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У Росії заявили про масовану атаку безпілотниками, за ніч ППО нібито знищила 20 БпЛА

тула

В ніч на 26 листопада у Росії заявили про спробу масованої атаки безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив мер Москви Сергій Собянін.

За словами Собяніна, дрони, що летіли на Москву, збиті в районі Наро-Фомінська і Одинцовському міському окрузі Підмосков'я, також ППО перехопила і знищила кілька безпілотників у Брянській, Тульській і Калузькій областях. Постраждалих та серйозних руйнувань нібито немає.

Згодом Собянін повідомив про ще один безпілотник, який намагався здійснити атаку на Москву. Його збили у Подольську. О 4.52 він повідомив про  нібито збитий безпілотник у Раменському міському окрузі.

Міноборони РФ зранку 26 листопада повідомило, що за ніч російська ППО знищила 20 безпілотників у 4 областях.

Вночі 26 листопада тимчасово  зупинили приймання і відправлення літаків  московські аеропорти "Внуково" і "Домодєдово" 

У зоні очікування аеропорту "Внуково" на той час перебували два пасажирські лайнери, затримали вильоти трьох рейсів. У "Домодєдово" затримали один рейс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військову частину у Волгоградській області РФ атакував БПЛА, - росЗМІ

Губернатор Турської області Олексій Дюмін повідомив, що нібито український безпілотник врізався в багатоквартирний житловий будинок в обласному центрі. 

"У ніч на 26 листопада над територією Тульської області було припинено атаку двох безпілотних літальних апаратів. Обидва були збиті засобами ППО Міністерства оборони РФ. Один із них, втративши керування, врізався в багатоквартирний житловий будинок у Тулі", - зазначив Дюмін.

Один мешканець будинку легкого різаного поранення.

Автор: 

безпілотник (4073) росія (64846)


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Топ коментарі
+13
бити треба по трансформаторним полям ПС, яких у трьох прилеглих областях більше ніж півтисячі. Від них живиться купа підприємств російського ВПК, тому це однозначно легітимні цілі. І ніякого ППО там нема. Нєхер літати заради піару на маскву, де повно засобів ППО.
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26.11.2023 08:07
+11
Даремно повторюємо ці кацапські пропагандонські речі. У нас для цього безпілотників на порядок менше. Краще використовувати за призначенням та херячити по їхніх військових об'єктах, а не в москоу-сіті скла бити та офісний планктон лякати
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26.11.2023 07:47
+10
Ну захерячити в якусь ТЕС під москвабадом було б непогано. Нехай хоч добу померзнуть,суки. На власній шкурі прохавають.Там немає кого жаліти. Вони все одно українців ненавидять.
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26.11.2023 07:52
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75 в одну ціль,тоді буде якийсь реультат(Хоч по Донецьку,Луганську,Керчі...
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26.11.2023 07:40 Відповісти
Ну он кацапи 75 вчора запустили і який результат? Провода магістральні обірвали та на половину дня пару районів без світла було?
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26.11.2023 07:50 Відповісти
А тим часом на окупованих територіях було світло,а отже тепло,ремонтували техніку,підігрівали їжу окупантам,лікували їх..((
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26.11.2023 08:09 Відповісти
У тих "сталінградах" ?
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26.11.2023 11:10 Відповісти
У кацапів набагато більша територія її перекрити важче
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26.11.2023 10:10 Відповісти
Перекривають важливі об'єкти. Болота та тайгу, яка 70% кацапляндії ніхто не перекриває, можна сміливо туди безпілотники засилати та північних оленів до усрачки доводити...
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26.11.2023 10:14 Відповісти
Для прикриття об'єктів, тієї ж мацкви, потрібні засоби ППО і скоріш за все вони зняті з фронту

