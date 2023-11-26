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Новини Війна
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Із прикордонником Сергієм Співаком, який загинув у лютому 2022 року, захищаючи Україну, попрощалися на Одещині. ФОТОрепортаж

співак

Захищаючи Україну, загинув прикордонник Сергій Співак. На Одещині живим коридором прикордонники Білгород-Дністровського загону та мешканці села Вигон провели до місця вічного спочинку полеглого в бою старшого майстер-сержанта Сергія Співака.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Віддати шану Герою прийшли рідні, близькі та побратими.

Кривава війна обірвала його життя 24 лютого 2022 року під час виконання бойового завдання в н.п. Чмирівка Старобільського району Луганської області. З початком повномасштабного вторгнення прикордонники першими прийняли бій та щосили стримували переважаючі сили противника.

"У перші години обстрілів Сергій рятував бійців на військовому автомобілі, намагався вивезти їх із ворожого оточення. Нам здавалось, ми врятували усіх. Сергію хтось зателефонував, не вагаючись, він кинувся на допомогу, бо там, в оточенні, залишились його побратими. Залишити їх без порятунку він не міг, навіть ціною власного життя…", – зі спогадів бойового побратима Валентина.

Більшу частину свого життя охоронець кордону присвятив захисту державних рубежів і мріяв, щоб Україна була вільною та незалежною, а державний прапор, як символ нескореності, майорів у кожному куточку нашої держави.

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Із прикордонником Сергієм Співаком, який загинув у лютому 2022 року, захищаючи Україну, попрощалися на Одещині 01
Із прикордонником Сергієм Співаком, який загинув у лютому 2022 року, захищаючи Україну, попрощалися на Одещині 02
Із прикордонником Сергієм Співаком, який загинув у лютому 2022 року, захищаючи Україну, попрощалися на Одещині 03
Із прикордонником Сергієм Співаком, який загинув у лютому 2022 року, захищаючи Україну, попрощалися на Одещині 04
Із прикордонником Сергієм Співаком, який загинув у лютому 2022 року, захищаючи Україну, попрощалися на Одещині 05
Із прикордонником Сергієм Співаком, який загинув у лютому 2022 року, захищаючи Україну, попрощалися на Одещині 06

У Сергія залишилися дружина, дві доньки та син.

Указом президента Сергія Співака посмертно нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Автор: 

Держприкордонслужба (5917) втрати (4380)


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Вічна Пам'ять Герою!.
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26.11.2023 09:44 Відповісти
І хтось же тоді не побоявся - викопав могилу та поховав по-людські! Зберіг документи на передав нашим! За це нашим людям подякувать треба!
А скільки кацапів у нас непохованих валяється? Скільки самі кацапи закопали в ярах бульдозерами? Скільки їх самі селяни "прикопали" - "щоб не смерділо"?
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26.11.2023 09:58 Відповісти
Прийми, Господи, світлу душу воїна Сергія до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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26.11.2023 10:14 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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26.11.2023 10:34 Відповісти
Герою Слава!
Смерть ворогам!

Співчуття рідним
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26.11.2023 10:38 Відповісти
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26.11.2023 12:02 Відповісти
С.У.М.
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26.11.2023 16:09 Відповісти
 
 