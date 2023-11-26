Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 324 830 осіб (+1070 за добу), 5513 танків, 7874 артсистеми, 10279 броньованих машин

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 324 830 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.11.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 324830 (+1070) осіб,

танків - 5513 (+11) од,

бойових броньованих машин - 10279 (+16) од,

артилерійських систем - 7874 (+23) од,

РСЗВ - 907 (+2) од,

засоби ППО - 597 (+1) од,

літаків - 323 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5901 (+93),

крилаті ракети - 1565 (+0),

кораблі /катери - 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 10288 (+29) од,

спеціальна техніка - 1113 (+1)

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