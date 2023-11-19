Українським студентам, які виїхали за кордон, можуть скасувати стипендії, - Міносвіти

Українським студентам, які виїхали за кордон, планують припинити виплату стипендії. Це дозволить збільшити стипендії для тих студентів, які залишилися в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що в країні є багато стипендіатів, які наразі перебувають за кордоном.

"Ми не повинні платити стипендії студентам, які за кордоном. Вони можуть далі вчитися, але питання стипендіального забезпечення буде їм, мабуть, перекрите. Ця економія коштів дозволить нам збільшити стипендії для тих студентів, які є в Україні.

Ми маємо допомогти студентам, які залишилися в країні, які будують її разом з нами. Стипендія академічна якраз для того, щоб вони мали змогу отримати ті знання, які будуть потрібні їм для перемоги України і після неї", – сказав він.

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