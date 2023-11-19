УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10600 відвідувачів онлайн
Новини
2 040 20

За 2023 рік в Україні в ДТП загинуло майже 2,5 тисячі людей, – патрульна поліція

дтп

За 10 місяців поточного року в Україні внаслідок ДТП загинуло 2 492 людини та травмовано 24 774.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ. 

"За 10 місяців 2023 року в Україні зареєстровано 19 743 дорожньо-транспортні пригоди із загиблими та/або травмованими, внаслідок яких загинуло 2 492 людини та травмовано 24 774", - йдеться у дописі.

Білошицький нагадав, що, відповідно до Резолюції ООН, третю неділю листопада оголошено Всесвітнім днем пам’яті жертв ДТП.

"Звісно, що ворог забирає значно більше життів наших воїнів і цивільних людей щодня…Проте, багато наших громадян травмуються і гинуть також і в таких прикрих подіях, як ДТП… На частину з цих ДТП також вплинули наслідки повномасштабної агресії", - додав він.

Читайте: Автобус з українцями потрапив у ДТП у Польщі, загинули 2 жінки та шестирічна дитина, - ЗМІ. ФОТО

ДТП (4467) патрульна поліція (1441)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
мабуть пора штрафи піднімати
показати весь коментар
19.11.2023 20:00
+4
А коли, нарешті, українцям скажуть правду та назвуть скільки загинуло на фронті? З 2014 по 2019 Україна щомісяця знала поіменно своїх загиблих Героїв та віддавала їм шану. З цього тоді ніхто не робив тайни. Так само Ізраїль чесно каже своїм громадянам скільки ізраїльтян загинуло. Чому теперішня офісно-преЗЕдентська влада вирішила, що має право приховувати від українського народу кількість загиблих українців - і військових і цивільних? Чому ця влада так зневажає український народ, який її вибра ? Невже українці не заслуговують на те, щоб знати скільки наших громадян віддали своє життя, щоб всі ми, включно з офісом преЗЕдента, могли жити далі?
показати весь коментар
19.11.2023 20:40
+3
2022 рік!!!
в Україні, в дтп загинуло БІЛЬШЕ 2700 людей.
по всій території були зняті знаки, не працювали виїзні мусара з радарами
в НП не було знаків населений пункт...
як Вам приклад?????
з мусарами на трасах та дорогах!!!
з знаками та вказівниками!!!
а ще 40 діб...до кінця року.
то ж результат буде нольовий
тепер питання...
а накуя нам тих 100к дармоїдів що на дорогах????
це ж ***** цілих 20 бойвих бригад!!!!!
показати весь коментар
19.11.2023 20:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мабуть пора штрафи піднімати
показати весь коментар
19.11.2023 20:00 Відповісти
Та ні, нехай пьють собі на здоров'я
показати весь коментар
19.11.2023 20:16 Відповісти
Не допоможе.
Треба лишати прав. Назавжди.
І конфісковувати авто.
показати весь коментар
19.11.2023 20:26 Відповісти
пожиттєва заборона. А якщо вбив людину - пожиттєва зона. Але в тому випадку, коли винен водій. Бо пішоходи/водії в навушниках/телефонах - то тей ще ідіотизм.
показати весь коментар
19.11.2023 20:33 Відповісти
А де ж тоді судді столуватись будуть?
показати весь коментар
20.11.2023 10:29 Відповісти
Ви за них не хвилюйтесь. ДТП - то найменша частина, з якої вони прибуток мають.
показати весь коментар
20.11.2023 10:41 Відповісти
Чому аварії тому що порушують правила дорожнього руху,на жаль навіть війна нічому не вчить ,бидло продовжує бикувати і відчуває свою безкарність.
показати весь коментар
19.11.2023 20:23 Відповісти
Бабільше - з війною бидло почало биковати як дурне.
Таке враження, що втратили останні крихти здорового глузду
показати весь коментар
19.11.2023 20:28 Відповісти
2022 рік!!!
в Україні, в дтп загинуло БІЛЬШЕ 2700 людей.
по всій території були зняті знаки, не працювали виїзні мусара з радарами
в НП не було знаків населений пункт...
як Вам приклад?????
з мусарами на трасах та дорогах!!!
з знаками та вказівниками!!!
а ще 40 діб...до кінця року.
то ж результат буде нольовий
тепер питання...
а накуя нам тих 100к дармоїдів що на дорогах????
це ж ***** цілих 20 бойвих бригад!!!!!
показати весь коментар
19.11.2023 20:24 Відповісти
Щоб вони грабували через продажні та тупорилі суди населення, відбирали землі, по суті як завжди. Давно пора ліквідувати непризнаний та самопроголошений орган поліцію.
показати весь коментар
19.11.2023 20:43 Відповісти
Жизнь ворам!!)
показати весь коментар
19.11.2023 20:52 Відповісти
В 2020 году 3541 человек, в 2021 году на дорогах Украины погибли 2592 человек, в 2022 году 2161 человек
показати весь коментар
19.11.2023 20:25 Відповісти
Немає статистики по окупованих територіях.
показати весь коментар
19.11.2023 22:54 Відповісти
А коли, нарешті, українцям скажуть правду та назвуть скільки загинуло на фронті? З 2014 по 2019 Україна щомісяця знала поіменно своїх загиблих Героїв та віддавала їм шану. З цього тоді ніхто не робив тайни. Так само Ізраїль чесно каже своїм громадянам скільки ізраїльтян загинуло. Чому теперішня офісно-преЗЕдентська влада вирішила, що має право приховувати від українського народу кількість загиблих українців - і військових і цивільних? Чому ця влада так зневажає український народ, який її вибра ? Невже українці не заслуговують на те, щоб знати скільки наших громадян віддали своє життя, щоб всі ми, включно з офісом преЗЕдента, могли жити далі?
показати весь коментар
19.11.2023 20:40 Відповісти
та всі оху єють від того скільки загинуло від вибору 73% баранів
показати весь коментар
19.11.2023 21:42 Відповісти
ти таке тупе) хто про таке говорить під час війни?
показати весь коментар
19.11.2023 21:46 Відповісти
і війни не треба
українці самі себе вбивають
показати весь коментар
19.11.2023 20:47 Відповісти
Звичайно це трагедія, однак, на росії цей показник в 11 разів більший. Навіть в срср в 80-ті роки смертність в ДТП була 40-50 тис, тобто, в Україні приблизно 8-10 тис.
показати весь коментар
19.11.2023 22:25 Відповісти
 
 