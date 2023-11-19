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Автобус з українцями потрапив у ДТП у Польщі, загинули 2 жінки та шестирічна дитина, - ЗМІ. ФОТО

Дві жінки і шестирічна дитина загинули внаслідок ДТП у Верешині неподалік Грубешува у Люблінському воєводстві Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють польські ЗМІ.

Зазначається, що трагедія сталася в неділю близько 4:30 ранку. На прямій ділянці дороги водій автобуса раптово з’їхав ліворуч і врізався в дерево, що росте на узбіччі.

За даними видання, у транспортному засобі перебувало 10 осіб - всі громадяни України. Попри реанімаційні заходи, життя двох жінок і шестирічної дитини врятувати не вдалося. Решту пасажирів доставили до лікарні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ДТП автобуса Кишинів-Київ постраждали 5 українців, - МЗС

Автобус з українцями потрапив у ДТП у Польщі, загинули 2 жінки та шестирічна дитина, - ЗМІ 01
Автобус з українцями потрапив у ДТП у Польщі, загинули 2 жінки та шестирічна дитина, - ЗМІ 02

Автор: 

ДТП (4467) Польща (8492)


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Топ коментарі
+53
ніякого раптового з"їзду не було
всі спали і водій теж
ось і все...
перевезення пасажирів з 01,00 до 05,00 без двох водіів взагалі треба заборонити у всьому світі..
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19.11.2023 13:45
+27
Слідство з'ясує причини трагедії. Але з особистого досвіду - часто водії буса працюють поодинці. Не сплять. Перевтома велика. Можуть заснути. У цьому плані великі автобуси краще. Два водія та працюють за тахографом.
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19.11.2023 13:45
+13
З врахуванням того, що наші грузові мікробусики в пасажирські переобладнують..такі зовсім заборонити треба - бо при дтп, з людей фарш, бо сидіння зриває..
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19.11.2023 13:49
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ніякого раптового з"їзду не було
всі спали і водій теж
ось і все...
перевезення пасажирів з 01,00 до 05,00 без двох водіів взагалі треба заборонити у всьому світі..
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19.11.2023 13:45 Відповісти
Слідство з'ясує причини трагедії. Але з особистого досвіду - часто водії буса працюють поодинці. Не сплять. Перевтома велика. Можуть заснути. У цьому плані великі автобуси краще. Два водія та працюють за тахографом.
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19.11.2023 13:45 Відповісти
Так,всі стараються якнайбільше заробити,і ганяють щосили.На каві,енергетиках.І інколи засинають за кермом....
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19.11.2023 13:47 Відповісти
З врахуванням того, що наші грузові мікробусики в пасажирські переобладнують..такі зовсім заборонити треба - бо при дтп, з людей фарш, бо сидіння зриває..
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19.11.2023 13:49 Відповісти
при такому пошкодженні водій - живий?
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19.11.2023 13:46 Відповісти
Так в нього водійське місце нормальне. То салон позад - труна на колесах.
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19.11.2023 13:50 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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19.11.2023 13:59 Відповісти
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19.11.2023 14:19 Відповісти
Не автобус ,а мікроавтобус.Скоріше перероблений з вантажного.Якщо і мав паски безпеки ,то ніхто й не користувався ними.На такому виді транспорту вже давно має працювати система як для вантажівок,але чомусь всім пох.
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19.11.2023 14:32 Відповісти
Заснув і горе. 4-30. Під ранок водії зазвичай проганяють сон кавою і більшість не знає, що кава бадьорить перші 15-20хв, а потім наступає зворотній ефект і організм хилить в сон ще дужче. Навіть прокинувшись під ранок вдома водій випиває каву і в рейс, а через півгодини сон навалюється з новою силою. Краще рано-вранці чай. Маю досвід по 48 годин за кермом лише з санітарними зупинками, якщо вже вкрай необхідно кудись доїхати, добавте в каву 20 гр коньяку або Рижського бальзаму, але разово ( це якщо у вас сумісність алкоголю і адекватності ) Хочу відмітити, коли водій помічає, що його авто щось ніби тягне вліво, потрібно негайно зупинятись на сон. Симптом стовідсотковий, абсолютна більшість водіїв прокидається ( або вже ні) на зустрічній чи в кюветі зліва. Подрімайте 20-30хв схилившись на кермо, вмийте лице і ви доїдете безпечно.
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19.11.2023 19:29 Відповісти
Чувак який їздив по 48 годин без відпочинку, дає поради добавити алкоголь у каву

Не дай бог нікому опинитися з вами поруч в одній автівці...
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19.11.2023 22:33 Відповісти
Я ж написав - порада для адекватних, тобі не можна.
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20.11.2023 21:32 Відповісти
Порада божевiльного - бухайте за кермом, якщо ви вважаєте себе адекватним

Адекватний - це той хто нiколи не вживатиме алкоголь за кермом, та ще й з кавою!
А тобi андрюша пора повертатися у палату
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20.11.2023 23:01 Відповісти
Я ще раз повторюю, це для адекватних порада, а ти відразу "бухать!" 20 гр для нього це вже сигнал бухать. Алкаш, тобі навіть нюхати не можна.
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21.11.2023 11:25 Відповісти
Алкаш судячи з усього - колись вдув одній не дуже тверезвій жіночці, а через 7 місяців ти вивалився з неї, та при падінні вдарився головою о підлогу...
Через те й тяга в тебе до 20 грамів не аби яка

А що до твоїх порад андрюша - то бджоли ніколи не витрачають свій час на те, щоб доказувати мухам - що мед смачніший за гівно

То ж хильни свої 20 грамів, та лети з санітарними зупинками у свою купу гною, й там розповідай свої байки далекобійника колегам по чарці
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25.11.2023 13:49 Відповісти
Казав же тобі - навіть не нюхай, а ти не послухав і ось бидлячиш, як кацап тамбовського розливу. Фу.
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26.11.2023 20:58 Відповісти
Я навідміну від тебе алкаша, вважаю алкоголь -свинячою темою, тому й не вживаю його та й не раджу нікому, а тим більше за кермом! але ж у тебе своя "адекватна" реальність і свої трактування законів та здорового глузду.
Прочитай відповідь вище, та лети до своїх школота
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27.11.2023 22:14 Відповісти
Таке відношення до алкголю поянюється дуже просто. Є два варіанти - хвора людина і хвора людина. Це те саме, але є різниця між діагнозами. В першому випадку це захворювання внутрішніх органів ( язва, гіпертонія) і таких людей я розумію, в другому голови - від незначної дози алкоголю людина втрачає контроль над своєю поведінкою і обліко-моралє ( 20гр - дурень, 100гр - свиня, 300гр - маніяк) і, якщо зовсім не виключать алкоголь з раціону, 100-відсотково захворіють алкоголізмом. Перші ( язвеники) не зло заздрять здоровим людям і їхнім безпечним і невимушеним стосункам з алкоголем, а в других заздрість переросла в люту ненависть, а це вже психічний розлад. Як не крути хвороба голови це або акоголік, або псих. Якось так.
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27.11.2023 23:03 Відповісти
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19.11.2023 22:58 Відповісти
 
 