Сама смачна ціль в місцеві - аеропорти: навіть загроза появи бпла зупиняє роботу аеропорта. Для рашки з її відстанями це критично
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26.11.2023 11:16 Відповісти
тому дивно що наші не поставили ультиматум і не зупинили роботу їх аеропортів. Навіть пукалаками можна паралізуати рух. А для них це критично
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26.11.2023 17:59 Відповісти
Яка ще на фіг тайга. Ти що карту з європейською частиною кацапії ніколи не бачив?
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26.11.2023 15:18 Відповісти
А вот и Бобры снова прилетели...
От название выбрали блин.
Летающий Бобер )))
Назвали бы Кажан или там Филин...
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26.11.2023 07:42 Відповісти
кажан у нас вже є. Філіна у нас не буде.
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26.11.2023 07:57 Відповісти
"Філин" - російське слово Українською - "пугач" І не від кацапського слова "пугать" А від його крику нічного - "пугу" Козаки його вибрали колись у якості "нічного звукового паролю" Навіть крилатий вислів є : "Пугу-пугу - козак з Лугу!"
А "Бобром" його (скоріш всього) назвали за форму фюзеляжу Та й яка різниця - як саме називається? Аби був результативним!
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26.11.2023 08:02 Відповісти
Є ще варіант "Сич"
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26.11.2023 08:14 Відповісти
Та яка різниця? Он - один з найрезультативніших бомбардувальників ІІ Світової назвали "Комарем"! Він від того став гіршим? (Б-25 "Москіто")
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26.11.2023 08:17 Відповісти
Москит тоже хорошее название и для бомбера и для беспилотника. А Бобёр... смешное и забавное... и Малюк тоже кстати ) Название оружия должно быть хлестким и давить на мораль противника в том числе. Лелека тоже слишком доброе. А вот Шарк уже годно. Сокол нормально. Форт хорошо. Варта, Стугна, Козак - тоже нормально. Бобёр наверное Притула выдумал, шутник )
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26.11.2023 23:49 Відповісти
"Танк" - "крута" назва? А первинне значення цього терміну - "бочка" От і живи тепер з цим!
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26.11.2023 23:52 Відповісти
Дивно, як давно я не чула цього слова Пугач, ми його в дитинстві часто говорили. Не сич, а іменно Пугач,сидів на дереві сусідки.....
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26.11.2023 08:29 Відповісти
"Сичі" - то зовсім інше! Найважчий та найрозповсюдженіший "сич" - "хатній" Він найчастіше зустрічається Важить всього 200 гр А "Пугач" доростає до 2,5 кг!
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26.11.2023 08:48 Відповісти
как вы яхту назовете так она и поплывет )
Сич и Пугач тоже крутые названия.
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26.11.2023 23:44 Відповісти
Даремно повторюємо ці кацапські пропагандонські речі. У нас для цього безпілотників на порядок менше. Краще використовувати за призначенням та херячити по їхніх військових об'єктах, а не в москоу-сіті скла бити та офісний планктон лякати
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26.11.2023 07:47 Відповісти
Ну захерячити в якусь ТЕС під москвабадом було б непогано. Нехай хоч добу померзнуть,суки. На власній шкурі прохавають.Там немає кого жаліти. Вони все одно українців ненавидять.
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26.11.2023 07:52 Відповісти
Де я написав, що їх шкодую? Просто не варте воно того і тих ресурсів, щоб якийсь там задрипаний район півдня без гарячої води був.

Тим більше, що більша частина кацапів миється раз на місяць і ні хріна взагалі не помітить різниці
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26.11.2023 07:55 Відповісти
ахахах жжошь пекельний чертяко
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26.11.2023 09:07 Відповісти
я б аеропорти кошмарив. Кожен день по десятку, зразу стануть
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26.11.2023 18:01 Відповісти
Ти "в курсі", як комплектуються МБР з роздільними боєголовками? Там стоїть одна (чи пара-трійка) ядерних зарядів Решта - "обманки" Розпізнать їх в польоті неможливо При розділенні боєголовки кожен "************" летить по своїй траєкторії і "викликає вогонь на себе" Те ж саме і з БПЛА ППО молотить по ВСІХ виявлених цілях Але який БПЛА дійсно несе боєзаряд - встановить не можна Можливо, їх несла лише третина (так само діють і кацапи) І справжні "прилетіли туди, куди треба" А кацапи позбивали "обманки" Хай радіють Збиті "обманки", що впали на багатоповерхівки - теж непогано: сіють паніку в головах "непабедимых рассеян"
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26.11.2023 08:13 Відповісти
Безпілотники - це не МБР. Якщо в тебе вже є готовий і робочий безпілотник, то, умовно кажучи, пару кіло динаміту туди впихнути - це найдешевша складова. Який сенс робити якісь "обманки"?
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26.11.2023 08:19 Відповісти
Ти ще "динаміт" знайти спробуй! У 1941-му радянські ФАБ робилися з бетону і наповнювалися "оксиліквітом" (сумішшю дерев"яної тирси та рідкого кисню) Бо не було тротилу чи інших ВР
Динаміт - не краща ВР для таких цілей Бо ексудація нітрогліцерину робить його небезпечним
Якщо вже на те пішло - то простіше "поставить на потік" виплавку тротилу з трофейних фугасних снарядів Там і вогню не потібно - просто в камеру з снарядом (після вилучення підривача) подавать під тиском перегріту водяну пару Температура плавлення тротилу - приблизно 88 градусів
А "обманки" робляться задля виснаження ППО та розсіювання уваги операторів РЛС та спостерігачів А також для "промацування" прогалин в їх роботі Адже рух "обманок" теж відслідковується нашими операторами І на них стоїть передаюча апаратура, що доповідає стан польоту до моменту збиття БПЛА
Оті БПЛА які знаходили кацапи на своїй території , можливо, ними саме й були
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26.11.2023 08:35 Відповісти
Я ж написав - "умовно кажучи".

