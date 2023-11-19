У Червоному морі єменські повстанці захопили вантажне судно, з українцями на борту, - МЗС Ізраїлю

Єменські повстанці-хусити захопили у Червоному морі вантажне судно, яке частково належить ізраїльському бізнесмену. На борту судна перебувають українці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Jerusalem Post.

Зазначається, що японська компанія орендувала вантажне судно Galaxy Leader у британської компанії, яка частково належить ізраїльтянину Рамі Унгеру. Судно вийшло з порту в Туреччині в напрямку Індії і йшло під прапором Багамських островів.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило, що знає про інцидент.

На борту судна перебувають 25 членів екіпажу різних національностей, серед яких українці, болгари, філіппінці та мексиканці. Ізраїльтян на борту не було, заявили в міністерстві. Скільки саме на борту українців у повідомленні не сказано.

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Ізраїль засудив захоплення судна.

"Це ще один акт іранського тероризму, який виражає стрибок вперед в агресії Ірану проти громадян вільного світу і створює міжнародні наслідки щодо безпеки глобальних судноплавних шляхів", - йдеться у заяві.

Раніше цього дня речник військового угруповання "Хуті" Ях'я Сареа заявив, що в неділю угруповання націлиться на всі кораблі, що належать або експлуатуються ізраїльськими компаніями або ідуть під ізраїльським прапором.

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