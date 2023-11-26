Минулої доби російські окупанти застосували 87 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", усі знищено, - Генштаб

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 109 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться в ранковому зведення Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Терни, Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

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