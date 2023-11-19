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Українським студентам, які виїхали за кордон, можуть скасувати стипендії, - Міносвіти

студент,вуз,студенти,навчання,абітурієнт,університет

Українським студентам, які виїхали за кордон, планують припинити виплату стипендії. Це дозволить збільшити стипендії для тих студентів, які залишилися в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що в країні є багато стипендіатів, які наразі перебувають за кордоном.

"Ми не повинні платити стипендії студентам, які за кордоном. Вони можуть далі вчитися, але питання стипендіального забезпечення буде їм, мабуть, перекрите. Ця економія коштів дозволить нам збільшити стипендії для тих студентів, які є в Україні.

Ми маємо допомогти студентам, які залишилися в країні, які будують її разом з нами. Стипендія академічна якраз для того, щоб вони мали змогу отримати ті знання, які будуть потрібні їм для перемоги України і після неї", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін пропонуватиме відмовитися від заочної форми навчання, - Міносвіти

Автор: 

стипендії (179) Міносвіти (1411) студенти (432)


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Топ коментарі
+25
депутатам які сібалися, чиновникам, скасовували зарплати та другі виплати???
то може зробите закон для всіх в решті решт???
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19.11.2023 13:39
+20
Покращення прет со всех щелей. То ВПО, то студенты ... Зеля благодарит от души своих "уставших от войны" избирателей.
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19.11.2023 13:36
+14
Правильно, пане Михайло, а то вдруг кто-то ещё планирует вернуться.
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19.11.2023 13:35
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Правильно, пане Михайло, а то вдруг кто-то ещё планирует вернуться.
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19.11.2023 13:35 Відповісти
Так нахєра тим хто не планує повертатися платити стипендії із бюджету?
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19.11.2023 14:42 Відповісти
халява - вона така солодка
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19.11.2023 22:10 Відповісти
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19.11.2023 19:57 Відповісти
Покращення прет со всех щелей. То ВПО, то студенты ... Зеля благодарит от души своих "уставших от войны" избирателей.
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19.11.2023 13:36 Відповісти
Логічний крок.
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19.11.2023 13:37 Відповісти
депутатам які сібалися, чиновникам, скасовували зарплати та другі виплати???
то може зробите закон для всіх в решті решт???
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19.11.2023 13:39 Відповісти
Ну вы даёте? На святое замахнулись. Чиновники - это основа нации, ее опора. А нахрен нам образованная молодежь? Они пусть поднимают экономику других стран. Нам это не 6ужно
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19.11.2023 14:11 Відповісти
Швидше за все, вони назад вже не повернуться, адже саме таку настанову дали їм батьки.
Закордоном їм допомагають, думаєте, хоч хтось відмовився від допомоги
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19.11.2023 14:37 Відповісти
После подобных решений власти они точно сто раз подумают пед тем, как вернуться.
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19.11.2023 15:22 Відповісти
Вважаєте, треба продовжувати платити втікачам з бюджету, за рахунок тих, хто лишився?
Я б на тих, хто втік, вже не розраховував.
Треба мати сміливістьдивитись правді в очі.
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19.11.2023 15:58 Відповісти
Я считаю что нужно вести грамотную и единую политику для всех без исключения. А не для одних за счет других. Это если мы хотим думать как выжить стране, а не как напи@дить денег.
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19.11.2023 16:02 Відповісти
Ми?
хто це «ми»?
У вас є хоча б якісь ознаки того, що керівництво країни думає, як вижити країні?
Вони, як раз, і думають, як спи..дити побільше, не думають вже, як не попастись.
А ті, хто виїхав, та й ті, хто лишився, думають зараз, як вижити самим.
