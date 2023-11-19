Зеленський подякував усім причетним до повернення в Україну викраденого росіянами в Маріуполі Єрмохіна

Президент України Володимир Зеленський подякував усім, хто причетний до повернення на батьківщину в день свого повноліття українця Богдана Єрмохіна, вивезеного окупантами з Маріуполя до Росії.

"Окремо хочу подякувати кожному і кожній, чия небайдужість і ефективність допомагає нам повертати в Україну дітей, які були викрадені з окупованої території. Сьогодні нам вдалося повернути в Україну Богдана Єрмохіна - хлопця, який був вивезений з Маріуполя до Росії. Багато було спроб йому допомогти. Я радий, що все спрацювало", - заявив він у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Глава держави подякував усій команді, яка працює над поверненням українських дітей.

"Це і Офіс, і омбудсмен, і наші міжнародні партнери, зокрема ЮНІСЕФ. Особливо я вдячний Катару за дієве посередництво та допомогу. Дякую! Про всіх наших людей ми пам'ятаємо. Про кожен куточок України, який зараз в окупації, ми пам'ятаємо", - зазначив президент.

Як повідомлялося, викрадений російськими окупантами з міста Маріуполь Донецької області підліток Богдан Єрмохін повернувся в Україну в неділю, у день свого 18-річчя.