За добу на Таврійському напрямку ліквідовано понад 600 окупантів, 13 росіяни здались у полон, - Сили оборони
25 листопада Сили оборони ліквідували на Таврійському напрямку 639 російських окупантів.
Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку, інформує Цензор.НЕТ.
За добу ворог завдав 6 авіаударів, провів 42 бойових зіткнення та здійснив 709 артобстрілів.
Загальні втрати ворога становлять 639 осіб. Ще 13 окупантів здалися в полон.
Знищено 13 одиниць військової техніки. Зокрема, 3 танки, 2 ББМ, 1 артсистема, 1 ПТРК, 3 БпЛА, 3 автомобілі. Також знищено 3 склади боєприпасів та 1 важливий об’єкт окупанта. Ще 15 одиниць техніки ворога пошкоджено.
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