4 з 10 постраждалих у ДТП в Польщі українців перебувають у лікарні, - генеральний консул України Куць

У ДТП, яка сталася сьогодні у Верешині неподалік Грубешува у Люблінському воєводстві Польщі, постраждали 10 українців, 4 перебувають у лікарні, 3 загинули.

Про це у коментарі Радіо Свобода розповів генеральний консул України у Любліні Олег Куць, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, українські консули роблять усе для того, аби постраждалі отримали оперативну і якісну медичну допомогу, а тіла загиблих українців якнайшвидше доправити додому.

Загалом четверо постраждалих перебувають у медичних закладах Люблінського воєводства – це дві жінки, трирічна дитина і водій.

Нагадаємо, трагедія сталася в неділю близько 4:30 ранку у Верешині неподалік Грубешува у Люблінському воєводстві Польщі. На прямій ділянці дороги водій автобуса раптово з’їхав ліворуч і врізався в дерево, що росте на узбіччі. Усі десять пасажирів автобуса - громадяни України.

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