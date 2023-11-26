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Новини
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Київ був близький до відключень світла через атаку дронами, були пошкоджені магістральні лінії електропередач, - Кудрицький

леп

25 листопада в Києві був ризик відключення світла. Російські окупанти під час атаки пошкодили кілька потужних магістральних ліній електропередач у Києві та Київському регіоні.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Були ризики, що ми запровадимо певні обмеження електропостачання на період відновлювальних робіт, але вдалося пройти день без будь-яких графіків відключень", - сказав Кудрицький.

Він додав, що енергетикам швидко вдалося відновити роботу двох потужних магістральних ліній, тому ризиків відключень наразі немає.

Нагадаємо, нічна атака 25 листопада  на Київ - найбільша з початку вторгнення. За даними Повітряних сил, знищено 71 із 75 ударних "Шахедів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Близько 40% "Шахедів" сьогодні збили мобільні вогневі групи, - Ігнат

Автор: 

Укренерго (2681) Кудрицький Володимир (189) Повітряні атаки на Київ (735)


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Топ коментарі
+12
З метою зниження навантаження та забезпечення населення електроенергієй требя заборониті освітлення вітрін, різноманітной реклами підсвічування, гірлянди та інш на крамницях, ресторвціях, разважальних закладах, ТРЦ тощо. Київ світеться яе різдвянна ялинка.
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26.11.2023 11:41
+10
Так у Києві, для декого, вже війни "немає".... вона знову вже для їх "десь там"....
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26.11.2023 11:45
+9
Не тількі у столиці. Проіхав тиждень тому у справах по Прикарпаттю. Львів, Франківськ, Тернопіль, Чорновці. Все майєже теж саме. У неділю проскочив до Буковеля. Там теж саме тількі ще будівельників багато. А кажуть ротацію нема кім робити.
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26.11.2023 12:03
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https://www.pravda.com.ua/news/2023/11/26/7430417/

До того ж вимкнули світло в частині окупованої росіянами донецької області.
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26.11.2023 11:32 Відповісти
З метою зниження навантаження та забезпечення населення електроенергієй требя заборониті освітлення вітрін, різноманітной реклами підсвічування, гірлянди та інш на крамницях, ресторвціях, разважальних закладах, ТРЦ тощо. Київ світеться яе різдвянна ялинка.
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26.11.2023 11:41 Відповісти
Так у Києві, для декого, вже війни "немає".... вона знову вже для їх "десь там"....
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26.11.2023 11:45 Відповісти
Не тількі у столиці. Проіхав тиждень тому у справах по Прикарпаттю. Львів, Франківськ, Тернопіль, Чорновці. Все майєже теж саме. У неділю проскочив до Буковеля. Там теж саме тількі ще будівельників багато. А кажуть ротацію нема кім робити.
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26.11.2023 12:03 Відповісти
Й це сумно, а може бути й трагічно.... для Українців, а Какли-какаяразніца перейдуть на кацапську під іньший прапор аби вижити й щось пожерти було.
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26.11.2023 15:22 Відповісти
І кавоварки по офісах і не тільки
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26.11.2023 11:46 Відповісти
Не варто жартувати.
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26.11.2023 12:00 Відповісти
Дебіл або кофеман?
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26.11.2023 13:39 Відповісти
Запускають мопеди вздовж високовольтних ЛЕП. Що тут дивного?
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26.11.2023 12:02 Відповісти
приберіть вже того кудрицького! він вже 193 рази казав, що усім кінець та тп. Планують чергове підвищення тарифу? якщо було пошкоджено декілька ліній, як повідомляється, то яким чином не було відключень? бла-бла-бла
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26.11.2023 12:11 Відповісти
То підготовка до підвищення, формують думку у населення. Докази, аргументи. Рази в 2-3 ціну на електрику. Цікаво, як відрізати опалення в квартирі при вертикальній розводці тих труб опалення..
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26.11.2023 12:16 Відповісти
Це щось новеньке. Вони раніше атакували ТЕС/ТЕЦ в основному. Цитата з цензору:

Ціллю номер один стала теплова генерація, яка дає третину електроенергії та виконує маневрову функцію - збільшує та зменшує виробництво електроенергії в залежності від попиту зі сторони споживачів.

 Тепер вони вирішили бити по магістральним ліням електропередач. Цікаво, а як їх захищатимуть? Поставити ППО по всій довжині не вийде.
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26.11.2023 12:15 Відповісти
То ж русні підказали, що краще нищити..
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26.11.2023 12:18 Відповісти
відновити пошкоджену лінію, навіть 750к, набагато лешге та швидше ніж трансформатор чи ТЕци
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26.11.2023 13:11 Відповісти
Маю сумніви, що легко. Бо ті проводи іноді проходять і в поганодоступних місцях.
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26.11.2023 13:35 Відповісти
та йой теж мені проблема, це ж не зруйнований блок ТЕЦ чи спалений трансформатор який нема чим замінити.
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26.11.2023 13:41 Відповісти
Люди здебільшого переймались і перейматимуться відключеннями світла у своїх містах та селах.
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26.11.2023 12:17 Відповісти
Афігеть підготувалися до зимових бомбардувань - одне влучання дроном і місто на 3 мільйони людей без електрики.
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26.11.2023 12:32 Відповісти
Так, як я памʼятаю, 74 з 75 дронів збили тоді - то пошкоджені магістральні лініі через 1 дрон?
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26.11.2023 13:22 Відповісти
Ви бачили як їх збивають? Були відео якщо з ЗУ 23-2 чи чогось подібного крупнокаліберного, то дрон ще якийсь час летить підбитий і падає.

Також могло зачепити уламками якщо дрон вибухнув від влучання біля електричних ліній.

У всякому разі нові кабелі думаю легше поставити замість обірваних чим трансформатори і подібні речі нові будувати.
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26.11.2023 13:30 Відповісти
Для московитів ***** головна ціль - паливно-енергетичний комплекс України, а не урядовий квартал із його особами! Оманські інвестори для них, НІХТО! Ворог з московії, намагається тиснути на Українців та Україну!
Недочекаються московити, прокляті до Сьомого коліна! Вони усе отримають, як і ті, що убивають Українців!!
Слава Україні!
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26.11.2023 13:37 Відповісти
8 років бомбілі Бомбас, але воду відключили тільки на другий вторгнення, а блєкаут в Донецьку трапився вааще через 2 роки з початку російської агресії..... Весь минулий рік Україна сиділа на акумуляторах та генераторах, а дві донецькі ТЕЦ працювали без зайвого клопоту!!!! То у нас в генштабі сидять поціфісти???
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26.11.2023 14:43 Відповісти
 
 