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На окупованих територіях знову посилились перевірки місцевого населення: росіяни шукають своїх дезертирів та українських партизанів, - Федоров

окупанти

Окупанти посилюють перевірки, обшуки та допити, бо не можуть впоратися ні зі спротивом цивільних українців, ні з дезертирством своїх військових.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Днями у селищі Нове біля Мелітополя ворожий патруль перевіряв у чоловіків в авто не документи, а можливість сказати слово "паляниця".

"У рашистів на "паляниці" язик ламається, тож ймовірно шукали переодягнених дезертирів", - припустив Федоров.

Він нагадав, що за даними Генштабу нещодавно на лівобережжі Херсонщини тільки з однієї бригади втекли 20 російських військових.

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Крім того, на окупованих територіях також посилилися пошуки українського підпілля.

Автор: 

окупація (6683) перевірка (1231)


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росіяни шукають українських партизанів

Цікаво, як вони можуть зрозуміти, що то партизани: у них же партизанські документи - українською мовою!
)))
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19.11.2023 13:41 Відповісти
А їм не треба доказів. І хто «попав на око» не буде мати можливості довести щось. Щось здасться підозрілим - на підвал, а там…. або вийшов потім або ні…
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19.11.2023 15:26 Відповісти
рузьге золдатен, краще здавайся!
всюди бандерівці!
кара народна, тебе не мине!
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19.11.2023 17:16 Відповісти
 
 