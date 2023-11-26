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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 324 830 осіб (+1070 за добу), 5513 танків, 7874 артсистеми, 10279 броньованих машин

техніка,знищення

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 324 830 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.11.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 324830 (+1070) осіб,

танків - 5513 (+11) од,

бойових броньованих машин - 10279 (+16) од,

артилерійських систем - 7874 (+23) од,

РСЗВ - 907 (+2) од,

засоби ППО - 597 (+1) од,

літаків - 323 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5901 (+93),

крилаті ракети - 1565 (+0),

кораблі /катери - 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 10288 (+29) од,

спеціальна техніка - 1113 (+1)

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 324 830 осіб (+1070 за добу), 5513 танків, 7874 артсистеми, 10279 броньованих машин 01

Автор: 

армія рф (17143) Генштаб ЗС (6470) ліквідація (3843) знищення (7114)


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Топ коментарі
+15
Минув 3563 день москальсько-української війни.
83!! одиниці техніки та 1070!!! чумардосів.
Арта 25!, броня 27!!, логістика 29!!
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 1.
93! збитих БПЛА це шедевр. Це за один день більше ніж 1.5% з усіх збитих БПЛА протягом повномасштабного вторгнення. Москалів знову сильно покривило )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 324 000!!! це більше, ніж таке місто як Волжський ...
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26.11.2023 09:24
+11
статистика ГШ по кількості чумардосів та РСЗВ впевнено крокує до місячного рекорду.
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26.11.2023 08:14
+11
За словами пропагандиста Конашенкова, втрат у "Кацапів" немає.
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26.11.2023 08:24
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Як цей "танковий експерт" уже "задрав!
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26.11.2023 16:20 Відповісти
Перепрошую за втручання до Вашого... кхе-кхе... конструктивного діалогу.
Пане Яр! А Ви в курсі, що школярі "вивчають" історію (!!!) за онлайн-грою "Танки"?
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26.11.2023 16:41 Відповісти
А ти підозрюєш, що я полемізую зі "школярем"? У мене теж з"явилася така підозра - але я ще свої висновки не оприлюднював!
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26.11.2023 16:46 Відповісти
Таке припущення - ще лайтовий варіант. Може виявитися, що все набагато гірше, коли виявиться, що йдеться про статевозрілого суб'єкта з рівнем розумового розвитку школяра.
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26.11.2023 17:24 Відповісти
Ой Та там "капець повний"! Та ще ж і "уперте до нестями"!
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26.11.2023 17:32 Відповісти
Для нас то - халепа, для його родичів - горе.
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26.11.2023 17:35 Відповісти
От-от! Дурне й самовпевнене - це "гримуча суміш"! Але вже наче попрощався... Як же ми тут без нього житимемо? У мене проблем нема - ружжо і купа патронів лежить під рукою (ще з часів блокади) А у тебе як? Вішаться з горя не рекомендую - навіть намилена конопляна мотузка шию подряпає А синтетична часто робить опік на шкірі при зашморгуванні Краще всього "отруїться" гарною самогонкою Під домашню ковбасу Але не до смерті! Бо може, ще повернеться придурок? Прийде - а нас нема... Нікого йому "просвіщать"!
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26.11.2023 17:52 Відповісти
І не кажіть! Страшна і чорна біда - геть чисто!
Од самолікування від тої біди домашніми винами, лікерами та домашньою ж гіркою 40-градусною настоянкою на травах мене стримує надія, що замість цього одного клоуна прибіжить троє нових, ще більш упоротих.
...Та й вищезгадані напої ще ************: "на носі" зима, а значить, і свят чимало.
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26.11.2023 18:40 Відповісти
О! Я вже отримав "офіційний статус" - "провокатор конфліктних діалогів" Добре що хоч не "генератор" Бо "дурь генерують"одні а я їх висміюю!
Цей придурок ще вранці вчепився у мій критичний коментар (який я адресував іншій людині) і поліз мене "повчать" і "напучувать" А коли я його методично і аргументовано став висміювать - "поліз у бутилку"
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26.11.2023 18:09 Відповісти
ти сміявся з себе - бо не зміг нічого довести аргументовано.Повторюю ще раз - пів шматка хліба в ящику це зветься НЕМА ХЛІБА В ДОМІ. так само й з Т-34. Іх не було . Вибита едина нещасна тисяча у перші дні війни - так ти про це й не знав, бо тобі важко читати взагалі.
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26.11.2023 18:26 Відповісти
Така вже у них робота. Спершу шрайбають всяку маячню, а коли за то з них починаємо глузувати, починають скиглити, що їх тут ображають всілякі ретрогради, провокатори, кофліктуни та інші діалогісти.

