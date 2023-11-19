Зеленський подякував усім причетним до повернення в Україну викраденого росіянами в Маріуполі Єрмохіна
Президент України Володимир Зеленський подякував усім, хто причетний до повернення на батьківщину в день свого повноліття українця Богдана Єрмохіна, вивезеного окупантами з Маріуполя до Росії.
"Окремо хочу подякувати кожному і кожній, чия небайдужість і ефективність допомагає нам повертати в Україну дітей, які були викрадені з окупованої території. Сьогодні нам вдалося повернути в Україну Богдана Єрмохіна - хлопця, який був вивезений з Маріуполя до Росії. Багато було спроб йому допомогти. Я радий, що все спрацювало", - заявив він у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
Глава держави подякував усій команді, яка працює над поверненням українських дітей.
"Це і Офіс, і омбудсмен, і наші міжнародні партнери, зокрема ЮНІСЕФ. Особливо я вдячний Катару за дієве посередництво та допомогу. Дякую! Про всіх наших людей ми пам'ятаємо. Про кожен куточок України, який зараз в окупації, ми пам'ятаємо", - зазначив президент.
Як повідомлялося, викрадений російськими окупантами з міста Маріуполь Донецької області підліток Богдан Єрмохін повернувся в Україну в неділю, у день свого 18-річчя.
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«Израильский новостной портал Ynet проверил, дети каких министров Израиля сейчас в рядах армии: • младший сын премьер-министра Биньямина Нетаньяху - Авнер; • сын президента Ицхака Герцога (причем воюет непосредственно в самой Газе); • двое детей министра обороны Йоава Галанта;
https://dl-news.defence-line.org/?p=16211
Но так это все пиарно выглядит со стороны президента
Как та девушка с собачкой, которую вывозили из Китая
Тысячи украинцев сидят в российском плену
Их подвергают пыткам
Президент встретился с их родными?
Я уже не говорю про погибших
Израиль отдает память каждому погибшему
ИМЯ каждого назовут вслух
А мы до сих пор гадаем про наши потери
Если бы эти цифры не были страшными
Нам бы их назвали
А раз скрывают
Значит цифры ужасные
Я уже не говорю про потери в Мариуполе
Город -кладбище
"Не дам вам рыбку, но дам вам удочку"
Цифра собственных потерь тщательно скрывается всеми воюющими сторонами. Примерную цифру сообщат лет через 20. Но все источники закрыть невозможно. Оно где то да вылезет. Я вам предлагаю один из вариантов.
В свободном доступе есть (в частности интервью немецкой компании производителя) сведения о потребности протезирования в Украине.
В свободном доступе есть статистические данные, армии США соотношения безвозвратных потерь/ кол-во раненых/ кол-во случаев ампутации. Таблица отображает данные во всех военных кампаниях начиная с 1-й мировой.
Найдите подходящую кампанию (скорее всего 2-я мир, или вьетн). Можно вычесть кол-во пострадавших мирного населения. ООН публикует данные.
Результат может дать примерное представление.
Свои расчёты намеренно не привожу, так как мне тоже верить нельзя. Если цифра не понравится воспользуйтесь методом уважаемого Sharl.
А про роботу якось забули.
Богдан Єрмохін родом із Маріуполя. За https://svidomi.in.ua/page/pidlitka-iakoho-rosiiany-vyvezly-z-tymchasovo-okupovanoho-mariupolia-imovirno-spiimaly-na-kordoni-z-bilorussiu-pid-chas-sproby-povernutysia-v-ukrainu свідченнями колишніх педагогів, хлопець осиротів ще в ранньому віці. Рідні батьки померли, коли Богдану було близько восьми років.
https://svidomi.in.ua/page/bohdan-yermokhin-z-mariupolia-iakoho-rosiiany-nezakonno-vyvezly-v-rf-vzhe-v-ukraini
пламенный привет Владимир Ссанычу от его избирателей....
https://twitter.com/i/status/1726176640856957360
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