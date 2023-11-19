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Новини Допомога Україні
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Лідери Конгресу США мають на меті схвалити допомогу для України та Ізраїлю до Різдва, - ЗМІ

сша,сенат

Ухвалення додаткової допомоги для України та Ізраїлю є одним з головних пріоритетів для лідерів Конгресу Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NBC News.

Палата представників США, очолювана республіканцями, вже ухвалила законопроєкт про допомогу Ізраїлю, однак він передбачає значні скорочення фінансування податкової служби і виключає гуманітарну допомогу - обидва пункти Білий дім і демократи у Сенаті вважають неприйнятними. 

Лідери Сенату, - як республіканці, так і демократи, - вважають, що найкращий шлях до розроблення закону, який матиме шанси пройти обидві палати й отримати підпис президента Джо Байдена, найімовірніше, пролягатиме через Сенат, де є можливість для двопартійних переговорів.

Лідер сенатської більшості Чак Шумер дав зрозуміти, що ухвалення додаткової допомоги буде для нього одним із головних пріоритетів у період між Днем подяки та Різдвом.

"Я знаю, що обидві сторони щиро зацікавлені у схваленні допомоги Ізраїлю та Україні, а також у наданні допомоги невинним мирним жителям Гази. Тому я сподіваюся, що ми зможемо дійти згоди, навіть якщо жодна зі сторін не отримає всього, на чому наполягає. Але ми будемо працювати над цим негайно, коли повернемося після Дня подяки", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку року Україна отримала $35 млрд фінансової підтримки, а потреби до кінця року становлять $45 млрд, - голова НБУ Пишний

Конгрес США (1226) США (22713) допомога і підтримка (1159) Сенат США (600)


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Топ коментарі
+10
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19.11.2023 18:06
+5
Ні звісно, його ще з початку війни після шашликів яких всі обожрались в Бучі, Ірпені, Гостомелі, Харкові,Маріуполі,Херсоні, Бердяньску і т.д. треба було запроторити в буцюгарню а не дозволяти цьому буратині коломойского продовжувати знущатись над арміею і розавливати ГУР, саджати в тюрму героя розвідника Червінського якому він в подмітки не годиться
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19.11.2023 17:48
+3
до Різдва якого року?
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19.11.2023 17:42
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Ні звісно, його ще з початку війни після шашликів яких всі обожрались в Бучі, Ірпені, Гостомелі, Харкові,Маріуполі,Херсоні, Бердяньску і т.д. треба було запроторити в буцюгарню а не дозволяти цьому буратині коломойского продовжувати знущатись над арміею і розавливати ГУР, саджати в тюрму героя розвідника Червінського якому він в подмітки не годиться
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19.11.2023 17:48 Відповісти
Те шо ви написали - ви самі це написали чи ви виконали ше один рядок в сценарії ?
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19.11.2023 18:00 Відповісти
Тобто ви в нас Нео - ну шож вітаю ви вирвалися з матриці ( напевно тяжко вертатися в реальний світ - бо звичайних телефонів все менше і менше ) і як там в реальному світі?
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19.11.2023 18:08 Відповісти
На цю дурню про Чонгар даже невдобно відповідати, спитайте у Верещук вона теж наплете про волю божью. Якщо про бога, то в нарді прислівья гарне "Береженого бог береже" а "дурень думкою багатіе". ото зараз і маемо наслідки керування дурнем .

"Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів" - заявив Єрмак.
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19.11.2023 18:20 Відповісти
Але тендер на "благоустрій" ПП "Чонгар" проводив ще рєзніков. До того, як став міністром оборони.
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19.11.2023 20:25 Відповісти
Це тих війскових що массово зрадили Україну і перешли до параши ?
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19.11.2023 18:21 Відповісти
Ітог якщо про якби - якби 73:% зеленоухіх не вибрали буратіно коломойского президентом воїни зараз не було б від слова "взаголі"
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19.11.2023 18:25 Відповісти
Довго мовчав Байден про корупцію у Вовчиному Єрмакоборделі - домовчався... Тепер треба офшорні запаси ОПУМАРОДЕРІВ разом з замороженим Рашистським баблом Україні передвати.
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19.11.2023 19:04 Відповісти
до Різдва якого року?
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19.11.2023 17:42 Відповісти
і Вам не хворіти
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19.11.2023 17:47 Відповісти
Не поспішайте, українці почекають.
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19.11.2023 17:47 Відповісти
Спасибо товарищу пану Байдину за наше светлое будущее!
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19.11.2023 17:53 Відповісти
а таварищу ЗЄльонському за розмінування Чонгару і провал підготовки до війни ти нічого не хочеш сказати ?

курва....

.
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19.11.2023 19:18 Відповісти
У тій Газі сама невинність та ... ну не знаю.
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19.11.2023 17:57 Відповісти
‎18.‎11.‎2023

Група невідомих нам осіб (3 особи) на чолі з одним з лідерів ХАМАСу Яхья Ібрагімом Хассан Сінваром (араб. يحيى إبراهيم حسن السنوار‎) перебуває в м. Москва (РФ) за адресою: Ленінградский проспект, будинок. 5, будівля 8. Відомча приналежність даної будівлі нам невідома.

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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19.11.2023 18:23 Відповісти
а також у наданні допомоги невинним мирним жителям Гази Джерело:

....які обрали хамас демократичним шляхом

.
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19.11.2023 19:20 Відповісти
Спікер Конгресу обіцяв Байдену, що допомогу Україні Ізраїлю і Тайваню проголосують до голосування Бюджету. Це було умовою підписання Президентом США "тимчасового бюджету", який діє до 1 січня 24 року.
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19.11.2023 17:59 Відповісти
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19.11.2023 18:06 Відповісти
+ 100 !!!

і попереджав тебе, уйобка ЗЄльоного про агресію за півроку до її початку
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19.11.2023 19:22 Відповісти
Це на до Коляд. А Ізраїлеві -- до Хануки
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19.11.2023 18:50 Відповісти
Опять зрада не прошла.
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19.11.2023 19:05 Відповісти
 
 