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Новини
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За добу на Таврійському напрямку ліквідовано понад 600 окупантів, 13 росіяни здались у полон, - Сили оборони

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25 листопада Сили оборони ліквідували на Таврійському напрямку 639 російських окупантів.

Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку, інформує Цензор.НЕТ.

За добу ворог завдав 6 авіаударів, провів 42 бойових зіткнення та здійснив 709 артобстрілів.

Загальні втрати ворога становлять 639 осіб. Ще 13 окупантів здалися в полон.

Знищено 13 одиниць військової техніки. Зокрема, 3 танки, 2 ББМ, 1 артсистема, 1 ПТРК, 3 БпЛА, 3 автомобілі. Також знищено 3 склади боєприпасів та 1 важливий об’єкт окупанта. Ще 15 одиниць техніки ворога пошкоджено.

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Автор: 

армія рф (17143) ліквідація (3843) Таврія (204) знищення (7114)


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Толку? Ті кацапи як зерлінги в старкрафті
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26.11.2023 10:54 Відповісти
згідний з вами..на жаль Wunderwaffe у нас немає..Залужний,якраз і натякав про це,що необхідна зброя,яка кардинально змінить хід війни.
Хаймарси та касетні снаряди, частково змінили хід
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26.11.2023 11:09 Відповісти
Ну понатякав, це щось змінило?
Крім як додав впевненості кацапам, це натякання для України ніякої користі не принесло...
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26.11.2023 11:12 Відповісти
Хороших руZZких ніколи не буває забагато.
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26.11.2023 10:55 Відповісти
 
 