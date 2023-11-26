УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10944 відвідувача онлайн
Новини
6 564 16

Міноборони РФ заявило про збиття двох ракет над Азовським морем

ракета,с200

Міноборони РФ стверджує, що над Азовським морем нібито було знищено 2 українські ракети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости", яка публікує заяву Міноборони РФ.

Зазначається, нібито ракети були запущені вранці 26 листопада.

За даними росіян, це були переобладнані для ураження наземних цілей зенітні ракети С-200. Перед цим у Криму лунала повітряна тривога та перекривали керченський міст.

Також читайте: Міноборони росії заявило про збиття 5 нібито українських безпілотників

Автор: 

Азовське море (1617) ракети (4000) Міноборони рф (699)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
показати весь коментар
26.11.2023 12:08
+12
показати весь коментар
26.11.2023 12:20
+9
а чому так скромно,тільки дві,а не 22,не 158?Що Конашенков в відпустці?
показати весь коментар
26.11.2023 12:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
26.11.2023 12:08 Відповісти
Ваша наглое лицо)...
показати весь коментар
26.11.2023 12:09 Відповісти
Що цікаво, цю фразу у фільмі говорив не персонаж Шварца, але усі запам'ятали саме так)
показати весь коментар
26.11.2023 12:14 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2023 12:21 Відповісти
Пи₴дуни.
показати весь коментар
26.11.2023 12:15 Відповісти
И 5 звездолётов ВВС "Правого сектора" сбили,но это-не точно.
показати весь коментар
26.11.2023 12:17 Відповісти
а чому так скромно,тільки дві,а не 22,не 158?Що Конашенков в відпустці?
показати весь коментар
26.11.2023 12:18 Відповісти
Неділя... бухає!
показати весь коментар
26.11.2023 12:21 Відповісти
І головне,що "над морем". Збили не збили-розповідати можна все що завгодно. Як то кажуть "кінці в воду". А тупим іванам заходить.
показати весь коментар
26.11.2023 12:21 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2023 12:20 Відповісти
Жаль что сбили.
показати весь коментар
26.11.2023 12:22 Відповісти
Да ничего они не сбили, брешут как обычно,они уже так заврались что сами не помнят что вчера набрехали.
показати весь коментар
26.11.2023 12:34 Відповісти
Мостом збивали,чи якимось кораблем???
показати весь коментар
26.11.2023 12:32 Відповісти
То точни були інопланетяни. 😁 Як тут не згадати вірш Степана Руданського, який жив і творив українською у Криму (русскій Крим, кажете? Ге-ге!) ще у 18-му столітті:

https://www.ukrlib.com.ua/books/printitzip.php?tid=205

"Чого, брате, так збілів?
Що з тобою сталось?"
- Ах, за мною через став
Аж сто вовків гналось!
"Бог з тобою... Сто вовків!..
Та б село почуло..."
- Та вірно пак і не сто,
А п'ятдесят було.
"Та й п'ятдесят диво в нас...
Де б їх стільки взялось?"
- Ну, Іванцю! нехай так,
Але десять гналось.
"Та і десять не було!
Знать, один усього?"
- А як один? аби вовк!
Страшно і одного...
"А може, то і не вовк?"
- А що ж то ходило?
Таке сиве та мале,
А хвостик, як шило.

1859
показати весь коментар
26.11.2023 12:39 Відповісти
То мабуть, резніков з банановим, полетіли орків УБИВАТИ!
Слава Захисникам України
показати весь коментар
26.11.2023 13:47 Відповісти
Жаль эта гнида Марчук загнулась которая уничтожила все ракетные части.
показати весь коментар
26.11.2023 15:32 Відповісти
 
 