Автобус з українцями потрапив у ДТП у Польщі, загинули 2 жінки та шестирічна дитина, - ЗМІ. ФОТО
Дві жінки і шестирічна дитина загинули внаслідок ДТП у Верешині неподалік Грубешува у Люблінському воєводстві Польщі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють польські ЗМІ.
Зазначається, що трагедія сталася в неділю близько 4:30 ранку. На прямій ділянці дороги водій автобуса раптово з’їхав ліворуч і врізався в дерево, що росте на узбіччі.
За даними видання, у транспортному засобі перебувало 10 осіб - всі громадяни України. Попри реанімаційні заходи, життя двох жінок і шестирічної дитини врятувати не вдалося. Решту пасажирів доставили до лікарні.
Топ коментарі
+53 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар19.11.2023 13:45
+27 Димитрий CrimeaBandera
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+13 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар19.11.2023 13:49
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всі спали і водій теж
ось і все...
перевезення пасажирів з 01,00 до 05,00 без двох водіів взагалі треба заборонити у всьому світі..
Вічна пам'ять...
Не дай бог нікому опинитися з вами поруч в одній автівці...
Адекватний - це той хто нiколи не вживатиме алкоголь за кермом, та ще й з кавою!
А тобi андрюша пора повертатися у палату
Через те й тяга в тебе до 20 грамів не аби яка
А що до твоїх порад андрюша - то бджоли ніколи не витрачають свій час на те, щоб доказувати мухам - що мед смачніший за гівно
То ж хильни свої 20 грамів, та лети з санітарними зупинками у свою купу гною, й там розповідай свої байки далекобійника колегам по чарці
Прочитай відповідь вище, та лети до своїх школота