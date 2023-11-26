Швеція виділить на ініціативу "Зерно з України" додатково понад 8 млн євро
Швеція в рамках ініціативи "Зерно з України" виділить ще понад 8 млн євро на транспортування українського зерна до найбідніших країн.
Про це оголосили на офіційній сторінці прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейська правда".
"Радий оголосити, що Швеція надасть ще 100 млн шведських крон (8,7 млн євро) на ініціативу "Зерно з України", що реалізується Всесвітньою продовольчою програмою. Україна продовжує робити внесок у глобально продовольчу безпеку, попри те, що Росія продовжує свою агресивну війну", – йдеться у заяві.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, напередодні стало відомо, що Литва до кінця року виділить 2 млн євро на ініціативу "Зерно з України".
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Мирон Боднар
показати весь коментар26.11.2023 11:55 Відповісти Мені подобається 3
Amber
показати весь коментар26.11.2023 12:34 Відповісти Мені подобається 1
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