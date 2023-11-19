Цієї доби ворог завдав 16 авіаційних ударів та здійснив 41 обстріл позицій ЗСУ та населених пунктів, - Генштаб ЗС

Сьогодні ворог завдав 16 авіаційних ударів, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

Ворог завдав 16 авіаційних ударів, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, противник атакував ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" об’єкти критичної інфраструктури України. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 з 20 "шахедів". Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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