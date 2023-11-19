Українські порти на Дунаї за 10 місяців вдвічі збільшили обробку вантажів
За 10 місяців 2023 року порти Рені, Ізмаїл та Усть-Дунайськ збільшили обробку вантажів порівняно з аналогічним періодом минулого року в 2,2 раза - з 12,6 млн тонн до 27,6 млн тонн.
Про це повідомив голова ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) Юрій Литвин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Порівняно із січнем-жовтнем 2021 року, коли у дунайських портах було оброблено лише 4,4 млн тонн, вантажообіг збільшився в 6,3 раза.
Литвин уточнив, що з 40,2 млн тонн вантажів за січень - жовтень цього і минулого років 18,3 млн тонн припало на зернові вантажі, 3,6 млн тонн - на руду, 3,2 млн тонн - на олію, 2,6 млн тонн - на нафтопродукти та 12,4 млн тонн - на інші вантажі.
Кількість оброблених суден у дунайських портах за 10 місяців цього року збільшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року на 54,3% - до 12 тис.
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які будуть доповідати не про переробку вантажу (свого збіжжя)
а про переробку саме збіжжя, та відправку готового продукта
а до тих пір, це не влада а ****** торгаші, та скоробагаті ворюги.
а не зерно.....
не ліс а хоча б дошку, а краще шотові вироби...
а трейдерам та владі поххх.й
а Ви про що???
Навіщо акцентувати увагу ворога на таких речах?
Стала известна реакция офиса премьер-министра Израиля на происшествие в Красном море.
Израильский грузовой корабль Galaxy Leader с международным экипажем на борту был захвачен проиранской группой йеменских хуситов.
"Мы решительно осуждаем нападение Ирана на международный корабль.
Судно, принадлежащее британской компании и управляемое японской компанией, было захвачено иранскими доверенными лицами - ополченцами-хуситами в Йемене.
На борту корабля находятся 25 членов экипажа разных национальностей, в том числе: украинцы, болгары, филиппинцы и мексиканцы. На корабле не было израильтян.
Это еще один акт иранского терроризма, который выражает шаг вперед в агрессии Ирана против граждан свободного мира и создает международные последствия в отношении безопасности маршрутов глобального судоходства", - говорится в заявлении офиса Нетаниягу."