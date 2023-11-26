Київ був близький до відключень світла через атаку дронами, були пошкоджені магістральні лінії електропередач, - Кудрицький

25 листопада в Києві був ризик відключення світла. Російські окупанти під час атаки пошкодили кілька потужних магістральних ліній електропередач у Києві та Київському регіоні.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Були ризики, що ми запровадимо певні обмеження електропостачання на період відновлювальних робіт, але вдалося пройти день без будь-яких графіків відключень", - сказав Кудрицький.

Він додав, що енергетикам швидко вдалося відновити роботу двох потужних магістральних ліній, тому ризиків відключень наразі немає.

Нагадаємо, нічна атака 25 листопада на Київ - найбільша з початку вторгнення. За даними Повітряних сил, знищено 71 із 75 ударних "Шахедів".

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