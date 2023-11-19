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Зеленський подякував усім причетним до повернення в Україну викраденого росіянами в Маріуполі Єрмохіна

єрмохін

Президент України Володимир Зеленський подякував усім, хто причетний до повернення на батьківщину в день свого повноліття українця Богдана Єрмохіна, вивезеного окупантами з Маріуполя до Росії.

"Окремо хочу подякувати кожному і кожній, чия небайдужість і ефективність допомагає нам повертати в Україну дітей, які були викрадені з окупованої території. Сьогодні нам вдалося повернути в Україну Богдана Єрмохіна - хлопця, який був вивезений з Маріуполя до Росії. Багато було спроб йому допомогти. Я радий, що все спрацювало", - заявив він у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Глава держави подякував усій команді, яка працює над поверненням українських дітей.

"Це і Офіс, і омбудсмен, і наші міжнародні партнери, зокрема ЮНІСЕФ. Особливо я вдячний Катару за дієве посередництво та допомогу. Дякую! Про всіх наших людей ми пам'ятаємо. Про кожен куточок України, який зараз в окупації, ми пам'ятаємо", - зазначив президент.

Як повідомлялося, викрадений російськими окупантами з міста Маріуполь Донецької області підліток Богдан Єрмохін повернувся в Україну в неділю, у день свого 18-річчя.

Автор: 

депортація (723) Зеленський Володимир (23775) Маріуполь (3226) визволення (564) підлітки (401)


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Топ коментарі
+9
Я очень рада за этого мальчика
Но так это все пиарно выглядит со стороны президента
Как та девушка с собачкой, которую вывозили из Китая
Тысячи украинцев сидят в российском плену
Их подвергают пыткам
Президент встретился с их родными?
Я уже не говорю про погибших
Израиль отдает память каждому погибшему
ИМЯ каждого назовут вслух
А мы до сих пор гадаем про наши потери
Если бы эти цифры не были страшными
Нам бы их назвали
А раз скрывают
Значит цифры ужасные
Я уже не говорю про потери в Мариуполе
Город -кладбище
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20.11.2023 00:14
+9
Ти-ЗЕЛЯ здав в окупацію 25 000 українських дітей яких депортували до рашки, а 2400 до білорусі і тепер ти- квартальна ПАСКУДА піаришся на одному повернутому хлопцю...БОЖЕ ЯК ЖЕ Я ТЕБЕ НЕНАВИДЖУ малорос !!!!
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20.11.2023 01:51
+7
дешевые номера не проходят, вова!
пламенный привет Владимир Ссанычу от его избирателей....
https://twitter.com/i/status/1726176640856957360
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20.11.2023 00:43
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Добра справа зроблена!
«Израильский новостной портал Ynet проверил, дети каких министров Израиля сейчас в рядах армии: • младший сын премьер-министра Биньямина Нетаньяху - Авнер; • сын президента Ицхака Герцога (причем воюет непосредственно в самой Газе); • двое детей министра обороны Йоава Галанта;

https://dl-news.defence-line.org/?p=16211
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20.11.2023 00:01 Відповісти
скільки "офісних" за це ордена отримають???
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20.11.2023 00:12 Відповісти
дадут индульгенцию на казнокрадство.
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20.11.2023 06:48 Відповісти
Я очень рада за этого мальчика
Но так это все пиарно выглядит со стороны президента
Как та девушка с собачкой, которую вывозили из Китая
Тысячи украинцев сидят в российском плену
Их подвергают пыткам
Президент встретился с их родными?
Я уже не говорю про погибших
Израиль отдает память каждому погибшему
ИМЯ каждого назовут вслух
А мы до сих пор гадаем про наши потери
Если бы эти цифры не были страшными
Нам бы их назвали
А раз скрывают
Значит цифры ужасные
Я уже не говорю про потери в Мариуполе
Город -кладбище
показати весь коментар
20.11.2023 00:14 Відповісти
Ну не кипишуй. Почему ты решила что никто тебе о потерях не говорит? Читай внимательно, смотри ютуб, слушай подкасты, анализируй и все будешь знать. Подоляк в интервью Ю. Латыниной сказал что наши потери приблизительно в 5 раз меньше чем потери орков. Деление в школе проходила? ну вот посмотри потери орков (цензор, УНИАН украинская правда и т.д.) и раздели на пять, будет тебе цифра, хотя и не очень точная, но все же. И помни что уныние в перечне главных грехов
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20.11.2023 00:41 Відповісти
А какой ******* верит ОП, зеленскому и его шобле казнокрадов, узурпаторов и госизменников?
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20.11.2023 06:49 Відповісти
Примерно такую же цифру даёт ВВС на которую в свою очередь ссылается Дойче Велле и Голос Америки. Других цифр я не встречал (канашенкову не верю). Если вы знаете другие данные то напишите ….
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20.11.2023 15:39 Відповісти
Подавить вас сук нада підарасню падалЬяцьку.
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20.11.2023 10:06 Відповісти
"Никогда так не врут как перед сексом, после охоты и во время войны"
"Не дам вам рыбку, но дам вам удочку"
Цифра собственных потерь тщательно скрывается всеми воюющими сторонами. Примерную цифру сообщат лет через 20. Но все источники закрыть невозможно. Оно где то да вылезет. Я вам предлагаю один из вариантов.
В свободном доступе есть (в частности интервью немецкой компании производителя) сведения о потребности протезирования в Украине.
В свободном доступе есть статистические данные, армии США соотношения безвозвратных потерь/ кол-во раненых/ кол-во случаев ампутации. Таблица отображает данные во всех военных кампаниях начиная с 1-й мировой.
Найдите подходящую кампанию (скорее всего 2-я мир, или вьетн). Можно вычесть кол-во пострадавших мирного населения. ООН публикует данные.
Результат может дать примерное представление.
Свои расчёты намеренно не привожу, так как мне тоже верить нельзя. Если цифра не понравится воспользуйтесь методом уважаемого Sharl.
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20.11.2023 05:10 Відповісти
а чого піарно? Зе офіційно попросили поспособити. ось вінь і відчитується. ти не хочеш знати, чим усе зацінчилось. от уже триндичиха.
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20.11.2023 07:00 Відповісти
Показуха наш дивіз!
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20.11.2023 00:22 Відповісти
тобто відчитатися і подякувати усім причетним не треба?
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20.11.2023 07:01 Відповісти
По великому рахунку, в нас лише тим і займаються, що «відчитуються».
А про роботу якось забули.
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20.11.2023 10:21 Відповісти
Я тільки одного не зрозумів- а де його батько та мати? Це про нього писали що він ще малий а його ***** хотів до кацапської армії призвати? Це він через те в Україну приїхав з кацапстану? Йому вже 18 років він юнак і шо він збирається далі робити? Треба ж кацапам помститися чи як?
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20.11.2023 00:32 Відповісти
гугл в помічч, але ляпотлу то важко, правда ж?

