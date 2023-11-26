У Росії заявили про масовану атаку безпілотниками, за ніч ППО нібито знищила 20 БпЛА

В ніч на 26 листопада у Росії заявили про спробу масованої атаки безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив мер Москви Сергій Собянін.

За словами Собяніна, дрони, що летіли на Москву, збиті в районі Наро-Фомінська і Одинцовському міському окрузі Підмосков'я, також ППО перехопила і знищила кілька безпілотників у Брянській, Тульській і Калузькій областях. Постраждалих та серйозних руйнувань нібито немає.

Згодом Собянін повідомив про ще один безпілотник, який намагався здійснити атаку на Москву. Його збили у Подольську. О 4.52 він повідомив про нібито збитий безпілотник у Раменському міському окрузі.

Міноборони РФ зранку 26 листопада повідомило, що за ніч російська ППО знищила 20 безпілотників у 4 областях.

Вночі 26 листопада тимчасово зупинили приймання і відправлення літаків московські аеропорти "Внуково" і "Домодєдово"

У зоні очікування аеропорту "Внуково" на той час перебували два пасажирські лайнери, затримали вильоти трьох рейсів. У "Домодєдово" затримали один рейс.

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Губернатор Турської області Олексій Дюмін повідомив, що нібито український безпілотник врізався в багатоквартирний житловий будинок в обласному центрі.

"У ніч на 26 листопада над територією Тульської області було припинено атаку двох безпілотних літальних апаратів. Обидва були збиті засобами ППО Міністерства оборони РФ. Один із них, втративши керування, врізався в багатоквартирний житловий будинок у Тулі", - зазначив Дюмін.

Один мешканець будинку легкого різаного поранення.