Ключове зараз - це гарантії партнерів, що підтримка України буде достатньою і наступного року, - Зеленський

У комунікації з партнерами зараз важливими є гарантії того, що підтримка України буде достатньою і наступного року, заявив президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що потрібен цей сигнал у бік Росії.

"Продовжуємо готуватися до запланованих міжнародних подій цього тижня. Буде важлива активність - нова комунікація з нашими партнерами", - заявив він у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський наголосив, що "ключове зараз - це гарантії того, що підтримка України буде достатньою і наступного року також".

"Я дякую всім країнам, які розглядають це так само, як і ми. Потрібен цей сигнал у бік Росії: щоб вони не робили, світ не втомиться захищати свободу і міжнародний порядок", - зазначив він.

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