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Ігнат про опубліковані Reuters та The Sun кадри роботи ППО у Києві: Претензій немає

ппо

Напередодні західні видання Reuters та The Sun опублікували кадри, на яких зафіксовано бойову роботу української ППО під час масованої атаки дронами на Київ 25 листопада. У Повітряних силах кажуть, що відео і фото не містили "чутливої інформації".

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я бачив відео, там немає нічого такого, що могло б викликати занепокоєння. Робота ППО показується, і командувач Повітряних сил у себе у Telegram-каналі інколи дякує нашим захисникам і показує відео... Тому претензій немає", - сказав речник.

Ігнат пояснив, що у мережі заборонено публікували фото і відео, де видно локацію розміщення систем протиповітряної оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час сьогоднішньої атаки Росія не використовувала реактивні "Шахеди", - Ігнат

"Чутлива інформація - це коли видно місце пуску зенітної ракети. Противник може це ж саме відео мати з кількох точок, і на перехресті цих точок можна безпомилково визначити, звідки саме здійснювався пуск", - додав Ігнат.

Автор: 

Київ (19400) ППО (3137) Ігнат (786)


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Топ коментарі
+21
Якби це висвітлив хтось із простих смертних, то претензії були б...
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26.11.2023 10:16
+18
Тата
@TataHortitsa
Алексей Кучеренко
2 ч.
4.1 млн доларів плюс 3.5 кг золотих злитків в будинку головного лісника Рівненщини.
Щось ще коментувати?!(
Масштаби та вертикаль зрозумілі?!(
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26.11.2023 10:19
+18
тихєнько в ліс пішов і там нацарював...
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26.11.2023 10:21
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Мабуть перемістили обладнання вже на інше місце, або якщо мобільна група була знята, то все ще простіше - вони збили дрони і поїхали одразу.
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26.11.2023 10:15 Відповісти
Якби це висвітлив хтось із простих смертних, то претензії були б...
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26.11.2023 10:16 Відповісти
да,но ета-другоє...
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26.11.2023 10:19 Відповісти
А ты, Шурик, не знал?
Что то, что снимает про Украину агентство Рейтерс и Вася из подворотни - несколько разный резонанс?
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26.11.2023 10:34 Відповісти
Висилали іноземних журналістів з України на початку війни, коли вони знімали локації одразу після підриву у Львові і Одесі.
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26.11.2023 11:22 Відповісти
Quod licet Iovi , non licet bovi
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26.11.2023 11:32 Відповісти
Reuters та The Sun формують в цілому світі,в принципі правильну громадську думку про війну в Україні.Це їх робота.Нерозумію,навіще це потрібно простим диванним смертним,що формують тільки купу зеленого зрадойобського лайна по соцмережах.
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26.11.2023 12:01 Відповісти
Я вам пропоную спочатку відео подивитися, а потім вже зрадойобить.
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26.11.2023 12:05 Відповісти
ВІдео. Джерело: https://nv.ua/ukraine/events/reuters-i-the-sun-pokazali-rabotu-pvo-vo-vremya-ataki-na-kiev-foto-video-novosti-ukrainy-50371225.html https://nv.ua/ukraine/events/reuters-i-the-sun-pokazali-rabotu-pvo-vo-vremya-ataki-na-kiev-foto-video-novosti-ukrainy-50371225.html

