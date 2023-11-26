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Новини
11 118 30

Минулої доби російські окупанти застосували 87 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", усі знищено, - Генштаб

ппо

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 109 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться в ранковому зведення Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Терни, Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ППО знищила 8 "шахедів" з 9, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4073) Генштаб ЗС (6470) ППО (3137)


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Топ коментарі
+19
два новых зовода уже у п"доров скоро на жаль будут твари и по 1т запускать, а зеермак выпустить очередной видос про писилення всего!!!!
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26.11.2023 08:15
+8
рашіст не ******-пуйло тожі скоро здохне
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26.11.2023 08:20
+7
шоб они не делали не идут дела ,видно с лишней хромосомой их мама родила
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26.11.2023 08:22
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два новых зовода уже у п"доров скоро на жаль будут твари и по 1т запускать, а зеермак выпустить очередной видос про писилення всего!!!!
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26.11.2023 08:15 Відповісти
сам зрозумів, що хотів сказати?
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26.11.2023 12:18 Відповісти
рашіст не ******-пуйло тожі скоро здохне
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26.11.2023 08:20 Відповісти
Хм. А в новині що вище подано 93 знищених безпілотників
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26.11.2023 08:21 Відповісти
Думаю 87 учора+ 8 сьогодні. Правда одного десь загубили ,але арифметика щось не б'є, та і дідько з нею,бо наразі %знищених дронів радує, кількість запущених, то ні. Та і акваторія Азовського не спокійна
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26.11.2023 08:25 Відповісти
А яка ціна знищення безпілотника по відношенню до ціни **********, що його збивае? Може вони шляхи розчищають для чогось серйознішого?
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26.11.2023 09:03 Відповісти
Не зрозуміла ваших питань відносно чогось серйознішого,але учора було тут,що 40% дронів збили мобільні протидронові групи. На це і іде акцент, а значить і БК. На сьогодні збивають усім чим можна, щоб було завтра. Ціна БК і ціна руйнувань від прямого влучення дрону по об'єкту не має порівняння. Бо об'єкт може бути як і велосипедист так і завод.
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26.11.2023 09:12 Відповісти
Протиповітряну оборону виснажують, а потім великими ракетами тактичного чи навіть стратегічного призначення. Втрачати їм уже нічого
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26.11.2023 12:12 Відповісти
13 июля сего года во время массированной орковской атаки на Киев сам видел, как старички-Гепарды успешно сбивают шахеды короткими очередями в 3-4 снаряда стоимостью не более 40 евро каждый.

Так что, больших расходов на сбитие этого иранского говна не происходит.
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26.11.2023 09:28 Відповісти
****** что у вас в голове. Патроны на .50 стоят дороже 40 евро, но вы на серьезных щах тут рассказываете, что 35 мм снаряд с автоподрывом стоит столько же?) Почти 1000 евро за один выстрел, вот их цена.
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26.11.2023 16:24 Відповісти
шоб они не делали не идут дела ,видно с лишней хромосомой их мама родила
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26.11.2023 08:22 Відповісти
Московитские лишнехромосомные манкурты никогда ничего толком не умели делать...

Они даже и жить ни хрена не умеют.
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26.11.2023 09:34 Відповісти
Та ніхто не бреше . У повідомленнях Гештабу вказано ж що це попередні дані , і - інформація уточнюється . А у повідомленні сил ППО вже вказана уточнена інформація - знищено 8 з 9 .
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26.11.2023 08:37 Відповісти
87 це за добу. Тобто з 00.01 до 23.59.
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26.11.2023 08:42 Відповісти
Купуйте китайозкий непотрiб. А краще в сехонд...😋
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26.11.2023 08:53 Відповісти
Отже вчора пустили 75 плюс оці 9 .Маємо 84 .Ви пишете що 87.Питання де ще 3 шахеди ділось або як ви їх рахуєте ..Чи як імператор Микола перший про з/д рельси ?
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26.11.2023 08:57 Відповісти
у вас розбіг в три шахіда ..така собі похибка ...я вже розумію як і 200 кацапів рахують так само плюс мінус
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26.11.2023 08:58 Відповісти
Сергій Наумович
Сотні недоукомплектованих мобільних груп! Досі! Буду писати про це безкінечно, поки не побачу, що щось змінюється! Треновані мобільні групи з тепловізорами, з прожекторами, які мають лазерні серцевини, не кажучі вже про системи звʼязку і т.д. збивають Шахед майже зі стопроцентним результатом! Замість цього створюються нові і нові мобільні групи без необхідного оснащення! Іноді навіть без транспорту! Якщо буде забезпечено оснащення і тренування, то Шахеди не пролетять і 100 км.

