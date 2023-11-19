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Новини
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МЗС України доручило посольствам перевірити інформацію про те, що на захопленому в Червоному морі судні перебували українці

galaxy,корабель,leader

Міністерство закордонних справ України доручило причетним українським посольствам перевірити інформацію про можливе перебування українців на борту вантажного судна Galaxy Leader, яке захопили єменські хусити.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ. 

"Бачимо повідомлення в ЗМІ про захоплення в Червоному морі вантажного судна Galaxy Leader, на борту якого можуть бути громадяни України. МЗС України вже доручило причетним українським посольствам перевірити цю інформацію, а також звернутися до компанії-власника задля з‘ясування точного складу екіпажу судна та інших деталей. Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, сьогодні єменські повстанці-хусити захопили у Червоному морі вантажне судно, яке частково належить ізраїльському бізнесмену. На борту судна перебувають українці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підтверджено загибель 21 громадянина України в Ізраїлі, - МЗС

Ємен (28) МЗС (4119) пірати (94) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+3
Ти забуло, як завжди написати Кличку й подзвонити Шрьодеру))) множинні особистості - то діагноз. Також пароноїдальна шизофренія, бачити в інших те, чого немає
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19.11.2023 19:46
+3
Там не нужна поддержка... Всего-навсего нашим зехапугам запретить нашим пустым фурам, прорвавшимся под шумок войны, рыскать внутри Польши и ЕС в поисках перевозок внутри ЕС, шоб не было так, как с зерном: поляки запустили зерно для транзита, а наши зеостолопы-хапуги решили еще и Польшу изнутри засыпать зерном.
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19.11.2023 20:51
+2
Та не треба вже так зневажати наше МЗС. Ви ж бачите що воно тримає сітуацію не просто на якомусь контролі, а на особливому контролі! Відчуваєте різницю?
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19.11.2023 20:32
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я дуже здивований, що якесь безлике мзс, а не особисто, зе!майжебонапарт.
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19.11.2023 19:19 Відповісти
Я їм порекомендував буданова туди послати. Він мастак на визволення.
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19.11.2023 19:21 Відповісти
Прикольно..зранку стать інша була..
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19.11.2023 19:27 Відповісти
Це ти як завжди про себе? Бо таких убогих з симптомами неповпги до людей, зазнайством і далеко не українською позицією,а зеболотним сморідом, потрібно ще пошукати.
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19.11.2023 19:29 Відповісти
Ти забуло, як завжди написати Кличку й подзвонити Шрьодеру))) множинні особистості - то діагноз. Також пароноїдальна шизофренія, бачити в інших те, чого немає
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19.11.2023 19:46 Відповісти
Та не треба вже так зневажати наше МЗС. Ви ж бачите що воно тримає сітуацію не просто на якомусь контролі, а на особливому контролі! Відчуваєте різницю?
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19.11.2023 20:32 Відповісти
А нафига так громко трындеть , если даже уборщице ясель достаточно забить в поисковик имя судна, высветится владелец, у владельца затребовать судовую роль за такое-то число... Там вся информация об экипаже , национальности, паспортах. Можно для начала и без атташе, ментам потрясти наши крюинги , которые обслуживают этого судовладельца, если моряки шли на то судно через крюинг.
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19.11.2023 20:14 Відповісти
Самое главное, шо эта инфа, не напрягаясь , даже для некомпетентного человека, извлекается за пару минут. Ай-да зеостолопное мзс.
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19.11.2023 21:03 Відповісти
Забейте в поисковик: Location vessel "Galaxy leader" и вы получите и владельца и характеристики парохода и местонахождения в данный момент ...

GALAXY LEADERVehicles Carrier, IMO 9237307

https://www.vesselfinder.com/ru/ VesselFinder https://www.vesselfinder.com/ru/vessels Суда https://www.vesselfinder.com/ru/vessels?type=4 Грузовые суда https://www.vesselfinder.com/ru/vessels/details/9237307 GALAXY LEADER
https://www.vesselfinder.com/ru/ports/INPAV001 Pipavav, India

ETA: Nov 23, 23:00 (in 4 days)

Predicted ETADistance / TimeКурс / Скорость148.9° / 17.5 knОсадка7.5 mNavigation Status-Position received

31 hours ago
IMO / MMSI9237307 / 311408000ПозывнойC6SO2ФлагBahamasДлина / Ширина189 / 32 m

Great Bitter Lake / Suez Canal Anch., Egypt

ATD: Nov 16, 17:56 UTC (3 days ago)
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19.11.2023 20:24 Відповісти
У нас не тільки мзс убоге, в нас убоге все керівництво країни. Тисячі фур стоїть на в'їзд в Україну вже дві неділі і хоч би хтось виступив з різкою заявою на підтримку водіїв які в полі стоять, всім пох.й на людей. Прислали якогось засмоктаного заступника міністра на перемовини - послали за орковським кораблем!!!
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19.11.2023 20:46 Відповісти
Там не нужна поддержка... Всего-навсего нашим зехапугам запретить нашим пустым фурам, прорвавшимся под шумок войны, рыскать внутри Польши и ЕС в поисках перевозок внутри ЕС, шоб не было так, как с зерном: поляки запустили зерно для транзита, а наши зеостолопы-хапуги решили еще и Польшу изнутри засыпать зерном.
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19.11.2023 20:51 Відповісти
ЗЫ... И очередь моментально рассосется.
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19.11.2023 20:52 Відповісти
А кстати, зехапуги утаивают, но это основное требование польских перевозчиков, увидевших, шо бесполезно говорить с наглыми зехапугами, начали от них тупо требовать лимит на разрешение въезда для наших грузовиков.
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19.11.2023 20:59 Відповісти
ovner- RAY CAR CARRIERS - DOUGLAS (ISLE OF MAN), United Kingdom (UK)/

Crewman Ltd.

Reg. Nr.: 40103719214

Līksnas street 16A - 54, LV-1003,
Riga, Latvia



LatviaBaltic Shipping Services Ltd.

49-2a Kr. Barona str., LV-1001,
Riga, Latvia




https://www.balticshipping.com/contact#agents-latvia Show map

PolandBaltic Shipping Services Poland Sp. z o.o.

Kasztanowa str. 9-21,
Gdansk, 80-540, Poland




https://www.balticshipping.com/contact#agents-poland Show map
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19.11.2023 20:46 Відповісти
Ухилянтів шукають
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19.11.2023 21:08 Відповісти
Це точно, которые с 2022 г не вернулись в Украину, зарплаты по 5 000 - 10 000 USD. 3-4 месяца такой зарплаты(месяц отдыха) , дык, можно всей семьей пересидеть за бугром. Если будет , как грит главзеб, хунта(военная), sure, для ухилянтiв разных гатункiв будет нежданчик в законах. Все ответят. Одним словом , Залужный наш президент, минимум на пять лет.
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19.11.2023 21:24 Відповісти
Кулєба, а яке посольство повинно перевіряти, якщо наші моряки наймаються на судна по всьому світу? Особливо якщо судно, наприклад німецьке але знаходиться у лізингу Панами а виконує замовлення Тайваню, а в єкіпажі моряки з 56 країн світу. То в яке посольство завдання писати?
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20.11.2023 01:02 Відповісти
 
 