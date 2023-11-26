Захищаючи Україну, загинув ексфутболіст "Зорі", "Ворскли" та "Металіста" Олександр Гончар

Колишній півзахисник футбольного клубу "Борисфен" Олександр Гончар загинув на Запорізькому напрямку.

Про це повідомив Виконавчий комітет Бориспільської міської ради, інформує Цензор.НЕТ.

Олександр Гончар у березні 2023 року вступив до лав Збройних Сил України. Був солдатом окремої автомобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ.

Його першим професійним клубом став Борисфен, за який він дебютував у 1997 році, був гравцем основи. У 2004 році "Борисфен" з Олександром Гончаром у складі з рахунком 2:0 перемагав київське Динамо.

Окрім "Борисфену" Гончар виступав за Прикарпаття, Ворсклу, Металіст, Зорю, тернопільську Ниву та інші клуби. Олександр Гончар двічі ставав срібним призером Першої ліги України: у сезонах 2002/2003 та 2005/2006 років.

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У героя залишилася дружина, син та дочка.