Дооснастіть мобільні групи! З волонтерами, або без волонтерів!
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26.11.2023 11:16 Відповісти
кому ви це пишете? місцевим диванним коментаторам які на будь-яку новину про мобілізацію волають: я етой стране ничаво не должен!
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26.11.2023 17:18 Відповісти
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1728685051368387025 1 ч

Московити розпочали випуск безпілотних гелікоптерів "Терміт", які здатні нести три ракети з радіусом враження до 6 км А що блд розпочали випускати ми (влада ЗЕ\ОП), звісно окрім відосіків
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3564220820560264&set=a.1701854323463599
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26.11.2023 11:37 Відповісти
Alexander Kovalenko

@zloy_odessit

Про "термитов"... Странным образом всех стал интересовать в последние дни вопрос про "Термитов". БПЛА вертолётного типа, производства НПО "Стрела", который на днях с гордостью и придыханием был показан российскому всаднику ликёра-ядерного апокалипсиса дмитрию медведеву. Для начала немного характеристик. Взлётный вес "Термита" - 450 кг. Вес без нагрузки - 270 кг. Скорость - 90 км/ч (крейсерская), 150 км/ч (максимальная). Максимальная высота полёта - 3,5 км. Длительность полёта - 6 часов. Вооружение - 3 управляемые ракеты С-8Л. Теперь оцениваем. Создание БПЛА вертолётного типа для российского ВПК можно считать достижением, вот только произошло оно не в 2022-м или 2023-м годах, а намного раньше, в 2016-м, когда у россии был доступ к западным технологиям. То есть, то, что мы сейчас наблюдаем, "серию" из 10 машин разной степени готовности, это не прорыв этого года, а результат прошедших лет. Но, вернёмся к характеристикам. Итак, до непристойного приличных размеров БПЛА, с весьма посредственными скоростными показателями и высотой полёта, что делает его уязвимым как для ПЗРК, так и зенитно-пушечного вооружения, будет применяться для пусков ракет С-8Л заявленных как высокоточные, но производство которых такое же ограниченное, как и самого БПЛА? Кроме того, не до конца известно как этот "вертолёт" реагирует на РЭБ, насколько устойчивый и защищённый его канал. Выводы. На данном этапе БПЛА "Термит" выглядит как очередной повод попилить бюджет. Он слишком сырой и недоработанный, чтобы настолько дорогую и энергоёмкую в производстве экспериментальную единицу отправлять в зону БД. При этом, с учётом санкций, не факт, что ускорить либо нарастить его производство удастся в предельно сжатые сроки, равно как и улучшить характеристики. Но тот факт, что россияне будут пытаться это сделать - неоспорим. Очевидно, что они пытаются найти более дешёвую альтернативу ударным вертолётам. И с этого пути не сойдут, тем более, что это благодатная почва для долгосрочного пилива.

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26.11.2023 12:26 Відповісти
Какие в сраку санкции, какой ***** рэб и с-8Л. Это будущая замена ка52. Сначала будут тестить на птурах атака, затем подвесят вихрь и уже потом лмур. Каким ты курва рэбом это подавишь, если он висит на 50 метрах над землей и целится минимум на 6 км самым старым птуром? Вертолеты с ракетами на дальность 10-15 км слишком эффективны на ЛБС, но уязвимы, поэтому идут к такому варианту.
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26.11.2023 16:30 Відповісти
Дякуємо нашому рідненькому ППО.
Бог у поміч
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26.11.2023 11:41 Відповісти
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26.11.2023 11:50 Відповісти
С.Власову респект за очень зрелищный наглядный материал.
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26.11.2023 12:49 Відповісти
рашисти вже другий заводік по випуску шахедів закінчують за державні кошти. У нас ніщеброди та волонтери вже другий рік донатять на мавіки. Ну, хочь шоу імені зеленского на тв імені зеленского побільшало. Більшість хоч може поржать, хоча вона в не переставала ржать. Країна-виворіт.
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26.11.2023 18:06 Відповісти
 
 