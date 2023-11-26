Ігнат про опубліковані Reuters та The Sun кадри роботи ППО у Києві: Претензій немає

Напередодні західні видання Reuters та The Sun опублікували кадри, на яких зафіксовано бойову роботу української ППО під час масованої атаки дронами на Київ 25 листопада. У Повітряних силах кажуть, що відео і фото не містили "чутливої інформації".

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я бачив відео, там немає нічого такого, що могло б викликати занепокоєння. Робота ППО показується, і командувач Повітряних сил у себе у Telegram-каналі інколи дякує нашим захисникам і показує відео... Тому претензій немає", - сказав речник.

Ігнат пояснив, що у мережі заборонено публікували фото і відео, де видно локацію розміщення систем протиповітряної оборони.

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"Чутлива інформація - це коли видно місце пуску зенітної ракети. Противник може це ж саме відео мати з кількох точок, і на перехресті цих точок можна безпомилково визначити, звідки саме здійснювався пуск", - додав Ігнат.