І держава їм в цьому не допомагає, бо не може і не хоче.
Як на мене все просто: треба гуртувати тих, хто поруч.
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19.11.2023 17:07 Відповісти
Хотим мы этого или нет, но мы все в одной лодке. И объединяться нужно всем. А то, что это власть барыг и она ведет страну к катастрофе - так умные люди предупреждали об этом еще в 2018 году. Но кто же тогда захотел их слушать и услышать?
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19.11.2023 17:14 Відповісти
Повністю згоден.
Але обʼєднуватись з усіма не вийде.
Або ти готовий, або ні.
Або ти тут, або там.
Всі ми зробили вибір, і я, і ви, і ті, хто виїхав.
Якщо сьогодні головне вижити країні, то не думаю, що продовжувати платити тим, хто виїхав, допоможе вижити країні.
Якщо ти в одній ложці з усіма, то греби, як всі. А командувати «раз-два», сидячи на пірсі,не варіант.
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19.11.2023 17:21 Відповісти
Проблема в том, что очень много студентов за границей - это дети наших защитников. Очень многие отправили на Запад свои семьи чтобы спокойнее быть на нуле. И я мог свободно выехать на Запад. Была возможность и было приглашение на хорошую работу. Но у меня есть масса причин почему я не хочу этого делать.
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19.11.2023 17:28 Відповісти
І тут погоджусь.
Але факт також і те, що сьогодні нашим захисникам добре платять, близько 70 мільярдів гривень щомісяця.
Тому, думаю, захисники своїх дітей мають за що підтримати.
Я теж міг, було куди, і було на чому і з чим.
Але повторю: всі зробили свій вибір.
Значить, всі мають бути готові до його наслідків.
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19.11.2023 17:50 Відповісти
Кто вам это сказал? Это миф власти. Например, сержант в Херсоне, Бериславе, Марьинском и т.д. после последних нововведений МО получает около 30 тыс. Это меньше, чем таксист или бариста в Киеве. При том, что форму, экипировку, ГСМ или запчасти зачастую приходится приобретать за свои. Не даром МО браво рапортует о постоянном снижении фонда выплат в ЗСУ. Не слушайте тупых мифов.
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19.11.2023 17:57 Відповісти
Це не дискусійне питання. Про 70 мільярдів офіційні дані, а якщо «сержанти» мовчать, значить, не все так погано. Маю власні приклади, немає часу наводити, але. Вчора на заправці поряд зі мною розраховувався хлопець у військовій формі. Він дістав, не знаю навіщо, з кишені «котлету» з 200 купюр, що ледь в руці вмістилася.
Не рахую чужих грошей, слава Богу, що живий і з грішми.
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19.11.2023 18:09 Відповісти
А кто сказал что молчат? Как раз не молчат. И котлета солдата - это не о чем. Откуда вы знаете куда и зачем он ехал. Может что-то закупать, на что скинулись вскладчину. Вы знаете что, например, нормальная плитконоска сейчас стоит около 10 тыс.? Или что форму выдавали всего одну еще в том году, а в условиях нуля она у многих уже стала хламом? Или спальники, которые часто "расходный" материал? Не просто так наши чаты забиты сборами на помощь подразделениям на приобретение самого элементарного.
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19.11.2023 18:23 Відповісти
Правильное решение - продолжать платить, а тем что в Украине, повысить, чиновникам что убежали прекратить платить и уволить.
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19.11.2023 15:01 Відповісти
/Ця економія коштів дозволить нам збільшити стипендії для тих студентів, які є в Україні\
Ніколи ще Штірліц (заступник міністра освіти і науки) не був таким близьким до провалу Збільшите ви, ага.
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19.11.2023 13:44 Відповісти
Це той новопризначений міністр що воював ?
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19.11.2023 13:48 Відповісти
Цинізм зе - підар-в, немає меж...
Діти другого сорту, потім другорядні громадяни.....
Таке враження що внутрішння окупація стає страшнішою за зовнішню.... Гарний дзвіночок для української діаспори за кордоном....
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19.11.2023 13:45 Відповісти
Оккупация Украины россией для тебя не так страшна, как что?
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19.11.2023 13:49 Відповісти
