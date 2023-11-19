На Бахмутському напрямку росіяни "закидують" ЗСУ штурмовими групами та намагаються відновити втрачене положення
Росіяни на Бахмутському напрямку ворог не припиняє спроб атакувати, здійснюють авіаційні удари. Вони використовують піхоту, бойові машини за підтримкою танків.
Про це в ефірі "Ми-Україна" заявив начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, інформує Цензор.НЕТ.
"На Бахмутському напрямку ворог був у обороні, орієнтовно два тижні тому перейшов до активних наступальних дій, намагається повернути втрачені позиції. Українські військові були в активній обороні і за кращої нагоди переходили до атакувальних дій, покращували своє тактичне положення. За минулу добу було відбито вісім ворожих атак", - йдеться в повідомленні.
Бойові дії відбувалися в районі Кліщіївки та Андріївки. Там противник активно застосовує ударні дрони, здійснено 465 обстрілів. Попри це ЗСУ ліквідували 142 окупанти та знищили 29 одиниць військової техніки, зокрема 2 танки.
"Тільки за два перших тижні листопада втрати в людській силі рф - понад 4000 військовослужбовців лише на нашій ділянці фронту. Ми бачимо, що людське життя для росіян абсолютно неважливе. Вони продовжують закидувати штурмовими групами наші позиції, їх ліквідовують – вони гарнесенько лягають один поруч з другим, щоб на весну удобрити українську землю", - додав Фітьо.
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