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26.11.2023 16:48 Відповісти
мінімум повістка в зуби
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26.11.2023 12:06 Відповісти
Skynex та Skyguard побачили в роботі.Кацапи й так знають, що воно в нас є.
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26.11.2023 10:17 Відповісти
Мдя, такої маячні від Ігната я не очікував...
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26.11.2023 10:18 Відповісти
но ета нє двайниє стандарти,канєшна же нєт...
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26.11.2023 10:20 Відповісти
Та годі, туземці ж не ображаються, коли їхні ритуали білі люди з материка на камеру знімають. Навпаки, за дзеркальце ще найцікавіше покажуть
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26.11.2023 10:30 Відповісти
так саме ото і напружує що укранські можновладці й не тільки досі поводяться як оті туземці...
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26.11.2023 10:33 Відповісти
Наче щось нове... У них гордість з'являється тільки коли потрібно красти бюджетні гроші, тоді вони грізно обурюються, що це втручання в державні справи
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26.11.2023 10:36 Відповісти
Вяло, Шурик, вяло!
За такое говнометание больше трёх рублей за строчку тебе не получить.
Нужно смелее проводить линию, что Украина - фейковая страна, управляемая Вашингтонским обкомом!
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26.11.2023 10:37 Відповісти
о засмерділо расєйськімі абосранимі парткамі і лаптямі...
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26.11.2023 10:41 Відповісти
Шурик, не отвлекайся на меня!
Давай про управление Украиной из Америки, а то деньги теряешь!
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26.11.2023 10:58 Відповісти
Тата
@TataHortitsa
Алексей Кучеренко
2 ч.
4.1 млн доларів плюс 3.5 кг золотих злитків в будинку головного лісника Рівненщини.
Щось ще коментувати?!(
Масштаби та вертикаль зрозумілі?!(
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26.11.2023 10:19 Відповісти
тихєнько в ліс пішов і там нацарював...
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26.11.2023 10:21 Відповісти
Бурштин
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26.11.2023 10:25 Відповісти
Гриби
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26.11.2023 12:36 Відповісти
підкинули. бурштинові мафіозі. бо він нещадно з ними боровся.
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26.11.2023 10:26 Відповісти
да,как абична в такіх случаях-шоби ачєрніть чєсную чєснасть чєснава лєсніка...
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26.11.2023 10:30 Відповісти
"У Країні Дурнів є чарівне поле, що зветься Поле Чудес. На цьому полі викопай ямку, прокажи тричі: «Крекс, фекс, пекс», поклади в ямку золотий, засип землею, зверху посип сіллю, полий гарненько і йди собі спати. На ранок з ямки виросте невеличке деревце, на ньому замість листя висітимуть золоті монети. " (с)О.Т.
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26.11.2023 11:48 Відповісти
Золото, евро, доллары. Все распределено по финансовой науке.
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26.11.2023 11:02 Відповісти
є один чутливий момент. першим кадри роботи ппо має показувати "найвеличніший"! а тепер, акредитацію в цих обох двох явно відберуть.
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26.11.2023 10:22 Відповісти
Вчиться... і радїйте тому що не знаєте що таке війна...
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26.11.2023 10:27 Відповісти
розумний вчиться на чужих помилках
дурень вчиться на своїх помилках
ідіота навіть власні помилки нічому не вчать, він біжить галопом по граблях- як в 2019
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26.11.2023 10:32 Відповісти
А як реагувати на звернення преЗе,де він говорить що Черкаси не мають такого захисту,що сьогодні орки і перевірили?
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26.11.2023 10:55 Відповісти
ну в нас мало ще ППО, Черкаси згодом отримають.
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26.11.2023 11:24 Відповісти
До reuters питань дійсно немає. Але ось цікавий факт: на одному руснявому телеграм-каналі (не закритому, публічному) виклали супутникові знімки аеропорту Жуляни у Києві. Виявляється, саме там ЗСУ тримали петріоти аж до останньої атаки щахедів 25 листопада. Кацапи так і написали, що петріоти весь час там перебували і лише потім їх кудись перемістили. Тобто вони все і так чудово знали і знають.

Питання: навіщо гратися у ці ігри з "не викладаємо в мережу фото роботи ППО:???
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26.11.2023 11:24 Відповісти
А ще є літаки розвідники які бачать досить далеко в глибину України.

Думаю є щось в цьому розпорядженні. Нехай росіяни тратять гроші на запуск літаків розвідників, супутники, інші засоби. Навіщо їм роботу спрощувати?
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26.11.2023 11:28 Відповісти
Літакам-розвідникам для цього треба залетіти у повітряний простір України. А це означає негайне їхнє збиття тими ж засобами ППО. Ви, скоріше за все, мали на увазі А-50, який виявляє системи ППО за їхнім випроміненням. Саме такий постійно літав у повітряному просторі білорусі, поки його не пошкодили місцеві партизани.

