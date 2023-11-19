Україна та Польща позиватимуться проти протестувальників, які блокують рух автотранспорту через кордон
Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску через мітинг польських перевізників.
Про це заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників АсМАП Володимир Балін в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ситуація фактично критична, і на сьогодні ми говоримо про те, що маємо юридичну підтримку уже в Польщі. Адвокати отримали два завдання. Перше завдання - якнайшвидше розблокувати ситуацію. Друге завдання - з’ясувати, хто винен і хто буде сплачувати ці збитки. Ми над цим працюємо разом із нашими колегами", - зазначив він.
Балін висловив упевненість, що ці позови будуть подані найближчим часом.
"Перевізники уже готують позови. І є польські юристи, які готові в Польщі ці позови подавати до страйкарів. Завтра увечері ми будемо мати інформацію стосовно дозволів (на блокування кордону. - Ред.) - хто давав дозвіл, хто запитував, на яких підставах. І все це ляже в основу", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
по факту-Мацьква! В неі грошей багато.
Вони готові платит за блокування кордону України звідки йде західна зброя.
Нема проблеми- вони роками платять шалені гроші на підкуп західних політиків та іншого мотлоху.
навіщо подавати позиви в польски суди?! Це безглуздя!
Давити треба на ЕС.
« Брюсель» потрібен розв'язати цю штучну кацапську проблему.
Де позиви до ЕС?
Позиви до міжнородного суду?
вангую, что в ближ. время после позова ситуация начнет меняться...
Країнам пора нищити агентів , якіне дають країнам спокою
Усе інше, то мильна ОПЕРА для дурнів!
Слава Україні!
Крівництво країни повинно працювати, а не дикларувати.
» Бабло побеждает фсеее», Януковощ.
Может не стоило быть орденоносцем ?