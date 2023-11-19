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ЗСУ і надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області та завдають вогневого ураження противнику, - Генштаб

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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ходу наступальної Сил оборони протягом 19 листопада 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відтіснили окупантів на 3-8 км від Дніпра на лівому березі Херсонщини, - Гуменюк

Автор: 

Генштаб ЗС (6549) Дніпро (3266) Херсонська область (5731)


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Топ коментарі
+8
Смерть кацапським загарбникам !!! https://youtu.be/rDdcw_p3eJg А вiд пинi танок маленьких гусакiв !!!
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19.11.2023 21:43
+5
https://www.youtube.com/watch?v=********-h8 ЗБІР на 100 комплектів штурмових човнів для Корпусу МП
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19.11.2023 22:08
+5
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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19.11.2023 22:14
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Смерть кацапським загарбникам !!! https://youtu.be/rDdcw_p3eJg А вiд пинi танок маленьких гусакiв !!!
показати весь коментар
19.11.2023 21:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=********-h8 ЗБІР на 100 комплектів штурмових човнів для Корпусу МП
показати весь коментар
19.11.2023 22:08 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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19.11.2023 22:14 Відповісти
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19.11.2023 22:42 Відповісти
Чекаємо від Зеленського, як гаранта Конституції, звіт про ЗАХИСТ УКРАЇНИ дітьми привладних на ПОСАДАХ, як це зробили Ізраїльтяни!
Бо на єдиному марафоні, чомусь взагалі ЦЕ ПИТАННЯ ОБХОДЯТЬ впродовж двох років!

«Израильский новостной портал Ynet проверил, дети каких министров Израиля сейчас в рядах армии: https://dl-news.defence-line.org/?p=16211
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19.11.2023 22:59 Відповісти
Діти привладних воюють в складі батольону " Монте- Карло",
або в штурмових ротах барделій Парижа.
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19.11.2023 23:58 Відповісти
А у нас будь-чиї діти чомусь не воюють, призивають переважно дідів з безліччу хвороб, і ті вже закінчуються, особливо в селах і невеликих містечках. Чому не призивають молодих і здорових, на хєра той популізм?
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20.11.2023 07:40 Відповісти
Це просування - на мій погляд,помилка.Нам треба мати сили для подолання лінії оборони,яку зробила рашка на відстані 15- 30 кілометрів від лівого берега.Створені раніше рашкой укріплення на березі Дніпра покинути через підтоплення.Ми можемо опиниться між іх обороною та річкою без можливості окопатись або відійти.Полоса завширшки від 15 км біля моря до 0 біля Нової Каховки прострілюеться наскрізь.Якщо в нас нема можливості подолати швідко рубеж - буде погано.Але ,здається,зараз керує політика.
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20.11.2023 09:46 Відповісти
Москалюги вихваляються, що збили десант у воду.
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20.11.2023 10:42 Відповісти
 
 