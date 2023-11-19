За 2023 рік в Україні в ДТП загинуло майже 2,5 тисячі людей, – патрульна поліція

За 10 місяців поточного року в Україні внаслідок ДТП загинуло 2 492 людини та травмовано 24 774.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За 10 місяців 2023 року в Україні зареєстровано 19 743 дорожньо-транспортні пригоди із загиблими та/або травмованими, внаслідок яких загинуло 2 492 людини та травмовано 24 774", - йдеться у дописі.

Білошицький нагадав, що, відповідно до Резолюції ООН, третю неділю листопада оголошено Всесвітнім днем пам’яті жертв ДТП.

"Звісно, що ворог забирає значно більше життів наших воїнів і цивільних людей щодня…Проте, багато наших громадян травмуються і гинуть також і в таких прикрих подіях, як ДТП… На частину з цих ДТП також вплинули наслідки повномасштабної агресії", - додав він.

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