МЗС України доручило посольствам перевірити інформацію про те, що на захопленому в Червоному морі судні перебували українці

Міністерство закордонних справ України доручило причетним українським посольствам перевірити інформацію про можливе перебування українців на борту вантажного судна Galaxy Leader, яке захопили єменські хусити.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Бачимо повідомлення в ЗМІ про захоплення в Червоному морі вантажного судна Galaxy Leader, на борту якого можуть бути громадяни України. МЗС України вже доручило причетним українським посольствам перевірити цю інформацію, а також звернутися до компанії-власника задля з‘ясування точного складу екіпажу судна та інших деталей. Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні єменські повстанці-хусити захопили у Червоному морі вантажне судно, яке частково належить ізраїльському бізнесмену. На борту судна перебувають українці.

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