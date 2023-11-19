Автобус з українцями потрапив у ДТП у Польщі, загинули 2 жінки та шестирічна дитина, - ЗМІ. ФОТО

Дві жінки і шестирічна дитина загинули внаслідок ДТП у Верешині неподалік Грубешува у Люблінському воєводстві Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють польські ЗМІ.

Зазначається, що трагедія сталася в неділю близько 4:30 ранку. На прямій ділянці дороги водій автобуса раптово з’їхав ліворуч і врізався в дерево, що росте на узбіччі.

За даними видання, у транспортному засобі перебувало 10 осіб - всі громадяни України. Попри реанімаційні заходи, життя двох жінок і шестирічної дитини врятувати не вдалося. Решту пасажирів доставили до лікарні.

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