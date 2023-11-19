Україна та Польща позиватимуться проти протестувальників, які блокують рух автотранспорту через кордон

Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску через мітинг польських перевізників.

Про це заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників АсМАП Володимир Балін в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація фактично критична, і на сьогодні ми говоримо про те, що маємо юридичну підтримку уже в Польщі. Адвокати отримали два завдання. Перше завдання - якнайшвидше розблокувати ситуацію. Друге завдання - з’ясувати, хто винен і хто буде сплачувати ці збитки. Ми над цим працюємо разом із нашими колегами", - зазначив він.

Балін висловив упевненість, що ці позови будуть подані найближчим часом.

"Перевізники уже готують позови. І є польські юристи, які готові в Польщі ці позови подавати до страйкарів. Завтра увечері ми будемо мати інформацію стосовно дозволів (на блокування кордону. - Ред.) - хто давав дозвіл, хто запитував, на яких підставах. І все це ляже в основу", - додав він.

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