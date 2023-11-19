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Мінветеранів: До кінця року компенсацію на власне житло отримають 2,5 тис. захисників України

житло

За програмами Мінветеранів до кінця цього року компенсацію за житло отримають загалом майже 2500 ветеранів та ветеранок. На сьогодні 1750 ветеранів та членів їхніх сімей вже отримали компенсацію за житло на свої особисті банківські рахунки, понад 200 із них вже придбали власні оселі.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на ЗН, про це розповіла керівник відділу з розробки та реалізації житлових програм Управління розвитку інфраструктурних проєктів Мінветеранів Олена Недиба у прямому ефірі "Суспільного".

Вона нагадала, що отримати кошти для житла чи поліпшення житлових умов мають право учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих.

Для цього необхідно стати на квартирний облік, подавши відповідну заяву та документи до виконавчого відділу органу місцевого самоврядування. Її мають підписати усі члени сім'ї.

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Довідка з місця проживання, про склад сімї, прописку.

Копія посвідчення УБД/ особи з інвалідністю внаслідок війни/ члена сім'ї загиблого

довідка про те, чи перебувають члени сім'ї на квартирному обліку за місцем роботи

Копії паспорту чи свідоцтва про народження та ідентифікаційного коду всіх членів сім'ї.

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Наступний крок - подати документи до органу соцзахисту.

заяву про призначення гршової компенсації.

копіюпаспорта заявника

копію посвідчення УБД ( чи ін.)

копію довідки про безпосередню участь у бойових діях

письмову згоду у довільній формі кожного повнолітнього члена сім'ї

копії документів, що посвідчують родинні стосунки між заявником та членами їх сімей

копію рішення про взяття на квартирний облік

довідку про наявність чи відсутність зареєстрованого права власності на житло до 31 грудня 2012 р.

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Протяго 10 днів орган соцзахисту має ухвалити рішення про призначення грошової компенсації. Після цього слід відкрити спеціальний рахунок в Ощадбанку і подати копію договору з банком до органу соцзахисту. Коли кошти надійдуть, заявник має використати їх за призначенням упродовж року під час воєнного стану чи 6 місяців після його завершення.

Після того, як людина обрала житло, необхідно укласти договір про купівлю-продаж, і надати його копію до органу соцзахисту. Там мають надати письмову згоду на перерахування коштів зі спеціального рахунку продавцю. Її з відповідною заявою необхідно надати Ощадбанку та протягом 30 днів оформити право на житло.

Недиба зауважила, що на наступний рік передбачено фінансування в обсязі 5,7 млрд, цим можна забезпечити більше 2 тисячі ветеранів.

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Автор: 

житло (1063) Міністерство у справах ветеранів (304)


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Топ коментарі
+4
Не розумію, яким ветеранам це дають? Я ветеран з вислугою майже 30 років, учасник бойових дій, ветеран ветеранів, в черзі на квартиру вже теж ветеран - 20 років, але знову нічого не світить!
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19.11.2023 20:25
+2
Також отримали КОМПЕНСАЦІЮ за житло і ПЕВНІ, бідні ДЕПУТАТИ з ВРУ!!! Стефанчук з керівником Адмін ВРУ та бухгалтером, можуть підтвердити
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19.11.2023 22:07
+1
убд за який рік ?
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19.11.2023 21:00
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Не розумію, яким ветеранам це дають? Я ветеран з вислугою майже 30 років, учасник бойових дій, ветеран ветеранів, в черзі на квартиру вже теж ветеран - 20 років, але знову нічого не світить!
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19.11.2023 20:25 Відповісти
вертайся, дебільчик, начистю тобі іпало ухилятнське
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19.11.2023 20:48 Відповісти
Не в цій війні

Спробуйте ще раз подати, може щось вийде?
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19.11.2023 20:29 Відповісти
інтернаціоналіст????
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19.11.2023 20:54 Відповісти
Військовий.
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19.11.2023 20:57 Відповісти
убд за який рік ?
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19.11.2023 21:00 Відповісти
2016.
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19.11.2023 21:37 Відповісти
... все залежить від Номера в черзі в КЕЧ району
і саме головне - скільки квартир на рік в цій КЕЧ району буде профінансовано на компенсацію
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19.11.2023 21:46 Відповісти
Друже (хоча звання в тебе напевне більше мого). УБД - воно й Африці УБД (до речі, форма не змінилася, порівнював).

Так само подаєш рпаорт (заяву, блін)і копії нотаріальні документів. Ми вже цивільні, так що у них є 30 днів на відповідь. Далі в суд. Вони усі попали.

=========

Командир, чуєш шо кажу? (я з нуля тільки два тижні як звільнився за сімейними. 18 місяців. Знаю все, під кінець попрацював і в строєвій частині)
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19.11.2023 22:39 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2023/11/19/572151/ Подросток из Мариуполя, попросивший помощи у Зеленского, уже в Украине
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19.11.2023 20:31 Відповісти
Також отримали КОМПЕНСАЦІЮ за житло і ПЕВНІ, бідні ДЕПУТАТИ з ВРУ!!! Стефанчук з керівником Адмін ВРУ та бухгалтером, можуть підтвердити
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19.11.2023 22:07 Відповісти
Це піар дотація. Нічого суттєвого. Для затикання питаючих про невдячність.
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19.11.2023 23:31 Відповісти
 
 