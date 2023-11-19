Лідери Конгресу США мають на меті схвалити допомогу для України та Ізраїлю до Різдва, - ЗМІ

Ухвалення додаткової допомоги для України та Ізраїлю є одним з головних пріоритетів для лідерів Конгресу Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NBC News.

Палата представників США, очолювана республіканцями, вже ухвалила законопроєкт про допомогу Ізраїлю, однак він передбачає значні скорочення фінансування податкової служби і виключає гуманітарну допомогу - обидва пункти Білий дім і демократи у Сенаті вважають неприйнятними.

Лідери Сенату, - як республіканці, так і демократи, - вважають, що найкращий шлях до розроблення закону, який матиме шанси пройти обидві палати й отримати підпис президента Джо Байдена, найімовірніше, пролягатиме через Сенат, де є можливість для двопартійних переговорів.

Лідер сенатської більшості Чак Шумер дав зрозуміти, що ухвалення додаткової допомоги буде для нього одним із головних пріоритетів у період між Днем подяки та Різдвом.

"Я знаю, що обидві сторони щиро зацікавлені у схваленні допомоги Ізраїлю та Україні, а також у наданні допомоги невинним мирним жителям Гази. Тому я сподіваюся, що ми зможемо дійти згоди, навіть якщо жодна зі сторін не отримає всього, на чому наполягає. Але ми будемо працювати над цим негайно, коли повернемося після Дня подяки", - заявив він.

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