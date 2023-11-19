Росіяни планують збільшити кількість пропагандистів: на окупованих територіях півдня відкрили "школу блогерів", - Центр нацспротиву

Росіяни намагаються подолати дефіцит "журналістів" на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Більшість мешканців відмовляється співпрацювати з окупантами, і вони змушені завозити гастролерів з рф для налагодження системи пропаганди в регіоні. Для вирішення проблеми ворог намагається створити "журналістів" із нуля.

Для цього на ТОТ півдня окупанти відкрили "школу блогерів", яка фінансується кремлем. Ворог сподівається відшукати колаборантів з числа студентів, які в пошуках слави погодяться створювати пропагандистський контент", - йдеться в повідомленні.

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