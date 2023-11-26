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Новини
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Захищаючи Україну, загинув ексфутболіст "Зорі", "Ворскли" та "Металіста" Олександр Гончар

гончар,олександр

Колишній півзахисник футбольного клубу "Борисфен" Олександр Гончар загинув на Запорізькому напрямку.

Про це повідомив Виконавчий комітет Бориспільської міської ради, інформує Цензор.НЕТ.

Олександр Гончар у березні 2023 року вступив до лав Збройних Сил України. Був солдатом окремої автомобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ.

Його першим професійним клубом став Борисфен, за який він дебютував у 1997 році, був гравцем основи.  У 2004 році "Борисфен" з Олександром Гончаром у складі з рахунком 2:0 перемагав київське Динамо.

Окрім "Борисфену" Гончар виступав за Прикарпаття, Ворсклу, Металіст, Зорю, тернопільську Ниву та інші клуби. Олександр Гончар двічі ставав срібним призером Першої ліги України: у сезонах 2002/2003 та 2005/2006 років.

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У героя залишилася дружина, син та дочка.

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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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26.11.2023 09:18 Відповісти
Прийми, Господи, світлу душу воїна Олександра до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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26.11.2023 09:21 Відповісти
🙏 Герою Слава !
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26.11.2023 09:31 Відповісти
R.I.P. Чемпіон!
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26.11.2023 09:48 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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26.11.2023 10:36 Відповісти
Герою - слава на віки!
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26.11.2023 10:44 Відповісти
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26.11.2023 11:56 Відповісти
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ ГЕРОЯМ ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
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26.11.2023 15:02 Відповісти
Спочивай у мирі!
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26.11.2023 16:24 Відповісти
 
 