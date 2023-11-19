У Червоному морі єменські повстанці захопили вантажне судно, з українцями на борту, - МЗС Ізраїлю
Єменські повстанці-хусити захопили у Червоному морі вантажне судно, яке частково належить ізраїльському бізнесмену. На борту судна перебувають українці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Jerusalem Post.
Зазначається, що японська компанія орендувала вантажне судно Galaxy Leader у британської компанії, яка частково належить ізраїльтянину Рамі Унгеру. Судно вийшло з порту в Туреччині в напрямку Індії і йшло під прапором Багамських островів.
Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило, що знає про інцидент.
На борту судна перебувають 25 членів екіпажу різних національностей, серед яких українці, болгари, філіппінці та мексиканці. Ізраїльтян на борту не було, заявили в міністерстві. Скільки саме на борту українців у повідомленні не сказано.
Ізраїль засудив захоплення судна.
"Це ще один акт іранського тероризму, який виражає стрибок вперед в агресії Ірану проти громадян вільного світу і створює міжнародні наслідки щодо безпеки глобальних судноплавних шляхів", - йдеться у заяві.
Раніше цього дня речник військового угруповання "Хуті" Ях'я Сареа заявив, що в неділю угруповання націлиться на всі кораблі, що належать або експлуатуються ізраїльськими компаніями або ідуть під ізраїльським прапором.
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Єврей - вантажник.
поки сирійці та йорданці пізди на голанських пагорбах не отримали
Итак, хуситы захватили грузовой корабль. Это в чистом виде акт даже не войны, а пиратства. Не вдаваясь в долгие объяснения, чтобы захватить в море корабль, нужно объявить состояние морской блокады, это может сделать только государство и все такое.
Пароход, разумеется, не израильский. Он вообще британский, сданный в аренду японской судоходной компании, часть акций британской фирмы, наверняка через офшор, контролирует израильский бизнесмен.
Тут есть две большие проблемы.
Первая: Хуситы контролируют одну часть берега (со стороны Йемена) Баб-эль-Мандебского пролива, который в самом узком месте - 26 км. Это ворота в Красное море и единственный путь к порту Эйлата. Для Израиля это более, чем серьезно. Там идет очень большая часть грузов (этакая альтернатива Суэцкому каналу), которые перебрасывают к портам Ашдода и Хайф на Средиземном море. Опять же проект "Индия-Европа" завязан на Эйлат. Это уже угроза мировому судоходству и мировой торговле.
Вторая: Это сейчас может здорово подкинуть ставки на страхование судов. А это уже такое бабло и такие интересанты, что хуситы, не по своей воле, а по воле пославших их аяттол, могут разворошить такое осиное гнездо, что мало не покажется никому и придется срочно что-то решать.
Как по мне, начинать решать надо с Ирана, потому что источник проблемы там. А хуситы не более, чем следствие. Но очень неприятное.
Заголовок цензорівські редактори скопіювали з прохамасівських джерел
Для этого надо захватить ещё парочку кукурузников.
Ну що ж, хай спробують.