То явна окупаціяі ворог, а як ставитися до нашої нечисті при владі, кого більше боятися, чи Ви кращої думки про них ?
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19.11.2023 17:00 Відповісти
Еще раз спрошу, для тебя оккупация Украины русскими нацистами лучше чем теперешняя украинская власть?
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19.11.2023 17:26 Відповісти
А ви з діаспори, чи з тих, хто з..******?
Різниця велика, погодьтесь!
Ті, хто втікав попереду інших, вже «діаспора», ні більше, ні меньше?!
Люди виіхали з країни подалі від того, що в країні трапилось і що її чекає.
А країна має їх підтримувати?!
Я маю підтримувати своїми податками тих, кому по…ую, що буде зі мною
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19.11.2023 17:13 Відповісти
Згадався анекдот.
Під'їхав Ілля-Муромець до печери Змія-Горинича та викликає на герць:
- Гей ти, дупа з вухами, виходь, битися будемо!
Мовчанка...
Він ізнов:
- Гей ти, гімно зелене, виходь на чесний бій!
Мовчанка...
Змій-Горинич сидить у дальньому кутку і пошепки до себе:
- Хай буду"дупа з вухами", хай "гімно зелене"! Зате - живий!
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19.11.2023 13:48 Відповісти
А за що їм платити??? За Українство?? Так мені тоді треба не стипендію а цілий гранд виплачувати..
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19.11.2023 13:57 Відповісти
Стипендія платиться за успішне навчання. Здав добре сесію - маєш стипендію!
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19.11.2023 19:17 Відповісти
так ото ж бо. якщо він здав семестр і виїхав і на наступний знов приїхав здав, то немає підстав забирати стипендію. а якщо не приїхав не здав, то і підстава є. якщо здав і забиоати стипендію на основі виїзду, то непповомірно виходить, бо є умова "здав", а не чи знаходиться в країні
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19.11.2023 22:15 Відповісти
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19.11.2023 14:00 Відповісти
А кормильцам з лугандону та крисчанам слабо пенсії заборонити? А то вони там 2 отримують. Якщо студент за кордоном, але навчається, виходить онлайн на заняття та все здає і по рейтингу має право отримувати стипендію в чому саме проблема? А ще є льготні категорії в тому числі діти ветеранів, їм теж треба обрізати?
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19.11.2023 14:01 Відповісти
Ну, скасувати стипендію тим, хто виїхав за кордон, нехай. Але на зекономлені кошти допомогти тим, хто залишився в Україні, -- ну це вже перебор. Так брехати навіть на тєлємарафоні не брешуть...
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19.11.2023 14:05 Відповісти
Саме на марахветі про це й заявили 😂
/про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в ефірі телемарафону\
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19.11.2023 15:49 Відповісти
При этом это чепушило заявляет, что и преподавателей в вышах надо вдвое сократить.
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19.11.2023 14:12 Відповісти
що точно треба зробити, так старих кошелок повикидати.
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19.11.2023 22:18 Відповісти
Потрібно призивати 20-річних, а не старих дідів ( комбат 3 ОШБр ЗСУ )
https://focus.ua/uk/*******-novosti/607054-potribno-prizivati-20-richnih-ne-starih-didiv-mobilizaciya-studentiv-potribna-kombat-3-oshbr-zsu-video
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19.11.2023 14:26 Відповісти
І що? Це нормально? Тоді хотілось би почути відповідь на наступні запитання:
- чим ви збираєтесь ще мільйон людей озброїти, якщо ці бігають без дронів і мінометів, з китайськими турнікетами?
- чим ви будете платити зарплату ще одному мільйону солдатів, якщо зараз не вистачає коштів?
- чим ви збираєтесь воювати і утримувати хоч якісь виплати на гражданці, якщо все в країні довели до ПОВНОЇ залежності від заходу (від грошей, до зброї)?
- якщо рашка мобілізує у відповідь +4 млн.орків (а вона це зробить, за потреби) - кого ви будете мобілізувати?
- а хто втримає оборону такої території, якщо не буде ні економіки, ні людей?
- а якщо ви припустимо вийшли на кордони - що зміниться? Рашка перестане наступати, запускати ракети, щахеди? Ні. І що це тоді, як просто чергова лінія фронту?
- хто залишиться жити в такій зруйнованій країні (без урапатріотизму, а по факту)?

