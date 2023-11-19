Протягом 19 листопада росіяни вели безуспішні штурмові дії на 5 напрямках, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 19 листопада 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У вечірньому зведенні зазначається: "Триває шістсот тридцять четверта доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Ворог завдав 16 авіаційних ударів, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, противник атакував ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" об’єкти критичної інфраструктури України. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 з 20 "шахедів". Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

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На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Янжулівка, Михальчина Слобода, Леонівка Чернігівської області; Ходине, Голишівське, Басівка, Миропільське, Новодмитрівка Сумської області; Козача Лопань, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог безуспішно вів штурмові дії в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де Силами оборони відбито 7 атак. Завдав авіаційного удару біля Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

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На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Ямполівки Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де наші воїни відбили 11 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Сєверного та Авдіївки Донецької області, де Силами оборони відбито 9 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Суха Балка, Керамік, Тоненьке, Яснобродівка, Нетайлове, Невельське Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області, де Силами оборони відбито 13 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії західніше Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Богоявленка, Пречистівка, Благодатне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку загарбники наступальних (штурмових) дій не вели. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Малинівка, Чарівне, Оріхів, Новоандріївка, Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Тягинка, Іванівка, Токарівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

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Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 склади боєприпасів противника".

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