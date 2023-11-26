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Росіяни збільшують кількість військових шпиталів на Луганщині та змушують студентів працювати в них

рф,шпиталь

Російські загарбники змушують студентів працювати у військових шпиталях, щоб компенсувати дефіцит медиків.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

За даними начальника ОВА, розподіл на проходження практики проводять в медичних училищах, які функціонують на окупованих територіях.

"Відмовитись неможливо, адже в такому випадку молодим людям погрожують виключенням", - додає Лисогор.

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Автор: 

окупація (6652) студенти (429) Луганська область (4868)


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Топ коментарі
+5
Жаби здихнули полегшено, студенти переключаться на орків, очікується дефіціт чорних пакєтів.
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26.11.2023 11:28
+4
Кожному студенту - бутилку хлороформу і скальпель, най потренеруються і наберуться досвіду. Практика робить досконалість.
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26.11.2023 11:39
+3
Не мали студенти клопоту як виносити лайно за кацапськими алкашами та зеками. "Асвабадітєлі" прийшли.
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26.11.2023 11:22
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Добивайте їх... нах вам ті шпиталі..
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26.11.2023 11:14 Відповісти
Не мали студенти клопоту як виносити лайно за кацапськими алкашами та зеками. "Асвабадітєлі" прийшли.
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26.11.2023 11:22 Відповісти
То які пооблеми, нехай жеруть гі...но рашистів.
На вони яким... вперлись?
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26.11.2023 11:26 Відповісти
Жаби здихнули полегшено, студенти переключаться на орків, очікується дефіціт чорних пакєтів.
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26.11.2023 11:28 Відповісти
Кожному студенту - бутилку хлороформу і скальпель, най потренеруються і наберуться досвіду. Практика робить досконалість.
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26.11.2023 11:39 Відповісти
Ножовку по металлу в руки и пусть пилят. Там квалификация не нужна.
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26.11.2023 11:44 Відповісти
Луганськ - це добре Кацапам крематорії там не потрібні і могили копать не треба Поскидають трупи у шахтні стволи - та й по тому! Не вперше! А "ватосамкам" напишуть - "прапал без вести"! Тоді ні компенсацій ні пенсії платить не треба Уявляю - скільки "слезниц" отримає наше МО від кацапок після війни! І в них одне прохання "Саабщите судьбу "такого-то"!" ТОму треба підготувать стандартну відповідь : "Приезжайте и ищите Лопату получить можно в ближайшем сельсовете"(Казав знайомий - вони вже давно "задрочують" нас такими листами)
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26.11.2023 12:02 Відповісти
В лугандонії ватасамкі довготнігарюют. Там для них забот полон рот від фашістоасвабадітілєй.
Пару днів тому закрили притон донських повій в крамаротрсКЄ, а скільки їх ще ошивається по дорогах-стоянках-кафе-вокзалал.
Багато їдуть в Польщу і Німечину, там офіційно можна влаштуватись повією, тільки саме перше що перед тим робоять це вставляють передні зуби. Полякі і Німці брезгують беззубим ураженкам.
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26.11.2023 12:24 Відповісти
Я не про "лугандоновських данбасситав" Я про "вяликароссав"
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26.11.2023 12:32 Відповісти
Ви пропонуєте нам пожаліти бєдних мальчіков? Ето же наші люді?
Як на мене, то чим більше ті гниди-зрадники страждають, тим приємніше.
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26.11.2023 12:03 Відповісти
Російські загарбники змушують студентів працювати у військових шпиталях

Фершалами...
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26.11.2023 12:27 Відповісти
Я б медичним студеям порадив використовувати шприц з повітрям , чи водою. Хай прогуглят слово "емболія".
Лікуйте тварин і долікуєте, вам Бог помагає. Майже цитата Кобзаря.
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26.11.2023 13:34 Відповісти
 
 