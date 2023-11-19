Українські порти на Дунаї за 10 місяців вдвічі збільшили обробку вантажів

За 10 місяців 2023 року порти Рені, Ізмаїл та Усть-Дунайськ збільшили обробку вантажів порівняно з аналогічним періодом минулого року в 2,2 раза - з 12,6 млн тонн до 27,6 млн тонн.

Про це повідомив голова ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) Юрій Литвин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Порівняно із січнем-жовтнем 2021 року, коли у дунайських портах було оброблено лише 4,4 млн тонн, вантажообіг збільшився в 6,3 раза.

Литвин уточнив, що з 40,2 млн тонн вантажів за січень - жовтень цього і минулого років 18,3 млн тонн припало на зернові вантажі, 3,6 млн тонн - на руду, 3,2 млн тонн - на олію, 2,6 млн тонн - на нафтопродукти та 12,4 млн тонн - на інші вантажі.

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Кількість оброблених суден у дунайських портах за 10 місяців цього року збільшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року на 54,3% - до 12 тис.