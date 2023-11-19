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Росіяни планують збільшити кількість пропагандистів: на окупованих територіях півдня відкрили "школу блогерів", - Центр нацспротиву

интернет,пропаганда

Росіяни намагаються подолати дефіцит "журналістів" на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Більшість мешканців відмовляється співпрацювати з окупантами, і вони змушені завозити гастролерів з рф для налагодження системи пропаганди в регіоні. Для вирішення проблеми ворог намагається створити "журналістів" із нуля.

Для цього на ТОТ півдня окупанти відкрили "школу блогерів", яка фінансується кремлем. Ворог сподівається відшукати колаборантів з числа студентів, які в пошуках слави погодяться створювати пропагандистський контент", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти шукають на Луганщині пропагандистів для роботи в "районних газетах", - Центр нацспротиву

Автор: 

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19.11.2023 12:27 Відповісти
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19.11.2023 12:37 Відповісти
Можна сміятися, але вже не смішно взагалі ні з чого. Наша і заходу біда в тому, що ми намагаємося грати за якимось правилами, а у них правил немає. Взагалі. Ніяких.
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19.11.2023 12:49 Відповісти
Відать х........ набили оскомини морди та психози Соловйова з Марданом, вирішив проводити кастинг і расширіть круг посвящйоних в войну.
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19.11.2023 12:58 Відповісти
Так в Україні теж біда з журналістами: на "єдиному марафєті" журналістів немає - одні пропагандони та журношлюхи мосейчучкоподібні. А ті, що зараз начебто правдоруби, самі своєю брехнею (чи повторенням чужої брехні) привели зелену плісняву до влади, а тепер чимось не задоволені...
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19.11.2023 12:58 Відповісти
Бамбас і агітувати не потрібно. Бамбмсяни махали трицвєтами асавабадітєлям і в воздух трусікі бросалі
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19.11.2023 12:59 Відповісти
А Украина полностью самоустранилась от инфо войны. Типа люди в мире сами разберутся, они же умные, да и интернет у всех есть. Последствия вы сами видите, мировая поддержка Украины продолжает снижаться.
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19.11.2023 20:25 Відповісти
 
 