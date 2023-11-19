Закарпатські митники фіксують зменшення черг вантажівок на в’їзд в Україну зі Словаччини та Угорщини

Закарпатські митники станом на ранок 19 листопада фіксують зменшення черг вантажівок на в’їзд в Україну зі сторони Словаччини та Угорщини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська.

"Станом на ранок 19 листопада Закарпатська митниця фіксує, що черги на в'їзд в Україну зменшилися. На разі з боку Словаччини перед КПП "Ужгород" стоять 370 фур, із боку Угорщини перед КПП "Тиса" очікують оформлення 400 вантажівок", - розповіла Сенгетовська.

За її словами, за останні три доби на КПП "Ужгород-Вишнє Нємецке" оформлено та пропопущено 643 вантажівки, на КПП "Тиса-Загонь" - 939 фур.

"Варто відзначити лагоджену роботу колег суміжних держав Угорщини та Словаччини, і митників, і прикордонників, і поліцію. Колеги з розумінням ставляться до складної ситуації через страйк польських перевізників та йдуть Україні назустріч у розв'язанні гострої проблеми - розвантажити черги на польському кордоні", - додала вона.

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