворобах. Вся ця наруга тривала два роки а потім цар
отруївся і все скінчилось.
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19.11.2023 10:57 Відповісти
Кого цікавить думка орків. Воїни ЗСУ без ротації, а споруди АТО взяті в лоб цим м'ясом ворога. Далі що? Марафон чи таки мобілізація усіх ,бронь на війні має бути тільки в інвалідів
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19.11.2023 11:03 Відповісти
Інваліди будуть обслуговувати інфраструктуру міст?!Ремонтувати лінії електромереж,рити траншеї та міняти труби тепло,та водопостачання,обслуговувати каналізацію,ремонтувати будівлі?!А в логістиці хто працювати буде?Сліпі та безрукі будуть водити фури з продуктами,ліками,паливом?Чи ви думаєте,що то все само по собі працює та з неба падає?!Наче вже людина в літах,а такі дурниці пишите...
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19.11.2023 11:23 Відповісти
 
 