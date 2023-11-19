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Костін і спецпосланник президента США Карстенс обговорили проблему незаконного утримання цивільних осіб агресором

костін,карстенс

Генпрокурор України обговорив зі спецпосланником президента США з питань заручників складну проблему незаконного утримання цивільних осіб агресором.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Генеральний прокурор Андрій Костін провів зустріч зі спеціальним посланником президента США з питань заручників Роджером Карстенсом на полях Міжнародного безпекового форуму у Галіфаксі.

Сторони обговорили складну проблему незаконного утримання цивільних осіб агресором – кричуще порушення прав людини, яке регулярно вчиняють російські військові та окупаційна "влада".

"Тисячі невинних людей перебувають у полоні, багато з них проходять через жорстоке поводження й тортури. Наш обов'язок – змусити країну-агресора припинити ці злочини та забезпечити повернення утримуваних осіб в Україну", – зазначив Костін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У російському полоні перебувають 4337 українців, серед яких 3574 військових, - Мінреінтеграції

Автор: 

полонені (2259) Костін Андрій (267) Офіс Генпрокурора (3247)


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19.11.2023 14:01 Відповісти
А незаконе утримування полковника Червінського по заказухе серливого буратіно коломойского ні не обговорювали ?
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19.11.2023 15:27 Відповісти
У скільки ж державі обійшлась оця нікому не потрібна і нічого не вирішуюча подоріж бла бла бла карманного генерального прокурора буратіно. А Інтернет завален благанням военних скинуться на дрони бо багато вбитих і поранених а захищаться нічим. т.е. скільки життів наших воїнів коштувала ця пустопорожня подорож.? А якщо сюди ще порахувати вояж дермака на фотосесію в США ?
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19.11.2023 15:34 Відповісти
Це вже просто проблема? Це геноцид і репресії.
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19.11.2023 18:35 Відповісти
 
 