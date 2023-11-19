Костін і спецпосланник президента США Карстенс обговорили проблему незаконного утримання цивільних осіб агресором

Генпрокурор України обговорив зі спецпосланником президента США з питань заручників складну проблему незаконного утримання цивільних осіб агресором.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.



Як зазначається, Генеральний прокурор Андрій Костін провів зустріч зі спеціальним посланником президента США з питань заручників Роджером Карстенсом на полях Міжнародного безпекового форуму у Галіфаксі.



Сторони обговорили складну проблему незаконного утримання цивільних осіб агресором – кричуще порушення прав людини, яке регулярно вчиняють російські військові та окупаційна "влада".



"Тисячі невинних людей перебувають у полоні, багато з них проходять через жорстоке поводження й тортури. Наш обов'язок – змусити країну-агресора припинити ці злочини та забезпечити повернення утримуваних осіб в Україну", – зазначив Костін.

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