Всі тарахтять залучені з зе-марафону фрази, але ні одне дибілятко не підіймає логічні питання.
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19.11.2023 14:43 Відповісти
Мобілізація потрібна для заміни тих, хто вже майже два роки в окопах (а хтось і 10).
Мені цікаво інше, - на півночі теж чималий резерв, але бойових дій там немає. Зброя їм вже видана, вони знаходяться на повному утриманні. Вони там до кінця війни будуть знаходитися?
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19.11.2023 15:58 Відповісти
Ну якщо чисто раціонально підходити, то 18-20-річні банально фізично здоровіші, ніж 40-50-річні, які часто і 500 м в бронежилеті з автоматом пробігти не можуть.
ПЛЮС, 40-50-річні якраз можуть тримати економіку, бо мають досвід роботи і скіли, на відміну від 18-20-річних, які зазвичай або навчаються у вузах, або тільки починають кар'єру свою.
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19.11.2023 19:21 Відповісти
Ну це логічно. Вони ж там отримують допомогу.
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19.11.2023 14:27 Відповісти
але право на допомогу не стосується стипендії. умова отримання стипендії "здав", не знаходження в країні
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19.11.2023 22:20 Відповісти
Нащо студентам гроші? Он скільки ще доріг не асфальтовано.
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19.11.2023 14:35 Відповісти
Це взагалі якась люта дічь: то пенси, які звалили їм платять пенсії, то чиновники які сидять у маямі і їм платять зарплати, то студенти закордоном, які отримують стипендії від держави Україна. У нас, що так дохєра грошей у бюджеті аби дотувати економіки усього світу?!
Українські соціальні гарантії, зарплати, пенсії, стипендії мають стосуватися виключно тих хто живе, працює, вчиться в Україні!
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19.11.2023 14:41 Відповісти
Майже кожне рішення зелених дуп направлено на знищення українців.
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19.11.2023 14:43 Відповісти
Я готова скинуться на пожизненную стипендию президенту
И чтоб он свалил
Нам это меньшей кровью обойдется
И в миллиарды раз дешевле
И пусть заберет свою сладкую парочку к ху....м
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19.11.2023 14:53 Відповісти
Ти мабудь про путлєра кажеш?
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19.11.2023 16:09 Відповісти
Я про Андрюшу
Без которого президент не может
Может только с Андрюшей
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19.11.2023 16:22 Відповісти
куріца, вона в нього і так буде, нашо ти дупу рвешь безмозгло?
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19.11.2023 22:21 Відповісти
зато студент будет жив и здоров
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19.11.2023 15:17 Відповісти
вот поэтому и не хотят платить
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19.11.2023 16:17 Відповісти
Перший раз чую щоб студент який вчиться наприклад у якому небудь Варшавському чи празькому університеті отримував стипендію від України? Може це якась помилка? Йому мабудь стипендію дає той виш де вчиться??? Нічого не розумію…
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19.11.2023 16:04 Відповісти
Это бред из той же серии как две недели назад приняли закон о замене учебных знаков на машинах с "У" на "Н".
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19.11.2023 16:21 Відповісти
Та мне это собственно по барабану шо У шо Н. В Польше тоже знак L т.е. на немецком Lerner - ученик, а не S -на польском Student или Shkolar, и ничего, никто в обмороки не падает. Или вам эта буква поперек потому что замена буквы влияет на получение прав (если Н то йух на права сдашь?).
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19.11.2023 16:42 Відповісти
Да мне аналогично,только у нас будто других проблем в стране сейчас нет чем студенты и буковки.А по студентам давно надо было принять адекватный закон.
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19.11.2023 16:46 Відповісти
Мова йде про студентів, які у 17 років стали біженцями, але продовжили дистанційно (з ЄС) вчитися в УКРАЇНСЬКИХ вузах!
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19.11.2023 19:22 Відповісти
Шо і дістаційно вчишся ще й степуху дають? Нормально влаштувались пацани та дівчатка, в Європі зайвих грошей не буває…. А як стати лікарем чи нормальним інженером на дистанційної освіті? Я вважав що після ковідних карантинів ця дистанціонка давно закінчилась а воно он як. Ну так такі ж дистанційні фахівці вони і будуть..
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20.11.2023 00:12 Відповісти
Бедные студенты рыдают от потери такой большой стипендии.
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19.11.2023 16:20 Відповісти
Розмір стипендій у 2023 році

