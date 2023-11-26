Із прикордонником Сергієм Співаком, який загинув у лютому 2022 року, захищаючи Україну, попрощалися на Одещині. ФОТОрепортаж

Захищаючи Україну, загинув прикордонник Сергій Співак. На Одещині живим коридором прикордонники Білгород-Дністровського загону та мешканці села Вигон провели до місця вічного спочинку полеглого в бою старшого майстер-сержанта Сергія Співака.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Віддати шану Герою прийшли рідні, близькі та побратими.

Кривава війна обірвала його життя 24 лютого 2022 року під час виконання бойового завдання в н.п. Чмирівка Старобільського району Луганської області. З початком повномасштабного вторгнення прикордонники першими прийняли бій та щосили стримували переважаючі сили противника.

"У перші години обстрілів Сергій рятував бійців на військовому автомобілі, намагався вивезти їх із ворожого оточення. Нам здавалось, ми врятували усіх. Сергію хтось зателефонував, не вагаючись, він кинувся на допомогу, бо там, в оточенні, залишились його побратими. Залишити їх без порятунку він не міг, навіть ціною власного життя…", – зі спогадів бойового побратима Валентина.

Більшу частину свого життя охоронець кордону присвятив захисту державних рубежів і мріяв, щоб Україна була вільною та незалежною, а державний прапор, як символ нескореності, майорів у кожному куточку нашої держави.

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У Сергія залишилися дружина, дві доньки та син.

Указом президента Сергія Співака посмертно нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня.