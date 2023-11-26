Минулої доби ЗСУ відбили понад 50 атак ворога на 6 напрямках, - Генштаб
Ворог минулої доби вів штурмові дії біля Синьківки та Іванівки, поблизу Кліщіївки та Андріївки, не полишає спроб оточити Авдіївку.
Про це йдеться в ранковому зведення Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де Силами оборони відбито 4 атаки.
На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають загарбникам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії ворога в районах Степового, Авдіївки, Первомайського та південніше Новокалинового Донецької області. Тут українські захисники відбили 23 атаки.
На Мар’їнському напрямку противник вів штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 9 атак.
На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області.
На Запорізькому напрямку ворог 8 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Роботиного Запорізької області.
Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.
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