А от від супутників приховати щось важко. Та й запускати їх постійно не потрібно. Вони собі кружляють у космосі або висять на геостаціонарній орбіті і все фіксують.

Так що "нехай тратять гроші" тут не спрацьовує. Вони їх вже витратили і отримують від своєї інвестиції дивіденди...
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26.11.2023 11:50 Відповісти
Вчора 99 авіаударів по позиціях українського війська. І жодного нового збитого літака у зведеннях.

Я так розумію, що інформацію завжди потрібно ще перевіряти на місці. Той супутник не завжди висить над потрібним місцем і поки його немає місце розташування цілей може змінитися.
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26.11.2023 13:40 Відповісти
Це означає, що нашого ППО на фронті елементарно не вистачає. Більшість прикриває великі міста, а решти жалюгідно мало. На жаль... ((

А стосовно супутників... Не всі з них кружляють. Деякі, як я зазначав у своєму попередньому коментарі, знаходяться на геостаціонарній орбіті. І знімки з них можна отримувати майже завжди (за винятком поганої погоди).
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26.11.2023 14:03 Відповісти
геостационарные сателлиты висят только над экватором и на высоте 35000 км.
С них особо не нснимаешь
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26.11.2023 14:38 Відповісти
У тому-то і справа. Грошей у них вистачає. І супутники ці вони використовують не лише для розвідки у нашому тилу.
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26.11.2023 12:18 Відповісти
Ну не факт что там был настоящий пэтриот, возможно полномасштабный макет, которые часто используют в качестве "приманки".
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26.11.2023 12:13 Відповісти
Вчора приблизно так само відреагували на фото нашого морського безпілотника, який кацапи захопили у Криму. "Це не західне узбережжя", " ну і що це їм дасть", "дистанційний ліквідатор" і т.д. Я розумію - неприємно визнавати, що ворог має такі можливості. Але й робити вигляд, що нічого серйозного не відбувається теж не можна...
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26.11.2023 12:21 Відповісти
Я прекрасно понимаю возможности разведки РФ и не отрицаю того факт что там действительно мог быть пэтриот. Но, на спутниковом снимке ты не разберешь, настоящая техника или макет.
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26.11.2023 12:26 Відповісти
Вони для себе вже все визначили. Дуже легко, до речі, їм це було зробити. Якщо вони стверджують, що петріоти там перебували весь час (до останньої атаки шахедів), то це означає, що їхня РЛС фіксувала запуски ракет ППО з цього місця.

Ні для кого ж не таємниця, що вони відстежують наші системи ППО. Для цього запускають ракети (з бойовою та без бойової частини) і спостерігають за реакцією наших ППО. І за випроміненням та пусками фіксують їхнє точне місцерозташування...
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26.11.2023 12:34 Відповісти
Було б розумніше , з Вашого боку,не пояснювати такі факти малознайомим "крєндєлям" на форумі.
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26.11.2023 12:35 Відповісти
Ну я ничего нового не рассказал, эти общеизвестные факты что мы используем макеты техники. Не давно даже ДТЕК хвастался что их изготавливает.
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26.11.2023 12:40 Відповісти
то могло бути що завгодно, а не петріот. макети наприклад. а от те, що стріляють не макети, а справжні системи ППО пояснювати мабуть не треба? І тому лише за знімками чи відео стає ясно - де приблизно саме в той перебував той чи інший комплекс. Тому заткнулися і зберігаємо інформаційну тишу.
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26.11.2023 17:42 Відповісти
Після того як Гнусавого киданули прикормлені ЗМІ, особливо ті журналюги, які їли і пили з його рук знайшли Рупперта та його сина і вже туди валять екслюзив. Пропустять платіж тоді Сан таке напише......
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26.11.2023 17:53 Відповісти
Дозвольте я теж розкажу і покажу де знаходиться ППО України?
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27.11.2023 14:10 Відповісти
 
 