Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 324 830 осіб (+1070 за добу), 5513 танків, 7874 артсистеми, 10279 броньованих машин
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 324 830 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.11.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 324830 (+1070) осіб,
танків - 5513 (+11) од,
бойових броньованих машин - 10279 (+16) од,
артилерійських систем - 7874 (+23) од,
РСЗВ - 907 (+2) од,
засоби ППО - 597 (+1) од,
літаків - 323 (+0) од,
гелікоптерів - 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5901 (+93),
крилаті ракети - 1565 (+0),
кораблі /катери - 22 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 10288 (+29) од,
спеціальна техніка - 1113 (+1)
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Пане Яр! А Ви в курсі, що школярі "вивчають" історію (!!!) за онлайн-грою "Танки"?
Од самолікування від тої біди домашніми винами, лікерами та домашньою ж гіркою 40-градусною настоянкою на травах мене стримує надія, що замість цього одного клоуна прибіжить троє нових, ще більш упоротих.
...Та й вищезгадані напої ще ************: "на носі" зима, а значить, і свят чимало.
Цей придурок ще вранці вчепився у мій критичний коментар (який я адресував іншій людині) і поліз мене "повчать" і "напучувать" А коли я його методично і аргументовано став висміювать - "поліз у бутилку"
І, що характерно, прощаються, а ніґде не йдуть.
83!! одиниці техніки та 1070!!! чумардосів.
Арта 25!, броня 27!!, логістика 29!!
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 1.
93! збитих БПЛА це шедевр. Це за один день більше ніж 1.5% з усіх збитих БПЛА протягом повномасштабного вторгнення. Москалів знову сильно покривило )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 324 000!!! це більше, ніж таке місто як Волжський ...