У Болгарії побоюються, що Росія вдасться до нових диверсій на території країни, щоб підірвати постачання зброї Україні, - ЗМІ

Болгарський збройовий магнат Еміліан Гебрев висловив занепокоєння щодо диверсійної кампанії, яку веде РФ, намагаючись зірвати постачання зброї в Україну. Він закликав вжити заходів на національному рівні та на рівні НАТО.

Про це він розповів у інтерв’ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Гебрева, російські диверсанти активно атакували заводи та склади його компанії Emco, яка виробляє значну частину болгарської військової продукції, яка потім доправляється в Україну.

"Російські загрози (означають. – Ред.), що слід вжити нового комплексу заходів на національному рівні, а також на рівні Альянсу", – вважає Гебрев.

Він наголосив, що жоден російський оперативник не був затриманий або притягнутий до кримінальної відповідальності через його отруєння ймовірно "Новічком" у 2015 році та вибухи на об’єктах Emco у 2011 та 2022 роках. Гебрев вважає це наслідком постійного впливу Москви на болгарський уряд.

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"Не було жодного результату в жодній з понад десятка справ, пов’язаних із російськими терористичними актами та шпигунською мережею в Болгарії. Усі розслідування або були зупинені, або зайшли в глухий кут, і жодна справа не була передана до суду", – зазначив він.

Як зазначається, близько 40% куль і снарядів, які використовує Україна, виробляються в Болгарії.

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Аналітики і болгарські чиновники вважають, що російський вплив загрожує прагненням Болгарії збільшити виробництво зброї та боєприпасів радянського зразка.

На думку Гебрева і джерел видання в оборонній галузі країни, Болгарія залишається основною сферою діяльності російських агентів.

"Росіяни дуже зацікавлені нашими об’єктами та людьми, як їх обслуговують. Питання в тому, як болгарська влада зможе захистити галузь і окремих осіб, власників підприємств галузі. Невдалі розслідування, знищені докази – це проблема", – зауважив на умовах анонімності болгарський чиновник.

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