Щомісяця студенти в Україні отримують стипендію. З 1 січня 2023 року її розмір такий:

для бакалаврів, спеціалістів та магістрів розмір звичайної стипендії збільшився з 1 300 до 2 000 грн., підвищена стипендія зросла з 1 600 до 2 550 грн.;

для студентів технікумів, ліцеїв, коледжів розмір звичайної стипендії зріс з 980 до 1510 грн, а підвищена стипендія зросла з 1250 до 1930 грн;

студентам професійних технічних училищ встановили стипендію у розмірі 1250 грн (раніше 490 грн).

Залежно від навчального закладу розмір академічної стипендії президента України становить від 2750 до 4400 грн на місяць.
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19.11.2023 18:38 Відповісти
Та не за те ж йдеться. Ви що не зрозуміли? Не за розмір стипендії, а за тїї отримання. Я так і не зрозумів, якщо ти навчається у польському коледжу чи у берлінському університеті то що Україна тобі винна ще і стипендію? Або якщо ти кинув навчатися в українському учбовому закладі і втік від війни наприклад до Угорщини то тобі продовжують платити степуху? Це всерівно що ти не ходиш на роботу а гроші тобі продовжують платити? Щось я взагалі заплутався. За що йдеться у статті?
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19.11.2023 18:57 Відповісти
Повністю з вами згоден.
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19.11.2023 19:12 Відповісти
у студентов - отнять, депутатам - отдать
логично и не нарушая традиций
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19.11.2023 18:40 Відповісти
Схоже, ти зєлєнскага голосував у 2019-му.
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19.11.2023 19:07 Відповісти
1. Стипендія дається за що? За успішну здачу сесії. Якщо студент дистанційно навчається добре і здає іспити і заліки, то чому його хочуть позбавити стипендії? Тим більше, дистанційно навчатися важче, ніж очно.
2. Чому хочуть позбавити стипендії лише тих, хто дистанційно за кордоном? Якщо студент виїхав з умовного Запоріжжя чи Херсону в Ужгород і навчається дистанційно звідти, то чим це відрізняється від дистанційного навчання з Варшави чи Праги?
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19.11.2023 19:25 Відповісти
можете собі в очко забити стипендії . вільним людям вони не потрібні
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19.11.2023 19:29 Відповісти
Це ти добре відзначив - вольним птицям гроші не потрібні, тим більш шо ректори вишів їх давно поділили.
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20.11.2023 00:22 Відповісти
Интересно, а почему 10 лет платили (а может и платят и сейчас) пенсии, зарплаты и стипендии в Лугандон. "Там же наши люди" уже не катит?
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19.11.2023 20:15 Відповісти
Нічого, махайте рукою.
Вам тільки напрямки залишилось показати.
Творці економічних паспортів і іншого нульового лайна.
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19.11.2023 23:51 Відповісти
Як стати вчителем, артистом, співаком, музикантом, інженером, лікарем, пілотом Боїнга або штурманом судна при дистанційної вищоїосвіті? Якась дурниця…начебто і ковідного карантину вже немає. і будеш ти у майбутньому дистанційним мудаком.
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20.11.2023 00:20 Відповісти
 
 