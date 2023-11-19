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Новини
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Україна та Польща позиватимуться проти протестувальників, які блокують рух автотранспорту через кордон

кордон

Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску через мітинг польських перевізників.

Про це заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників АсМАП Володимир Балін в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація фактично критична, і на сьогодні ми говоримо про те, що маємо юридичну підтримку уже в Польщі. Адвокати отримали два завдання. Перше завдання - якнайшвидше розблокувати ситуацію. Друге завдання - з’ясувати, хто винен і хто буде сплачувати ці збитки. Ми над цим працюємо разом із нашими колегами", - зазначив він.

Балін висловив упевненість, що ці позови будуть подані найближчим часом.

"Перевізники уже готують позови. І є польські юристи, які готові в Польщі ці позови подавати до страйкарів. Завтра увечері ми будемо мати інформацію стосовно дозволів (на блокування кордону. - Ред.) - хто давав дозвіл, хто запитував, на яких підставах. І все це ляже в основу", - додав він.

Також читайте: На кордоні з Польщею створено Штаб допомоги водіям. ФОТОрепортаж

кордон (4761) страйк (208) Польща (8492) Україна (5882)


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Топ коментарі
+18
Ось і АсМАП прокинувся. Ще тиждень тому треьа було згадати про перевізників, і за чиї гроші той АсМАП існує. А не тільки торгувати TIR-карнетами
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19.11.2023 21:02
+14
это лучше чем ничего. И рано или поздно, по решению суда они таки заплатят
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19.11.2023 21:10
+11
Тобто, влада Польщі нічого зробити не може? Чи її немає? Чи не хоче?
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19.11.2023 21:09
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Ось і АсМАП прокинувся. Ще тиждень тому треьа було згадати про перевізників, і за чиї гроші той АсМАП існує. А не тільки торгувати TIR-карнетами
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19.11.2023 21:02 Відповісти
Років п'ять будуть з ними судитися і років двісті бастувальники збитки компенсуватимуть. Онукам борги передадуть...
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19.11.2023 21:03 Відповісти
Та скоріш за все заглохне, не почавшись.
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19.11.2023 21:08 Відповісти
это лучше чем ничего. И рано или поздно, по решению суда они таки заплатят
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19.11.2023 21:10 Відповісти
Хто заплатить?

по факту-Мацьква! В неі грошей багато.

Вони готові платит за блокування кордону України звідки йде західна зброя.

Нема проблеми- вони роками платять шалені гроші на підкуп західних політиків та іншого мотлоху.
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19.11.2023 21:18 Відповісти
Незрозуміла офіційна позиція України?

навіщо подавати позиви в польски суди?! Це безглуздя!

Давити треба на ЕС.

« Брюсель» потрібен розв'язати цю штучну кацапську проблему.

Де позиви до ЕС?
Позиви до міжнородного суду?
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19.11.2023 21:25 Відповісти
Аллилуя!!! не прошло и месяца!
вангую, что в ближ. время после позова ситуация начнет меняться...
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19.11.2023 21:09 Відповісти
Тобто, влада Польщі нічого зробити не може? Чи її немає? Чи не хоче?
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19.11.2023 21:09 Відповісти
її нема, перехідний період між урядами, старі перед тим як піти хочуть максимально напакостити новій владі, а нова влада ще не сформована. Через місяць то все закінчиться.
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20.11.2023 08:48 Відповісти
а чому він за Польщу говорить?
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19.11.2023 21:13 Відповісти
Давно пора. Я не розумію уряд Польщі - втрати прибутків на АЗС країни колосальні, а це податки. Про міжнародний імідж країни теж варто замислитись - весь авторитет зароблений за півтора року на фоні шольціння Німеччини просрали за тиждень.
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19.11.2023 21:16 Відповісти
Насправді, німці надали нам набагато більше допомоги, ніж поляки. В цифрах, якщо відкинути емоції і маячню про "братський народ"...
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20.11.2023 10:26 Відповісти
Я не суми і кількість мав на увазі - в країн різні можливості, але якщо порівняти до ВВП, то думаю і тут німці виявляться позаду. Поки німці 5 місяців думали чи віддавати 5000 вже обіцяних тактичних шоломів, поляки вже везли зброю і ********** повним ходом.
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20.11.2023 21:27 Відповісти
Волонтери були потрібні біля лінії фронту, зараз, на- лінії кордону у Польщі, біля голодуючих українських водіїв. Ганьба польської владі!
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19.11.2023 21:24 Відповісти
Ще СБУ и сили безпеки Польщі мають найти агентів фсб у Польщі, яки зупинили поставки зброї і гуманітарки в Україну .
Країнам пора нищити агентів , якіне дають країнам спокою
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19.11.2023 21:40 Відповісти
Блокування вантажних ФУР, на такому КОРДОНІ під час московської війни, вигідне для московитів *****!
Усе інше, то мильна ОПЕРА для дурнів!
Слава Україні!
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19.11.2023 22:04 Відповісти
Це організовано прорашистськой мерзотой !!
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19.11.2023 22:10 Відповісти
Поляки ніколи не були прорашистською сволотою, а от антиукраїнською завжди.Коли кацапи вже близько ,стають псевдобратами, а коли небезпека минає ляхи стають знову гонорові "от можа до можа."
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20.11.2023 11:25 Відповісти
Організаторів, дуже потрібно із задоволенням стратити, взалі без попередньої співбесіди, бо то є прорашистські покидьки!!!
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19.11.2023 22:33 Відповісти
Нашим водіям шо стоять заблоковані, треба влаштувати блокувальникам пекло. Пропоную їм збиратися біля блокувальників і шуміти біля них цілодобово: сиренами, дудками, бити в бабрабани, тупо шумовий штурм. Думаю це не протизаконно і буде сильно діставати блокувальників.
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19.11.2023 22:38 Відповісти
Так ***** все оплачуе і суди буде оплачувать тому вони такі недоговірні
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19.11.2023 22:53 Відповісти
Всі чомусь забули Словаччину, а від Угорщини і не треба чекати.
Крівництво країни повинно працювати, а не дикларувати.
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19.11.2023 23:48 Відповісти
Це тіпа стьоб такий від поляків? Вони позиватимуться до протестувальників 🤣
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20.11.2023 00:39 Відповісти
А коли до них мігранти лізли з білорашки то чогось ніхто з ними не судився.
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20.11.2023 00:52 Відповісти
А як все гарно починалось...Наочний приклад, що словеса в цьому світі нічого не значать -основне ГРОШІ І СИЛА.
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20.11.2023 06:25 Відповісти
Ага, ага…

» Бабло побеждает фсеее», Януковощ.
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20.11.2023 07:10 Відповісти
В средине апреля Зеленский получил в Польше орден и началось .
Может не стоило быть орденоносцем ?
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20.11.2023 09:10 Відповісти
Надо было орден на спине закрутить.
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20.11.2023 13:25 Відповісти
перекрытие международной трассы это преступление . приехали польские спец отряды и всех протестующих в сизо. но нет, полиция их охраняет))) значит власть польши что то не догаваривает
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20.11.2023 14:56 Відповісти
 
 