Умєров і Остін обговорили плани щодо наступної контактної групи з питань оборони України
Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим.
Про це повідомляє пресслужба Пентагону, передіє Цензор.НЕТ.
"Міністр оборони США Ллойд Остін сьогодні провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим, щоб обговорити останні події на полі бою в Україні.
Вони також обговорили плани щодо наступної контактної групи з питань оборони України, яка відбудеться фактично цього тижня", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+3 Evgeny N
показати весь коментар19.11.2023 18:23
+2 Наталия Гончар
показати весь коментар19.11.2023 18:53
+2 Наталия Гончар
показати весь коментар19.11.2023 18:59
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І ще раз: якщо наш міністр оборони громадянин України, він Умеров, а не Умєров.
я би пішов в агенти, але я не із його команди.
Це ж так СЕКСКОНСУЛЬТАНТША Єрмака послиця?
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