Міноборони РФ заявило про збиття двох ракет над Азовським морем
Міноборони РФ стверджує, що над Азовським морем нібито було знищено 2 українські ракети.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости", яка публікує заяву Міноборони РФ.
Зазначається, нібито ракети були запущені вранці 26 листопада.
За даними росіян, це були переобладнані для ураження наземних цілей зенітні ракети С-200. Перед цим у Криму лунала повітряна тривога та перекривали керченський міст.
Топ коментарі
+19 Fish Man
показати весь коментар26.11.2023 12:08
+12 Виталий #548501
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+9 Лис Микита #575773
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1859
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