Хоч динаміт, хоч терміт, хоч "блокпластіт". Це все-одно найдешевше, що може бути в безпілотнику. І навіть якщо він іде "обманкою", то все одно його слід запрограмувати на якийсь об'єкт. Авось долетить, паралельно відволікаючи ППО. Ну а якщо долетів, то сенс його було пускати без вибухівки?
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26.11.2023 08:41 Відповісти
Усі "такі "розумні" - тільки срать не просяться"! Вважаєш що діють "неправильно"? Їдь і пропонуй свої варіанти!
Пояснюю на іншому прикладі : для ядерного удару по стратегічному об"єкту готувався цілий полк Під одні літаки підвішувалися "постановщики помех" Під інші - протирадіолокаційні ракети Ще під інші - ракети повітря-земля для придушення системи ППО Готували для удару до 20-22 бортів І лише ОДИН літак ніс ядерний боєзаряд
Звідки ти знаєш - яке саме "корисне навантаження" ніс кожен з БПЛА цього "рою"? І яке саме завдання було у кожного з них? Може деякі (замість вибухівки) несли на собі апаратуру фіксації радіочастот (як Іл-20 в СРСР) та радіопередаючу апаратуру Вона теж має значну масу Тобто це - "розвідники" Інші могли летіть як "постановщики помех" - щоб допомогти ударним БПЛА непоміченими прорваться через систему ППО
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26.11.2023 09:04 Відповісти
Усі "такі "розумні" - тільки срать не просяться"! Вважаєш що діють "неправильно"?
=============
Я не вважаю, що роблять неправильно, я вважаю, що такої херні взагалі ніхто не робить. Хто буде запускати дальні ударні безпілотники без вибухівки?
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26.11.2023 09:18 Відповісти
Динаміт не військова вибухівка.
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26.11.2023 10:15 Відповісти
Ептель, я ж написав - "умовно кажучи"
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26.11.2023 10:23 Відповісти
Звісно фуфло. Залишилося почекати об'єктивної інформації.
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26.11.2023 07:49 Відповісти
А почему не 31 как всегда,сменилась методичка?
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26.11.2023 07:56 Відповісти
бити треба по трансформаторним полям ПС, яких у трьох прилеглих областях більше ніж півтисячі. Від них живиться купа підприємств російського ВПК, тому це однозначно легітимні цілі. І ніякого ППО там нема. Нєхер літати заради піару на маскву, де повно засобів ППО.
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26.11.2023 08:07 Відповісти
100%Поки коло ліній фронту й далі у ворога є інфраструктура,доти будуть штурми.Є струм,а отже тил підживлює передній край.
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26.11.2023 08:12 Відповісти
біля лінії фронту щільне ППО, а у прилеглих курській, брянській та білгородській ніхєра не закрито. Я вже писав про ********** оснащені котушками з струмопровідними нитками з композиційного матеріалу на основі вуглецю. Такі ********** надовго виведуть з ладу будь-яку ПС через множинні короткі замикання мережі, які викличуть значні пошкодження обладнання та пожежі, також пожежі можуть початися через перегрівання обладнання або провідників. Після застосування такого ********** потрібно спеціальне очищення території, інакше волокна поривами вітру можуть бути знову підняті з ґрунту та знову занесені на обладнання.
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26.11.2023 08:34 Відповісти
Ну,я не знаю,чи москалі Хаймарси можуть збити,тому ними по ближньому тилу.Й так,будьяка область рашки межуюча з кордоном України має гаснути,бо це все що звідси витікає.
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26.11.2023 08:41 Відповісти
на своїй теріторії ми не будемо бити по ПС. Це очевидно та логічно, бо там живуть наші громадяни.
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26.11.2023 08:45 Відповісти
Поки ми дискутуєми чи правильно це чи ні((На українській правді вже!Відтак, "половина Маріуполя, Донецька, Єнакієвого та Горлівка без електрики".
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26.11.2023 08:47 Відповісти
без світла - це зовсім не значить що зруновані ПС. Просто удари по ЛЕП.
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26.11.2023 08:57 Відповісти
Можливо, щось і згорить десь. Але всі ПС та лінії мають захист, який повинен повідключати їх при перегрузках. Погасити на деякий час-можливо, але спалити-навряд.
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26.11.2023 10:07 Відповісти
до сраки той захист коли горять великі ємності з маслом, які стоять рядами на трансформаторному полі. Заміна автотрансформатора займе деякий час - від декількох місяців до року, залежно від розміру і потужності.
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26.11.2023 10:49 Відповісти
Так, до сраки. Але спочатку їх потрібно підпалити. А от отими нитками навряд чи це вдасться. Про що я й написав. А як вони стоять та як захищаються-я добре знаю.
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26.11.2023 16:39 Відповісти
про "оті нитки" це виключно ваша думка. BLU-114/B не довбойоби придумали. А от як вони стоять - то можете відкрити гугл-меп та подивитись на ті трансформатори під відкритим небом.
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26.11.2023 19:40 Відповісти
Та я їх кожного дня бачу
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26.11.2023 19:58 Відповісти
ну так, в Іраку та Югославії теж бачили, а потім **** і блекаут.
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26.11.2023 20:23 Відповісти
Або ж по самих заводах ВПК всередині кацапляндії. До Пскова ж якось долетіли
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26.11.2023 08:12 Відповісти
на заводи вже літали - в кращому випадку були дірки в дахах цехів, бо не на всіх же заводах виробляють порох. А трансформаторне поле 100х00 метрів нічим не закриєш.
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26.11.2023 08:18 Відповісти
Теж правильно. Особливо якщо ще старі радянські заводи та ще плюс на величезній площі розташовані. Тут тільки якщо хтось наведе на найвразливішу точку, може ПММ-склад поруч стоїть або ще щось...

