Росіяни збільшують кількість військових шпиталів на Луганщині та змушують студентів працювати в них

Російські загарбники змушують студентів працювати у військових шпиталях, щоб компенсувати дефіцит медиків.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

За даними начальника ОВА, розподіл на проходження практики проводять в медичних училищах, які функціонують на окупованих територіях.

"Відмовитись неможливо, адже в такому випадку молодим людям погрожують виключенням", - додає Лисогор.

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