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Швеція виділить на ініціативу "Зерно з України" додатково понад 8 млн євро

зерно

Швеція в рамках ініціативи "Зерно з України" виділить ще понад 8 млн євро на транспортування українського зерна до найбідніших країн.

Про це оголосили на офіційній сторінці прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейська правда".

"Радий оголосити, що Швеція надасть ще 100 млн шведських крон (8,7 млн євро) на ініціативу "Зерно з України", що реалізується Всесвітньою продовольчою програмою. Україна продовжує робити внесок у глобально продовольчу безпеку, попри те, що Росія продовжує свою агресивну війну", – йдеться у заяві.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, напередодні стало відомо, що Литва до кінця року виділить 2 млн євро на ініціативу "Зерно з України".

Автор: 

зерно (3112) Швеція (947)


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Із них в кишенях "керівництва" осяде ?
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26.11.2023 11:55 Відповісти
Звісно , що осяде аба в кишенях , або в оффшорах слуг уродів😠
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26.11.2023 12:34 Відповісти
 
 