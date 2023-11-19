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Умєров і Остін обговорили плани щодо наступної контактної групи з питань оборони України

умєров

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону, передіє Цензор.НЕТ.

"Міністр оборони США Ллойд Остін сьогодні провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим, щоб обговорити останні події на полі бою в Україні.

Вони також обговорили плани щодо наступної контактної групи з питань оборони України, яка відбудеться фактично цього тижня", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обговорили конкретні кроки, які ми збираємось зробити, щоб забезпечити перемогу України, - Умєров провів бесіду з Остіном

Автор: 

Остін Ллойд (521) Умєров Рустем (600)


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Топ коментарі
+3
Краще б з Генералом побалакав - він точно знає що і скільки, а головне КОЛИ треба!
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19.11.2023 18:23
+2
вмєру громадянин - бо паспорт давли ще ,коли транслітерація була проросійського, а повернувся він до Криму з батьками абсолютно проросійського .
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19.11.2023 18:53
+2
Меньше БК для танков и арты: в Болгарии заявили о спецагентах РФ в правительстве и СМИ, - FT
Це ж так СЕКСКОНСУЛЬТАНТША Єрмака послиця?

https://focus.ua/*******-novosti/607061-menshe-bk-dlya-tankov-i-arty-v-bolgarii-zayavili-o-specagentah-rf-v-pravitelstve-i-smi-ft
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19.11.2023 18:59
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Краще б з Генералом побалакав - він точно знає що і скільки, а головне КОЛИ треба!
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19.11.2023 18:23 Відповісти
Більш цінну інформацію отримує пес, коли нюхає чиюсь сідницю, чим Остін від чергового холуя єрмака.
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19.11.2023 21:34 Відповісти
Нитка про Польщу у війні. Там і про те, як херово вели себе спочатку американці. https://twitter.com/Good__Bad/status/1725933064985993539

І ще раз: якщо наш міністр оборони громадянин України, він Умеров, а не Умєров.
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19.11.2023 18:31 Відповісти
вмєру громадянин - бо паспорт давли ще ,коли транслітерація була проросійського, а повернувся він до Криму з батьками абсолютно проросійського .
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19.11.2023 18:53 Відповісти
Невідомого походження, але вже злодій !
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19.11.2023 19:36 Відповісти
то, скільки процентів агентам будуть платити?
я би пішов в агенти, але я не із його команди.
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19.11.2023 18:49 Відповісти
Меньше БК для танков и арты: в Болгарии заявили о спецагентах РФ в правительстве и СМИ, - FT
Це ж так СЕКСКОНСУЛЬТАНТША Єрмака послиця?

https://focus.ua/*******-novosti/607061-menshe-bk-dlya-tankov-i-arty-v-bolgarii-zayavili-o-specagentah-rf-v-pravitelstve-i-smi-ft
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19.11.2023 18:59 Відповісти
"Міністр оборони США Ллойд Остін сьогодні провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим, щоб обговорити останні події на полі бою в Україні. - елементарна американська перевірка на обізнаність Умєрова в ситуації на фронтах, і необхідній кількості потрібного ЗСУ озброєння.Очевидно, що про потреби ЗСУ Остін відає вже давно, від американських генералів з котрими контактує головнокомандувач генерал Залужний...
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19.11.2023 19:12 Відповісти
А хто такий Умєров ? Що він може обговорювати ?
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19.11.2023 19:34 Відповісти
Про що може говорити міністр оборони США який віддав 40 років військовій службі в армії з цивільним татарином який про армію не знає ні-чо-го? Вони розмовляють не тільки різними мовами, а ще й мислять різними категоріями... Зверніть увагу що в мирній Америці міністром оборони професійний військовий, а у нас під час війни цивільний...
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19.11.2023 23:56 Відповісти
 
 