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26.11.2023 08:23 Відповісти
нема нічого вразливіше трансформаторного поля. І автотрансформатори їм ніхто не буде виробляти і постачати. Хіба що Іран.
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26.11.2023 08:37 Відповісти
А китайські хузяєва?
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26.11.2023 08:43 Відповісти
можливо знайдуться якісь компанії, які можуть ризикнути попасти під вторинні санкції. Цього не можно виключати.
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26.11.2023 08:49 Відповісти
Як їх відстежиш, якщо прямий кордон, хоч мішками носи. Та кулі тут говорити, якщо навіть у ЄС досі точаться суперечки, чи потрібно заборонити продаж полупровідників кацапам
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26.11.2023 08:53 Відповісти
автотрансформатори це не наівпровідники чи чипи, їх у мішку не понесеш. Це така велика і важка ***** на десятки, а то і на сотню тон ваги, яку досить не просто транспортувати. Тому і відстежити легко.
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26.11.2023 09:01 Відповісти
Ну відправлять вагоном чи літаком, яка різниця. Хто і що дізнається? До кацапів щотижня борти з Тегерана пурхають і тільки здогадуються всі, що ті шахіди возять
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26.11.2023 09:12 Відповісти
такі переміщення зазвичай легко відстежуються, тим більше що це не військовий і дуже габаритний виріб.
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26.11.2023 09:24 Відповісти
Як вони відстежуються? Якщо щодня тисячі вагонів із вантажами їдуть?
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26.11.2023 09:27 Відповісти
далеко не кожний автотрансформатор можно запхати у вагон. Хіба що для якогось ПГТ. Тому і відслідковується легко, zкщо не за гроші, так просто OSINT.
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26.11.2023 09:37 Відповісти
Так, багато вам той OSINT у Китаї дасть, який сам як цивілізація в цивілізації. На платформу поставлять, тентом накриють і привезуть. Думаєте, що супутники в онлайн режимі кожен метр транслюють?
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26.11.2023 09:47 Відповісти
на платформу можно поставити трансформатор для села, навіть великого, а хєровину у сто тон або навіть більше у брезент непомітно не загорнеш і на платформу не завантажиш. А очі, які можно купить, є скрізь.
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26.11.2023 10:53 Відповісти
Ну той що, що можна відстежити? Силові трансформатори ніколи не потраплять під санкції. Толерантні європейці заявлять: як можна без світла оставити МИРНЕ населення?
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26.11.2023 10:43 Відповісти
а ось це скоріше може бути. Якщо росія не ***** остаточно якоюсь витівкою цивілізований світ.
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26.11.2023 10:56 Відповісти
тому треба аеропорти кошмарити. Хай через сахалін літають
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26.11.2023 18:04 Відповісти
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26.11.2023 08:10 Відповісти
Чепушилка намагається прикрити своє "хазяйнування" "уроном протівніка".
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26.11.2023 08:19 Відповісти
В Подольську, судячи по реакції мокшанців, гепнуло добре!👏 Багато хто з росіянчиків з кроваті повипригували. Шоковані вони, мля.
😆"Щербинка. Бьіло 2 взрыва. Звук как от сверхзвукового самолета, а потом: бах! Позвонила в службу спасения (хотя я и не просила вызывать) приехали все службы: пожарная,мчс, полиция, скорая. Уф😧" -пишуть на мацквє.

