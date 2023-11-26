Київ був близький до відключень світла через атаку дронами, були пошкоджені магістральні лінії електропередач, - Кудрицький
25 листопада в Києві був ризик відключення світла. Російські окупанти під час атаки пошкодили кілька потужних магістральних ліній електропередач у Києві та Київському регіоні.
Про це в ефірі телемарафону повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Були ризики, що ми запровадимо певні обмеження електропостачання на період відновлювальних робіт, але вдалося пройти день без будь-яких графіків відключень", - сказав Кудрицький.
Він додав, що енергетикам швидко вдалося відновити роботу двох потужних магістральних ліній, тому ризиків відключень наразі немає.
Нагадаємо, нічна атака 25 листопада на Київ - найбільша з початку вторгнення. За даними Повітряних сил, знищено 71 із 75 ударних "Шахедів".
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До того ж вимкнули світло в частині окупованої росіянами донецької області.
Ціллю номер один стала теплова генерація, яка дає третину електроенергії та виконує маневрову функцію - збільшує та зменшує виробництво електроенергії в залежності від попиту зі сторони споживачів.
Тепер вони вирішили бити по магістральним ліням електропередач. Цікаво, а як їх захищатимуть? Поставити ППО по всій довжині не вийде.
Також могло зачепити уламками якщо дрон вибухнув від влучання біля електричних ліній.
У всякому разі нові кабелі думаю легше поставити замість обірваних чим трансформатори і подібні речі нові будувати.
Недочекаються московити, прокляті до Сьомого коліна! Вони усе отримають, як і ті, що убивають Українців!!
Слава Україні!