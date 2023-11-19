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Новини
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У Болгарії побоюються, що Росія вдасться до нових диверсій на території країни, щоб підірвати постачання зброї Україні, - ЗМІ

болгарія

Болгарський збройовий магнат Еміліан Гебрев висловив занепокоєння щодо диверсійної кампанії, яку веде РФ, намагаючись зірвати постачання зброї в Україну. Він закликав вжити заходів на національному рівні та на рівні НАТО.

Про це він розповів у інтерв’ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

За словами Гебрева, російські диверсанти активно атакували заводи та склади його компанії Emco, яка виробляє значну частину болгарської військової продукції, яка потім доправляється в Україну.

"Російські загрози (означають. – Ред.), що слід вжити нового комплексу заходів на національному рівні, а також на рівні Альянсу", – вважає Гебрев.

Він наголосив, що жоден російський оперативник не був затриманий або притягнутий до кримінальної відповідальності через його отруєння ймовірно "Новічком" у 2015 році та вибухи на об’єктах Emco у 2011 та 2022 роках. Гебрев вважає це наслідком постійного впливу Москви на болгарський уряд.

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"Не було жодного результату в жодній з понад десятка справ, пов’язаних із російськими терористичними актами та шпигунською мережею в Болгарії. Усі розслідування або були зупинені, або зайшли в глухий кут, і жодна справа не була передана до суду", – зазначив він.

Як зазначається, близько 40% куль і снарядів, які використовує Україна, виробляються в Болгарії.

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Аналітики і болгарські чиновники вважають, що російський вплив загрожує прагненням Болгарії збільшити виробництво зброї та боєприпасів радянського зразка.

На думку Гебрева і джерел видання в оборонній галузі країни, Болгарія залишається основною сферою діяльності російських агентів.

"Росіяни дуже зацікавлені нашими об’єктами та людьми, як їх обслуговують. Питання в тому, як болгарська влада зможе захистити галузь і окремих осіб, власників підприємств галузі. Невдалі розслідування, знищені докази – це проблема", – зауважив на умовах анонімності болгарський чиновник.

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Болгарія (782) зброя (7454) росія (65073) диверсія (348)


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Топ коментарі
+5
То давайте разом учворимо диверсії на кацапській території!
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19.11.2023 21:28
+2
П'ята служба ФСБ РФ постійно проводить операції по вербуванню чиновників, політиків, військових, працівників оборонних підприємств, та інших - по всьому світу.
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19.11.2023 21:34
+2
Якесь дежавю , таке враження , що читав про Україну.
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19.11.2023 21:50
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То давайте разом учворимо диверсії на кацапській території!
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19.11.2023 21:28 Відповісти
сексологиню Єрмака послицю треба в діло запускати за прфесією
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19.11.2023 21:30 Відповісти
На одному з москітних корабликів
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19.11.2023 21:33 Відповісти
П'ята служба ФСБ РФ постійно проводить операції по вербуванню чиновників, політиків, військових, працівників оборонних підприємств, та інших - по всьому світу.
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19.11.2023 21:34 Відповісти
Це ви їх рекламуєте чи боїтесь, чи шо?
Стандартні речі для будь-яких розвідок. Ну, які мають гроші, звісно
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19.11.2023 21:37 Відповісти
Я інформую тих хто непоінформований.
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19.11.2023 21:39 Відповісти
Всі такі тупі ...
Не тре створювати якусь "легендарну крутизну" кацапам.
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19.11.2023 21:41 Відповісти
То ви розумний й не змогли пройти повз щоби не заявити про це? Казка "жабка-мандрівниця" - вас нічому не навчила?
Ви хочете навчити українців недооцінювати ворога?
Це дивно...
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19.11.2023 22:03 Відповісти
Якесь дежавю , таке враження , що читав про Україну.
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19.11.2023 21:50 Відповісти
Нужно организовать спецслужбу с обменом информацией между Украиной, Польшей и Болгарией, которая без лишнего шума и ненавязчиво убирает агентов москвы в Европе.
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19.11.2023 22:06 Відповісти
шось не пойняв, балгари, ви що терпіли кацапів ? Не можете в себе порядку навести ?
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19.11.2023 22:17 Відповісти
Братушки вдруг прозревать стали!? А когда лет с 20 назад недвижимость кацапам продавали целыми побережьями, тогда думали! По 10--17 тыс евро дома и квартиры 4- комнатные! Теперь ждите спасителей русского мира. Они придут. Скоро .
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20.11.2023 02:07 Відповісти
..."побоюються", а що ви там зробили щоб перестати "побоюватись". Тим більше, випадків було вже достатньо. А відсидіти вже не вдасться бо москаль ще та сволота-буде гадити де тільки зможе.
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20.11.2023 06:15 Відповісти
 
 