ЗСУ і надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області та завдають вогневого ураження противнику, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ходу наступальної Сил оборони протягом 19 листопада 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відтіснили окупантів на 3-8 км від Дніпра на лівому березі Херсонщини, - Гуменюк