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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Цієї доби ворог завдав 16 авіаційних ударів та здійснив 41 обстріл позицій ЗСУ та населених пунктів, - Генштаб ЗС

рф,окупанти

Сьогодні ворог завдав 16 авіаційних ударів, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

Ворог завдав 16 авіаційних ударів, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, противник атакував ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" об’єкти критичної інфраструктури України. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 з 20 "шахедів". Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Генштаб ЗС (6549) обстріл (28378)


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JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

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https://twitter.com/JaWernulsa/status/1726177527121707370 7 ч

Перше завіксоване застосування кацапом п'ятисот кілограмових касетних авіабомб РБК-500 в Донецькій області!!! Так про який ви там **** гуманізм до цих мразот говорили?
https://twitter.com/i/status/1726177527121707370
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19.11.2023 19:45 Відповісти
ВСУ "банят" чурок кацапских тысячами каждый день, или тебе мало?
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19.11.2023 20:42 Відповісти
 
 