Росіяни збільшують кількість військових шпиталів на Луганщині та змушують студентів працювати в них
Російські загарбники змушують студентів працювати у військових шпиталях, щоб компенсувати дефіцит медиків.
Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.
За даними начальника ОВА, розподіл на проходження практики проводять в медичних училищах, які функціонують на окупованих територіях.
"Відмовитись неможливо, адже в такому випадку молодим людям погрожують виключенням", - додає Лисогор.
Топ коментарі
+5 Александр Иванов #442761
показати весь коментар26.11.2023 11:28
+4 Mark Nickless
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+3 Gary Grant
показати весь коментар26.11.2023 11:22
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На вони яким... вперлись?
Пару днів тому закрили притон донських повій в крамаротрсКЄ, а скільки їх ще ошивається по дорогах-стоянках-кафе-вокзалал.
Багато їдуть в Польщу і Німечину, там офіційно можна влаштуватись повією, тільки саме перше що перед тим робоять це вставляють передні зуби. Полякі і Німці брезгують беззубим ураженкам.
Як на мене, то чим більше ті гниди-зрадники страждають, тим приємніше.
Фершалами...
Лікуйте тварин і долікуєте, вам Бог помагає. Майже цитата Кобзаря.