Богдан Єрмохін родом із Маріуполя. За https://svidomi.in.ua/page/pidlitka-iakoho-rosiiany-vyvezly-z-tymchasovo-okupovanoho-mariupolia-imovirno-spiimaly-na-kordoni-z-bilorussiu-pid-chas-sproby-povernutysia-v-ukrainu свідченнями колишніх педагогів, хлопець осиротів ще в ранньому віці. Рідні батьки померли, коли Богдану було близько восьми років.

https://svidomi.in.ua/page/bohdan-yermokhin-z-mariupolia-iakoho-rosiiany-nezakonno-vyvezly-v-rf-vzhe-v-ukraini
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20.11.2023 07:03 Відповісти
дешевые номера не проходят, вова!
пламенный привет Владимир Ссанычу от его избирателей....
https://twitter.com/i/status/1726176640856957360
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20.11.2023 00:43 Відповісти
Ти-ЗЕЛЯ здав в окупацію 25 000 українських дітей яких депортували до рашки, а 2400 до білорусі і тепер ти- квартальна ПАСКУДА піаришся на одному повернутому хлопцю...БОЖЕ ЯК ЖЕ Я ТЕБЕ НЕНАВИДЖУ малорос !!!!
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20.11.2023 01:51 Відповісти
https://youtu.be/I1V1-Jj70jk?t=424 питаєте де наш Моссад? Ось він
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20.11.2023 02:21 Відповісти
Простите, вы руки моете перед едой? Вы правила гигиены соблюдаете?
Почему вы решили что все бросятся открывать вашу ссылку на неизвестный интернет ресурс?
Правила хорошего тона (если оно вам конечно надо) рекомендуют давать короткий анонс и адрес ссылки.
А вообще это характеризует не вас, а администрацию сайта. В других местах такое удаляется автоматически.
Ещё раз прошу прощения.
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20.11.2023 05:17 Відповісти
я вас вибачаю. ідіть собі з богом.
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20.11.2023 05:30 Відповісти
У хронологічному порядку треба би було «подякувати, у першу чергу, причетним до його депортації з України. Але наш президент напрочуд скромний, сам собі не буде дякувати.
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20.11.2023 02:37 Відповісти
Сдал этого мальчика в плен и теперь благодарит за возвращение. Еще не извесно, как рыфы участвует в этом пиаре не крови. Подонок.
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20.11.2023 06:46 Відповісти
Ну разве можно так? Извинись сейчас же перед дядей!
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20.11.2023 08:05 Відповісти
а шо такое рыфы ,Гугиль молчит
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20.11.2023 08:08 Відповісти
Думаю тут про - рф.
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20.11.2023 08:52 Відповісти
ВСУ продвинулись вперед под Авдеевкой - ISW
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20.11.2023 08:04 Відповісти
Коли щєля обісрався на всіх "фронтах", вдруг аткуда нє вазьмісь паявілся в рот іпісь. І повно ідіотів які досі вірять, що жоповтік одним своїм могутнім словом звільнив його.
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20.11.2023 10:12 Відповісти
 
 