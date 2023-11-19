На окупованих територіях знову посилились перевірки місцевого населення: росіяни шукають своїх дезертирів та українських партизанів, - Федоров

Окупанти посилюють перевірки, обшуки та допити, бо не можуть впоратися ні зі спротивом цивільних українців, ні з дезертирством своїх військових.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Днями у селищі Нове біля Мелітополя ворожий патруль перевіряв у чоловіків в авто не документи, а можливість сказати слово "паляниця".

"У рашистів на "паляниці" язик ламається, тож ймовірно шукали переодягнених дезертирів", - припустив Федоров.

Він нагадав, що за даними Генштабу нещодавно на лівобережжі Херсонщини тільки з однієї бригади втекли 20 російських військових.

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Крім того, на окупованих територіях також посилилися пошуки українського підпілля.