І, що характерно, прощаються, а ніґде не йдуть.
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26.11.2023 18:46 Відповісти
Та оно нижче вже "дзявкнув "зпідтиння"!
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26.11.2023 18:51 Відповісти
То анґлійці йдуть, не прощаючись. А юні "онлайн-манштейни" прощаються і не йдуть.
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26.11.2023 19:16 Відповісти
"Весь вечер на арене клоун Скопіюю весь цей "діалог" в архів У мене для таких є окремий файл Називається "Ярмарок ідіотів" Я його час від часу відкриваю і перечитую - для підняття настрою
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26.11.2023 19:25 Відповісти
краще свій брєд скопируй - 10% молібдену в руді))
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26.11.2023 20:16 Відповісти
...А може цей саморобний "онлайн-манштейн" - "онук" того самого "Ділдо Воєвалова", котрого три дні підряд ми з Вельтом та Романом весело ганяли статевими ганчірками, доки він остаточно не забився "під шконку"? Коли так, то поєднання впертості й тупості є фамільною рисою.
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26.11.2023 19:23 Відповісти
Я того клоуна не пам"ятаю Думаю - гірше Це він сам "відродився"!
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26.11.2023 19:31 Відповісти
Штиль інакший.
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26.11.2023 19:35 Відповісти
я з вас аіфуеваю. Коли вас втоплюють в калошу, ви голосно орете що нібито ваш опонент "той самий" хтось, "Александэр" чи "Манштейн-онук"...У вас шо, манія переслідування, бєлая гарячка?
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26.11.2023 20:21 Відповісти
"Капець повний" тут лише ти, нік "хололдний яр" якого вже навіть модери нарекли "провокатором конфліктних діалогів".Бувай, неадекват.
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26.11.2023 17:37 Відповісти
Ойц! "Піду втоплюся у річці глибокій!" Як же ми без тебе тут будемо? Від нудьги застрелимося! Такого клоуна нам тут не вистачатиме!
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26.11.2023 17:43 Відповісти
та йди вже, неук, втопися у пляшці.
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26.11.2023 18:29 Відповісти
Складай підручники, та збирайся завтра в школу! Там тобі пояснять, що в періодичній таблиці хімічних елементів більша частина - МЕТАЛИ... Тільки не пробуй довести вчительці, що молібден та нікель відносяться до "рідкоземельних" - бо "двійку" поставить!
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26.11.2023 18:56 Відповісти
Я покажу твій пердь горному викладачу - "10% молібдену в руді". Хай порже. На рахунок рідкісних металлів - це доводив не я, а Главредмет. Туди дзвони й доводи що вони дурні. Можеш ще в Спортлото написати.
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26.11.2023 20:14 Відповісти
Додам : поїдь у Німеччину і плюнь на могилу Гудеріана Бо він у своїй книзі описав напад Т-34 на свою штабну колону в перші дні нападу на СРСР
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26.11.2023 10:52 Відповісти
Наші пошкоджену бтт орків часто вважають як знищеною, але вони відбуксовують її на сппм і далі ремонтують з постановкою в дію.Тільки згорілу або вщент підірвану техніку ворога можна вважати як повністю знищеною
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26.11.2023 10:37 Відповісти
Минув 3563 день москальсько-української війни.
83!! одиниці техніки та 1070!!! чумардосів.
Арта 25!, броня 27!!, логістика 29!!
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 1.
93! збитих БПЛА це шедевр. Це за один день більше ніж 1.5% з усіх збитих БПЛА протягом повномасштабного вторгнення. Москалів знову сильно покривило )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 324 000!!! це більше, ніж таке місто як Волжський ...
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26.11.2023 09:24 Відповісти
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26.11.2023 09:27 Відповісти
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26.11.2023 10:03 Відповісти
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