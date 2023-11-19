ЗСУ і надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області та завдають вогневого ураження противнику, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ходу наступальної Сил оборони протягом 19 листопада 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику".
Топ коментарі
+8 alexandr shamov
показати весь коментар19.11.2023 21:43
+5 Urs
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+5 Чайка Київ
показати весь коментар19.11.2023 22:14
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Бо на єдиному марафоні, чомусь взагалі ЦЕ ПИТАННЯ ОБХОДЯТЬ впродовж двох років!
«Израильский новостной портал Ynet проверил, дети каких министров Израиля сейчас в рядах армии: https://dl-news.defence-line.org/?p=16211
або в штурмових ротах барделій Парижа.