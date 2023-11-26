Ігнат про опубліковані Reuters та The Sun кадри роботи ППО у Києві: Претензій немає
Напередодні західні видання Reuters та The Sun опублікували кадри, на яких зафіксовано бойову роботу української ППО під час масованої атаки дронами на Київ 25 листопада. У Повітряних силах кажуть, що відео і фото не містили "чутливої інформації".
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Я бачив відео, там немає нічого такого, що могло б викликати занепокоєння. Робота ППО показується, і командувач Повітряних сил у себе у Telegram-каналі інколи дякує нашим захисникам і показує відео... Тому претензій немає", - сказав речник.
Ігнат пояснив, що у мережі заборонено публікували фото і відео, де видно локацію розміщення систем протиповітряної оборони.
"Чутлива інформація - це коли видно місце пуску зенітної ракети. Противник може це ж саме відео мати з кількох точок, і на перехресті цих точок можна безпомилково визначити, звідки саме здійснювався пуск", - додав Ігнат.
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Что то, что снимает про Украину агентство Рейтерс и Вася из подворотни - несколько разный резонанс?
За такое говнометание больше трёх рублей за строчку тебе не получить.
Нужно смелее проводить линию, что Украина - фейковая страна, управляемая Вашингтонским обкомом!
Давай про управление Украиной из Америки, а то деньги теряешь!
@TataHortitsa
Алексей Кучеренко
2 ч.
4.1 млн доларів плюс 3.5 кг золотих злитків в будинку головного лісника Рівненщини.
Щось ще коментувати?!(
Масштаби та вертикаль зрозумілі?!(
дурень вчиться на своїх помилках
ідіота навіть власні помилки нічому не вчать, він біжить галопом по граблях- як в 2019
Питання: навіщо гратися у ці ігри з "не викладаємо в мережу фото роботи ППО:???
Думаю є щось в цьому розпорядженні. Нехай росіяни тратять гроші на запуск літаків розвідників, супутники, інші засоби. Навіщо їм роботу спрощувати?
А от від супутників приховати щось важко. Та й запускати їх постійно не потрібно. Вони собі кружляють у космосі або висять на геостаціонарній орбіті і все фіксують.
Так що "нехай тратять гроші" тут не спрацьовує. Вони їх вже витратили і отримують від своєї інвестиції дивіденди...
Я так розумію, що інформацію завжди потрібно ще перевіряти на місці. Той супутник не завжди висить над потрібним місцем і поки його немає місце розташування цілей може змінитися.
А стосовно супутників... Не всі з них кружляють. Деякі, як я зазначав у своєму попередньому коментарі, знаходяться на геостаціонарній орбіті. І знімки з них можна отримувати майже завжди (за винятком поганої погоди).
С них особо не нснимаешь
Ні для кого ж не таємниця, що вони відстежують наші системи ППО. Для цього запускають ракети (з бойовою та без бойової частини) і спостерігають за реакцією наших ППО. І за випроміненням та пусками фіксують їхнє точне місцерозташування...