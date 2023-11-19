Доба на Таврійському напрямку: ворог завдав 10 авіаударів. Втрати противника - 531 особа та 36 одиниць техніки
На Таврійському напрямку ворог завдав 10 авіаударів, 4 ракетних удари, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 839 артобстрілів.
Про це повідомив у телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.
Він також зазначає, що наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку.
Загальні втрати ворога становлять 531 особу. 5 окупантів здалися в полон.
Знищено 36 одиниць військової техніки. Зокрема, 9 ББМ, 4 артсистеми, 2 засоби ППО, 13 БпЛА, 6 автомобілів, 2 одиниці спецтехніки. Також знищено 2 склади боєприпасів та ще три важливих об’єкти ворога. Ще 11 одиниць військової техніки ворога пошкоджено.
Водночас, як інформує Тарнавський, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.
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