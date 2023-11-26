У Росії заявили про масовану атаку безпілотниками, за ніч ППО нібито знищила 20 БпЛА
В ніч на 26 листопада у Росії заявили про спробу масованої атаки безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив мер Москви Сергій Собянін.
За словами Собяніна, дрони, що летіли на Москву, збиті в районі Наро-Фомінська і Одинцовському міському окрузі Підмосков'я, також ППО перехопила і знищила кілька безпілотників у Брянській, Тульській і Калузькій областях. Постраждалих та серйозних руйнувань нібито немає.
Згодом Собянін повідомив про ще один безпілотник, який намагався здійснити атаку на Москву. Його збили у Подольську. О 4.52 він повідомив про нібито збитий безпілотник у Раменському міському окрузі.
Міноборони РФ зранку 26 листопада повідомило, що за ніч російська ППО знищила 20 безпілотників у 4 областях.
Вночі 26 листопада тимчасово зупинили приймання і відправлення літаків московські аеропорти "Внуково" і "Домодєдово"
У зоні очікування аеропорту "Внуково" на той час перебували два пасажирські лайнери, затримали вильоти трьох рейсів. У "Домодєдово" затримали один рейс.
Губернатор Турської області Олексій Дюмін повідомив, що нібито український безпілотник врізався в багатоквартирний житловий будинок в обласному центрі.
"У ніч на 26 листопада над територією Тульської області було припинено атаку двох безпілотних літальних апаратів. Обидва були збиті засобами ППО Міністерства оборони РФ. Один із них, втративши керування, врізався в багатоквартирний житловий будинок у Тулі", - зазначив Дюмін.
Один мешканець будинку легкого різаного поранення.
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Сама смачна ціль в місцеві - аеропорти: навіть загроза появи бпла зупиняє роботу аеропорта. Для рашки з її відстанями це критично
От название выбрали блин.
Летающий Бобер )))
Назвали бы Кажан или там Филин...
А "Бобром" його (скоріш всього) назвали за форму фюзеляжу Та й яка різниця - як саме називається? Аби був результативним!
Сич и Пугач тоже крутые названия.
Тим більше, що більша частина кацапів миється раз на місяць і ні хріна взагалі не помітить різниці
Динаміт - не краща ВР для таких цілей Бо ексудація нітрогліцерину робить його небезпечним
Якщо вже на те пішло - то простіше "поставить на потік" виплавку тротилу з трофейних фугасних снарядів Там і вогню не потібно - просто в камеру з снарядом (після вилучення підривача) подавать під тиском перегріту водяну пару Температура плавлення тротилу - приблизно 88 градусів
А "обманки" робляться задля виснаження ППО та розсіювання уваги операторів РЛС та спостерігачів А також для "промацування" прогалин в їх роботі Адже рух "обманок" теж відслідковується нашими операторами І на них стоїть передаюча апаратура, що доповідає стан польоту до моменту збиття БПЛА
Оті БПЛА які знаходили кацапи на своїй території , можливо, ними саме й були
Хоч динаміт, хоч терміт, хоч "блокпластіт". Це все-одно найдешевше, що може бути в безпілотнику. І навіть якщо він іде "обманкою", то все одно його слід запрограмувати на якийсь об'єкт. Авось долетить, паралельно відволікаючи ППО. Ну а якщо долетів, то сенс його було пускати без вибухівки?
Пояснюю на іншому прикладі : для ядерного удару по стратегічному об"єкту готувався цілий полк Під одні літаки підвішувалися "постановщики помех" Під інші - протирадіолокаційні ракети Ще під інші - ракети повітря-земля для придушення системи ППО Готували для удару до 20-22 бортів І лише ОДИН літак ніс ядерний боєзаряд
Звідки ти знаєш - яке саме "корисне навантаження" ніс кожен з БПЛА цього "рою"? І яке саме завдання було у кожного з них? Може деякі (замість вибухівки) несли на собі апаратуру фіксації радіочастот (як Іл-20 в СРСР) та радіопередаючу апаратуру Вона теж має значну масу Тобто це - "розвідники" Інші могли летіть як "постановщики помех" - щоб допомогти ударним БПЛА непоміченими прорваться через систему ППО
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Я не вважаю, що роблять неправильно, я вважаю, що такої херні взагалі ніхто не робить. Хто буде запускати дальні ударні безпілотники без вибухівки?
😆"Щербинка. Бьіло 2 взрыва. Звук как от сверхзвукового самолета, а потом: бах! Позвонила в службу спасения (хотя я и не просила вызывать) приехали все службы: пожарная,мчс, полиция, скорая. Уф😧" -пишуть на мацквє.
😆"Я проснулась от звуков.. Бутово"
"Я из Подольска. Тоже самое. Офигеть. Вот это проснулась!"
"В Подольском районе жуткий грохот, аж вскочили! Это жесть..."
Це ще нічого такого страшного не було, а вони вже гвалт вчиняють. Але все ж таки після вчорашньої атаки на Київ і сьогоднішньої по нашій області, то радісно читати їх пабілки з завиваннями😆🤣
то ми будемо відправляти у відповідь, мабуть їм теж не сподобається, нехай теж бігають ховаються, тоді може дійде