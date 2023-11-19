Умєров і Остін обговорили плани щодо наступної контактної групи з питань оборони України

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону, передіє Цензор.НЕТ.

"Міністр оборони США Ллойд Остін сьогодні провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим, щоб обговорити останні події на полі бою в Україні.

Вони також обговорили плани щодо наступної контактної групи з питань оборони України, яка відбудеться фактично цього тижня", - йдеться в повідомленні.

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