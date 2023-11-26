Минулої доби російські окупанти застосували 87 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", усі знищено, - Генштаб
Загалом ворог завдав 4 ракетних та 109 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Про це йдеться в ранковому зведення Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Терни, Новомихайлівка Донецької області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.
Топ коментарі
+19 Роман Арах
показати весь коментар26.11.2023 08:15
+8 ігор тарчук
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+7 Pit #584755
показати весь коментар26.11.2023 08:22
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Так что, больших расходов на сбитие этого иранского говна не происходит.
Они даже и жить ни хрена не умеют.
Сотні недоукомплектованих мобільних груп! Досі! Буду писати про це безкінечно, поки не побачу, що щось змінюється! Треновані мобільні групи з тепловізорами, з прожекторами, які мають лазерні серцевини, не кажучі вже про системи звʼязку і т.д. збивають Шахед майже зі стопроцентним результатом! Замість цього створюються нові і нові мобільні групи без необхідного оснащення! Іноді навіть без транспорту! Якщо буде забезпечено оснащення і тренування, то Шахеди не пролетять і 100 км.
Дооснастіть мобільні групи! З волонтерами, або без волонтерів!
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1728685051368387025 1 ч
Московити розпочали випуск безпілотних гелікоптерів "Терміт", які здатні нести три ракети з радіусом враження до 6 км А що блд розпочали випускати ми (влада ЗЕ\ОП), звісно окрім відосіків
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3564220820560264&set=a.1701854323463599
@zloy_odessit
Про "термитов"... Странным образом всех стал интересовать в последние дни вопрос про "Термитов". БПЛА вертолётного типа, производства НПО "Стрела", который на днях с гордостью и придыханием был показан российскому всаднику ликёра-ядерного апокалипсиса дмитрию медведеву. Для начала немного характеристик. Взлётный вес "Термита" - 450 кг. Вес без нагрузки - 270 кг. Скорость - 90 км/ч (крейсерская), 150 км/ч (максимальная). Максимальная высота полёта - 3,5 км. Длительность полёта - 6 часов. Вооружение - 3 управляемые ракеты С-8Л. Теперь оцениваем. Создание БПЛА вертолётного типа для российского ВПК можно считать достижением, вот только произошло оно не в 2022-м или 2023-м годах, а намного раньше, в 2016-м, когда у россии был доступ к западным технологиям. То есть, то, что мы сейчас наблюдаем, "серию" из 10 машин разной степени готовности, это не прорыв этого года, а результат прошедших лет. Но, вернёмся к характеристикам. Итак, до непристойного приличных размеров БПЛА, с весьма посредственными скоростными показателями и высотой полёта, что делает его уязвимым как для ПЗРК, так и зенитно-пушечного вооружения, будет применяться для пусков ракет С-8Л заявленных как высокоточные, но производство которых такое же ограниченное, как и самого БПЛА? Кроме того, не до конца известно как этот "вертолёт" реагирует на РЭБ, насколько устойчивый и защищённый его канал. Выводы. На данном этапе БПЛА "Термит" выглядит как очередной повод попилить бюджет. Он слишком сырой и недоработанный, чтобы настолько дорогую и энергоёмкую в производстве экспериментальную единицу отправлять в зону БД. При этом, с учётом санкций, не факт, что ускорить либо нарастить его производство удастся в предельно сжатые сроки, равно как и улучшить характеристики. Но тот факт, что россияне будут пытаться это сделать - неоспорим. Очевидно, что они пытаются найти более дешёвую альтернативу ударным вертолётам. И с этого пути не сойдут, тем более, что это благодатная почва для долгосрочного пилива.
Бог у поміч