😆"Я проснулась от звуков.. Бутово"
"Я из Подольска. Тоже самое. Офигеть. Вот это проснулась!"
"В Подольском районе жуткий грохот, аж вскочили! Это жесть..."

Це ще нічого такого страшного не було, а вони вже гвалт вчиняють. Але все ж таки після вчорашньої атаки на Київ і сьогоднішньої по нашій області, то радісно читати їх пабілки з завиваннями😆🤣
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26.11.2023 08:14 Відповісти
З ''жуткім утром кацапня''! І це лише розминка ЗСУ
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26.11.2023 08:29 Відповісти
Дуже сподіваюся, що далі буде))
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26.11.2023 08:35 Відповісти
Всі, хто ниє в коментарях, що не треба було надсилати і «витрачати» безпілотники ідіть автоматично на*уй разом із вчорашніми нитіками після атаки на Київ зі словами «а де ж наша відповідь, а її не буде» і все в тому роді. ЗСУ все роблять вірно, москальня має розуміти, що тепер все буде дзеркально
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26.11.2023 08:52 Відповісти
Московский индустриальний парк Руднево, производство безпилотних ударних вертолетов Термит!!!!!!!!!!!!
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26.11.2023 10:13 Відповісти
Как всегда, выбили окно в доме и етим гордимся. Где беспилотники хотя бы с 50кг взрывчатки как у шахедов а не ети питарды? И бить нужно или по самолетам или електроподстанциям и нефте/газовой ифраструктуре
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26.11.2023 10:38 Відповісти
А розуму не вистачає зрозуміти, що ці бпла летіли не по вікнам будинків, а по якихось цілях ? Вікно-то лише наслідок збиття. А щодо "пітард"-від них вже і літаки, і нафтобази палали.
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26.11.2023 11:30 Відповісти
Все правильно руzzких треба офіційно повідомити, якщо вони запускають шахеди на нас,
то ми будемо відправляти у відповідь, мабуть їм теж не сподобається, нехай теж бігають ховаються, тоді може дійде
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26.11.2023 10:42 Відповісти
нарешті правильний крок, на удари кацапів по енергетиці порібно наносити симетричний по найближчих областях параші та лугандону, а то ці дурні словечка типу "там наше люді" якось вже у печінках сидять.
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26.11.2023 11:46 Відповісти
Поки кожен із дронів камікадзе не нестиме в бік мордора 40-50 кг вибухівки на відстань мін. 1000 км це все -- змагання авіамодельних гуртків. ТЕГЕРАНЬ -2, він же шахед 136/131 насправді це геніальна штука ,що може знаходитись в повітрі 7-8 годин і перетнути двічі з півдня на північ територію України. Але її геніальність не належить ні аятолам ні мордору. Це витвір бундесів початку 80-х. Іранські шпигуни (попри відсутність корупції на заході ) купили собі цю ідею. ВИСНОВОК!!! Керівництву країни терміново звернутись до бундесів і почати виготовляти дешеву і ефективну зброю -український шахед. Це ящо слуги не створили схему по розпилюванню коштів на програму українського дрона.
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26.11.2023 11:55 Відповісти
 
 